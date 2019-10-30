17 человек, чье желание поживиться за чужой счет побило все рекорды
Известная пословица гласит: «На чужой каравай рта не разевай». Но для некоторых народная мудрость не указ, ведь так приятно иногда воспользоваться чьей-то щедростью, если не обременен чувством такта и совестью.
Мы в AdMe.ru отыскали несколько анекдотичных историй, в которых человеческая наглость в погоне за выгодой не знает границ.
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Летом заехали на этаж новые соседи. Мама с двумя дочками (за 20 точно девочкам). Начали ломать стены, менять окна, ремонт капитальный, короче.
Встретил одну из дочек, говорю:
— Обращайтесь при закупке материалов, помогу по-соседски.
Через неделю заходит одна из дочерей со списком. Не вопрос, 10 500 рублей — и привезу. Девушка согласна, вечером приносит деньги, я на следующий день отгружаю материалы.
Через неделю в дверь звонит мама-соседка, презентует ведро ранеток со своей дачи, говорит спасибо, всего 20 500 потратили на материалы.
— Стоп, почему 20 500?
— Доча сказала, 20 500.
— Я вашей дочке обозначил 10 500. Откуда 20 500, не понимаю.
Соседка поставила ведро с ранетками в коридоре и молча ушла.
Вечером по крикам и вою я понял, что кто-то получил люлей, несмотря на 20+ лет. © LRAss / pikabu
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Мы в квартире капитальный ремонт ваяем понемногу, вот балкон делали на прошлой неделе. Парнишка, который там возился, говорит мне:
— Тут какая-то женщина под балконом стояла и спрашивала у меня, будем ли мы делать входную дверь. Я сказал, что не знаю, спросите у хозяев.
Я удивилась, как связаны балкон и входная дверь. Дверь у нас отличная: металл цельнолистовой, толстый. Балкон закончили, а через пару дней встречаю во дворе соседку, которая обращается с тем же вопросом:
— Вы балкон сделали?
— Да.
— А когда дверь входную делать будете?
— А что не так с нашей дверью?
— Да нет, все в порядке, хорошая дверь, вот жду, когда вы ее менять будете, я себе заберу. © Numida / pikabu
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Дед вселился в новую квартиру. Заказал установку двери. Дверь поставили и ушли. А старую рядом оставили. Вынести не предложили. Дед думал, включено в установку. В общем, недопонимание. Старая дверь от застройщика ему не нужна. Но и в подъезде оставлять не хочется, мешает, да и в целом негоже. Но она тяжелая. Одному точно не вынести. Дед почесал макушку и маркером на листочке написал: «Дверь не выбрасывать, заберу позже». Подтолкнул к лифту, чтобы видно было лучше. И пошел дальше по своим делам. Следующим утром двери уже не было. © axtrace / pikabu
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Построил я в этом году баню. Небольшую, но с хорошей печкой, каменкой. А перед баней сделал что-то вроде озера, кубов так на 20. Живу я преимущественно один. Иногда приезжает моя девушка с сыном. Топлю для них. И во дворе чай в самоваре, шашлыки...
А по субботам в баню ходят соседи.
Ну и тут чего-то я дров не закупил. А они уже привыкли.
Суббота, я на работе задержался. Звонит пьяный сосед:
— Эээ, слышь, а дрова где? Нам баню топить, у нас родня приехала из Двупопинска.
Ну я и говорю, что лес рядом. Натаскали бы сухостоя.
— Эээ, слышь, я щас твой дом разберу!
Вот так я и закончил оказывать бесплатные услуги. Теперь меня обзывают капиталистом. А я, собственно, и не обижаюсь. © GIBORYAN / pikabu
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Работает со мной один парень, Дима. Он приобрел домик в поселке рядом с городом, стал делать потихоньку ремонт, пробовать себя в огороде. Соседи, бабка с дедом, попались хорошие. Если деда практически не было видно, то бабка принимала живое участие во всех Димкиных начинаниях: учила, как нужно сажать укроп и т. п. И вот не так давно я спрашиваю:
«Ну как битва за урожай?» — «Битва... Чуть не была проиграна. Из-за урожая разругался с соседями. Заметил, что стали пропадать помидоры с грядок. На соседей подумать даже в голову не приходило, хотя между нами и забора почти нет — так, пара кольев. А помидоров у них раза в 3 больше. Как-то вечером выхожу, смотрю, соседка складывает мои помидоры в свое ведро. Говорю:
— А что это мы здесь делаем?
Соседка вздрогнула, схватившись за сердце:
— Да вот на салатик решила подсобрать...
— А эээ... — смотрю на ее грядки, полные помидоров, в 5 метрах от моих.
— Так у нас толком не вызрели еще, да и зачем вам столько... — промолвила она.
— Так... ладно... Ну спросили бы, я бы вам собрал... Раз так хочется наших.
— Зачем я буду вас утруждать, сама соберу, вы отдыхайте...
Ничего я ей больше не сказал, но только утром сделали мне забор из сетки. Бабка, увидев, что творится, сказала:
— Как не стыдно...
Через пару дней зовет она меня, говорит сквозь зубы:
— Дмитрий, я, кажется, у вас очки на грядках обронила...
Пошел смотреть, действительно, нашел очки, отдал ей. Через полчаса снова меня зовет:
— На очках петли ржавые... Они у тебя заржавели, ты должен купить новые.
Минуту молчал наверное, меня накрыло. Беру телефон и, глядя в глаза бабке, говорю:
— Это ООО такое-то? Мне нужен забор... из профнастила... метров 40...
— Какое кощунство... Не по-людски это, — сказала бабка и ушла.
Забор из профнастила я все-таки поставил, теперь соседей не видно. И хотя бабка теперь со мной не разговаривает, с дедом иногда общаемся. Как-то он рассказал, что ему сказала бабка: „Я их жизни учила, городских дураков, а они пару помидоров зажали, неблагодарные“.
Так что теперь, может, я и дурак городской... зато с помидорами...» — закончил Дмитрий. © 33happy / pikabu
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Солнечный, теплый денек. Стою рядом с институтом. Прилетает заказ, принимаю заявку. Ехали, общались, поставил 5 звезд пассажирке за поездку, попрощались.
«Загораю» в ожидании следующего заказа, и вдруг телефон звонит где-то под креслом. Нахожу забытую мобилу.
— Алло.
— Кто это? (Сердитым голосом)
— (Обалдевший) А вы кто?
— Хозяйка телефона!
— Так я таксист, что вез вас!
— Какой таксист? Я не пользуюсь такси больше месяца!
Я в шоке. Как оказалось, моя пассажирка взяла смартфон подруги, у которой по умолчанию стоит «оплата картой», вызвала такси, а телефон скинула в машине.
Телефон вернул. С хозяйкой мило поболтали, угостила кофе и шоколадкой.
Заяву писать не стала, но и общаться с подругой перестала. © RedMan86 / pikabu
- Есть у меня знакомый. Внешне симпатичный парень, правда, любит иногда ворчать. На этот раз разговор зашел о женском коварстве.
— Да девушки сплошь и рядом меркантильные. Все хотят с богатеями встречаться, на простых парней даже не смотрят. А уж красотки тем более.
— Ну я бы так не сказала. Большинство моих знакомых девушек самые обычные, и вторые половины у них тоже самые обычные.
— Ну вот не скажи. К нам в спортзал пришла моя бывшая одноклассница Маша Пупкина. В школе со мной за одной партой сидела, мышь мышью, но зато человеком была, списывать мне всегда давала. А теперь вот стала красоткой. Ей только деньги нужны.
— А почему ты так думаешь?
— Да она сейчас с одним бизнесменом встречается. Он ей и все наряды да салоны оплачивает, чтобы была как дивы инстаграмные, и учебу в вузе. И еще с кучей всего помогает. При этом старше ее лет на 15. Я на фоне него вообще Аполлон, но встречается она с ним, а со мной не хочет.
— А ты подумай, вдруг ты сможешь предложить ей что-то такое, ради чего она его бросит и уйдет к тебе.
— Да я и не хочу, чтобы она бросала ЕГО, я хочу, чтобы она встречалась СО МНОЙ. А он пусть и дальше вкладывается и помогает. А она меня вот послала.
И я Машу прекрасно понимаю. Да, коварная она. © torbova / pikabu
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Позвонил бывший клиент:
— Друган мой ремонт делает, помоги с материалами.
Ну ладно, думаю, пусть обращается.
— Здрасьте, я от такого-то, друг мой посоветовал вас. В школе вместе, в армии, дачи рядом, короче, мне бы скидочку.
— Конечно.
Отработал, парень всем доволен. Через неделю звонит бывший клиент.
— Эта, мне бы откатик за друга, я ж его тебе привел. Процентов 30, думаю, нормально.
Сначала я завис, а потом переклинило и я эмоционально описал, что нужно делать с такими друзьями. На самом интересном описании клиент бросил трубку. Обиделся, наверное. © LRAss / pikabu
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Через 2 дома от меня живет мой хороший знакомый Сергей. Напротив его подъезда расположены мусорные баки. В апреле делали ремонт на кухне, меняли мебель. Кухонный уголок во вполне приличном состоянии — тоже. Выкидывать было жалко, звоню соседу:
— Серега, тебе не нужен кухонный уголок? В хорошем состоянии, выкидывать жалко. А места нет, может, на летнюю кухню поставишь.
— Вообще не нужен, выкинь его.
— Ну тогда приходи, вынесем к мусорным бакам.
Сергей пришел, и мы оттащили мебель к мусорке. Пришел домой, смотрю в окно и вижу, как Сергей тащит по частям ненужный уголок себе домой. © Alexeich56 / pikabu
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Разместила на популярном сайте объявление о продаже ноутбука. Ноутбук неновый, поэтому поставила цену ₽ 4 000, это ниже среднего за эту модель. Начала получать сообщения, и случился у меня примерно такой диалог:
— А по частям продаете?
— Нет, хотела бы продать исправную вещь целиком, а не отдельными деталями.
— А я вот увидел в продаже такой же, но за 2 000. Но у того нет зарядника.
— Наверное, потому и за 2 000.
Проходит пара дней, и снова послание от него же:
— А я у того парня вообще за ₽ 500 сторговал.
— Поздравляю. А от меня что хотите?
— Продайте мне зарядник! © torbova / pikabu
- Вспоминаю одну историю. Снимала семья двушку за 30 тыс., и тут 2014 год, доллар начинает резко подниматься в цене. Приходит хозяин квартиры и говорит: «Я цену вам поднимаю до 70 тыс. в месяц». На вопрос «Почему?» отвечает: «Так я с хаты тонну баксов имел, а сейчас меньше 500. Так не пойдет, я хочу опять тонну баксов за свою халупу». Семья быстро съехала и нашла даже дешевле квартиру и приличнее. Года 3 квартира стояла пустая, а потом появилась на Avito по цене 27 тыс. в месяц. Наверное, сдал. © denivanov / pikabu
- Отправил как-то маму с внуком (то бишь моим сыном) отдохнуть в небольшой санаторий. Через 2 недели забрал, едем назад, а они рассказывают:
— Отдыхаем на пляже, и тут одна женщина вдруг замечает, что потеряла телефон. Попросила меня позвонить ей. Набираю названный номер, и... звонок почему-то раздается из сумочки одной из отдыхающих. Та делает вид, что ничего не произошло. После открытого вопроса: «А не взяли ли вы случайно чего-нибудь чужого?» — женщина начинает нести чушь, что она увидела потерянный телефон, звала хозяина, никто не отозвался, и она взяла отнести его администратору. Угу, звала... На микропляже возле лесной речушки, на котором всего десяток отдыхающих. Отдала телефон с видом оскорбленной невинности и в спешке покинула санаторий через пару часов. Самое смешное, что телефон был дешевой звонилкой. © aglotkov / pikabu
- Работаю дежурным электриком в ЖКХ.
Недавний случай с моим сменщиком. «Жахнул» в новостройке диффавтомат, в части, где электроника УЗО. Замена бесплатна, и автоматический выключатель жильцы не оплачивают. Но он сумел убедить жильца, что автомат денег стоит и если не хотят сидеть без электричества, должны оплатить ₽ 900, и не по квитанции, а наличными мастеру, то есть ему. Теперь обижается, что его увольняют. © profelec / pikabu
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Из разряда «никогда не было, и вот опять».
Один из контрагентов (некий онлайн-сервис), с которым наша компания успешно работала на протяжении последних нескольких лет, с этого месяца решил поднять цену в 2 раза. На вопрос «Почему?» ответили:
— Мы узнали, что сейчас никто не сможет предоставить вам подобные услуги, а вы в них остро нуждаетесь.
Как результат, поставлена задача в течение полугода разработать собственное решение и отказаться от их услуг... © Kaa1980 / pikabu
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На предыдущей работе соседний офис в срочном порядке решил съехать.
Заходит к нам начальник той организации и предлагает мебель недорого, я пошел посмотреть и спрашиваю:
— Почем этот стул и этот стол?
— Нуууу... стул ₽ 2 000, стол ₽ 3 000.
Я улыбнулся, поблагодарил и пошел на выход.
— Ну а почем возьмешь?
— 2 000 за стол и стул вместе.
— Э нет, это мало.
Так я и ушел.
На следующий день заходит хозяйка помещений и говорит:
— Если мебель какая нужна, идите бесплатно берите, они съехали и все оставили. © gromt / pikabu
Как часто вы сталкивались с любителями нажиться за чужой счет? Может быть, у вас тоже есть показательные случаи из жизни, рассказывающие о человеческой алчности?