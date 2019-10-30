17 человек, чье желание поживиться за чужой счет побило все рекорды

Работает со мной один парень, Дима. Он приобрел домик в поселке рядом с городом, стал делать потихоньку ремонт, пробовать себя в огороде. Соседи, бабка с дедом, попались хорошие. Если деда практически не было видно, то бабка принимала живое участие во всех Димкиных начинаниях: учила, как нужно сажать укроп и т. п. И вот не так давно я спрашиваю:

«Ну как битва за урожай?» — «Битва... Чуть не была проиграна. Из-за урожая разругался с соседями. Заметил, что стали пропадать помидоры с грядок. На соседей подумать даже в голову не приходило, хотя между нами и забора почти нет — так, пара кольев. А помидоров у них раза в 3 больше. Как-то вечером выхожу, смотрю, соседка складывает мои помидоры в свое ведро. Говорю:

— А что это мы здесь делаем?

Соседка вздрогнула, схватившись за сердце:

— Да вот на салатик решила подсобрать...

— А эээ... — смотрю на ее грядки, полные помидоров, в 5 метрах от моих.

— Так у нас толком не вызрели еще, да и зачем вам столько... — промолвила она.

— Так... ладно... Ну спросили бы, я бы вам собрал... Раз так хочется наших.

— Зачем я буду вас утруждать, сама соберу, вы отдыхайте...

Ничего я ей больше не сказал, но только утром сделали мне забор из сетки. Бабка, увидев, что творится, сказала:

— Как не стыдно...

Через пару дней зовет она меня, говорит сквозь зубы:

— Дмитрий, я, кажется, у вас очки на грядках обронила...

Пошел смотреть, действительно, нашел очки, отдал ей. Через полчаса снова меня зовет:

— На очках петли ржавые... Они у тебя заржавели, ты должен купить новые.

Минуту молчал наверное, меня накрыло. Беру телефон и, глядя в глаза бабке, говорю:

— Это ООО такое-то? Мне нужен забор... из профнастила... метров 40...

— Какое кощунство... Не по-людски это, — сказала бабка и ушла.

Забор из профнастила я все-таки поставил, теперь соседей не видно. И хотя бабка теперь со мной не разговаривает, с дедом иногда общаемся. Как-то он рассказал, что ему сказала бабка: „Я их жизни учила, городских дураков, а они пару помидоров зажали, неблагодарные“.

Так что теперь, может, я и дурак городской... зато с помидорами...» — закончил Дмитрий. © 33happy / pikabu