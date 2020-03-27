17 человек, чей ангел-хранитель ушел в отпуск и не обещал вернуться

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Каждый день — это лотерея: никогда не знаешь, где тебе повезет, а где наоборот. И череда неудач может начаться с самого пробуждения или завтрака. Например, ты просто захотел сделать бутерброд с маслом, а нож посчитал, что сейчас самое время избавиться от ручки. А лучше любого кофе пробуждает внезапно съехавший набок ободок на унитазе в самый ответственный момент.

Мы в AdMe.ru глубоко сопереживали людям, которые поделились в сети бесящими случаями из жизни. Возможно, после просмотра данной подборки вы подумаете: «Как я тебя понимаю!»

«После 2 недель поисков я наконец нашел пульт»

«Хотел испечь себе торт ко дню рождения, но у меня не было нужных ингредиентов. Решил, что и так сойдет, и вот что вышло»

«Сидишь себе, и вдруг кажется, что весь мир выскальзывает из-под тебя»

«Начал плохо видеть в контактных линзах, и мой глаз был раздражен весь день. Пришел домой, и оказалось, что в середине линзы есть крошечная дырочка»

«Проснувшись, сначала я подумал, что это Бог приветствует меня в раю»

«Угадайте, сколько лет моему сыну»

«Моя дочь получила это в подарок на свой день рождения. На самом деле очень бесит»

«У меня нет слов»

«У моего друга нож не смог разрезать масло»

«И так 2 000 раз за ночь»

«Нет ничего лучше, чем свежемолотый кофе с утра»

Наверняка у всех такое было

«Я был в предвкушении порции вкусных макарон»

Какое же это все-таки счастье — открыть такую упаковку аккуратненько. Но не сегодня

«Это мой самый тупой поступок, который я когда-либо совершал»

«У моего кофе сегодня незабываемый аромат»

«Когда на улице очень жарко, а ты с рюкзаком»

А какие ситуации больше всего бесят вас? Возможно, вы тоже запечатлели раздражающий вас момент на камеру? Тогда делитесь с нами такими снимками.