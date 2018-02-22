17 человек, которым порой такое померещится, что хоть стой, хоть падай

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Способность видеть в простых вещах прекрасное — штука, конечно, полезная, но куда круче умение подметить в обыденном что-то абсурдное. Для этого нужно по-настоящему богатое воображение, а оно дано далеко не каждому.

AdMe.ru собрал 17 человек, которые чудесным образом могут узреть в окружающем мире то, на что мы сами обычно не обращаем внимания.

1. «Порой я смотрю на фото Земли из космоса и просто поражаюсь тому, как же это все красиво»

2. «Я могу ошибаться, но этот куст дико похож на Джабба Хатта»

3. «Я была слегка поддатая и не могла отделаться от мысли, что это рыбка из „Губки Боба“»

4. «Изначально планировалось, что я просто сделаю фото сестер на прогулке...»

5. Этот порт нуждается в дефрагментации

6. Эта морковка выглядит так, словно она дико хочет стать астронавтом

7. «Дорогой, ты можешь подвинуться?»

8. «Вы по-прежнему жалуетесь на пиццы с ананасами? У меня тут пицца с инопланетянином, и ничего»

9. Сало Сибири

10. «Моя стерка стала похожа на картину, на которой изображена стая птиц, пролетающих над деревьями»

11. Когда в доме напротив действительно живут настоящие монстры

12. «Не хочу преждевременно паниковать, но, кажется, на нас надвигается смерч»

13. «Мама думает, что прошлой ночью она встретила Рианну. Говорит, она голосила в караоке в местном баре»

14. «Они убили Кенни! И теперь он кнопка»

15. «Заказал пиво, а там песик лыбится»

16. Зачем они добавили грибы в холодный кофе?

17. «Думаете, мне все же стоит показать своего пса ветеринару?»