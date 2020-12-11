17 бывших, которые играют по таким суровым правилам, что демоны плачут от зависти
Когда романтика исчезает и влюбленные расстаются, отношения между ними становятся похожими на кино, только не всегда понятно, какого жанра, — то ли на комедию, то ли на хоррор. Следующие истории именно такого порядка, и из них четко ясно одно: общение с экс-партнерами скучным бывает редко.
AdMe.ru откопал пользовательские рассказы и твиты о бывших с разными оттенками — юмора и прагматичности, сумасшествия и неадекватности. Пришло время отдохнуть от забот и посмеяться вместе с нами.
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В моем городе есть старинный особняк, где муж весьма креативно подошел к расставанию. Его жена отправилась в продолжительное путешествие по Европе, а тем временем суд присудил ей после развода половину его имущества. Тогда муж отрезал переднюю половину дома, перевез на 13 км и пристроил к своему новому дому. © Jer_Cough / Reddit
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Бывший отослал сообщения всем парням, с которыми, как он думал, я могу пойти на свидание. И уговаривал их не встречаться со мной, поскольку считал, что у него все еще есть шанс восстановить со мной отношения. Такую переписку он вел не с двумя и не с тремя, а как минимум с десятью мужчинами. Он даже не знал их лично. Их даже я не знала. © buenaonda1 / Reddit
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Вместо того чтобы купить новый освежитель воздуха, мама просто поставила духи, которые ей подарил бывший мужик. И теперь у нас в туалете пахнет Versace. © hxmebxy / Twitter
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После того как мы расстались, мой бывший начал преследовать меня и моего нового парня. Он приходил ко мне на работу и приносил обед, хотя прежде такого не делал, предлагал жениться, хотя раньше этого не хотел. Он звонил, когда меня не было дома, и оставлял мне сообщения с любовными песнями. Это чертовски раздражало. Мне приходилось слушать целые часы его дурацких любовных песен на автоответчике, чтобы добраться до сообщений, которые оставили другие люди. Лишь когда я наговорила ему гадостей, он вдруг понял, что творил все это время. После этого мы стали друзьями. © Anonymous / Quora
«Бывшая жена забрала один деревянный стол, который я сделал во время развода, поэтому я добавил толстый слой бетона на второй».
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Бывший делал мне предложение публично, на глазах у всех знакомых. Ему так понравилось, что он повторил это в 3 разных местах. Я трижды сказала «да». Мы назначили дату, и я делала все: заказывала зал, доставку блюд и цветы. Он должен был только купить или взять напрокат смокинги для себя и своих шаферов, а также найти кого-то, кто провел бы церемонию. Оставался месяц до свадьбы, а он не сделал даже обещанного. Я накинулась на него, а он вдруг сказал, что не думал, что я вообще восприму его предложение так серьезно и начну планировать свадьбу. 3 предложения! Сейчас я в браке с другим мужчиной и счастлива. © aubrey_25_99 / Reddit
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Бывший муж решил меня вернуть, заявив: «Я не думал, что так сильно буду скучать по тебе. Я все время называю ее твоим именем. Нам было так хорошо вместе!» Это произошло за месяц до завершения бракоразводного процесса, после того как он решил переехать к своей беременной подруге. Я тогда так смеялась, что не могла остановиться. А он разозлился и ушел во второй раз. © Poison-DoNotLick / Reddit
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Вчера на работе нашел ключ. Как добрый самаритянин, решил вернуть. Позвонил по номеру, трубку поднял какой-то парень. И оказалось, что его бывшая жена сделала около сотни таких ключей и во время поездки разбросала по всей стране. Теперь ему звонят круглосуточно и без выходных. Не знаю, что он сделал, но это по-настоящему суровая месть. © NotaScientologist / Imgur
«Если нашли, позвоните по этому номеру».
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Мы с бывшим еще встречались, когда его выгнали из колледжа по какой-то глупой причине. Поэтому он вернулся в родной город, звонил мне оттуда и рассказывал о своей подруге Сакши. И вот однажды он сказал, что она хочет поговорить со мной через Google Talk. И эта девица начала писать мне и рассказывать, какой у меня замечательный парень и как она была влюблена в него, пока не потеряла его из-за меня. А потом я узнала, что мой профиль в Facebook заблокирован, потому что кто-то пытался войти в него. И вскоре выяснилось, что Сакши была фейковым аккаунтом, созданным моим бывшим. © Anonymous / Quora
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Один мой друг нашел гифку с мигающими точками «я печатаю», которую вы можете отправить кому-нибудь в переписке. Теперь он шлет эту гифку своей бывшей, когда та начинает закидывать его сообщениями. Гифка бесконечно воспроизводится, и она думает, что он пишет ей в ответ. © sweetmarrow / Reddit
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Бывшая моего брата в течение 2 месяцев бесплатно пользовалась нашим доступом к Netflix, замаскировав свой аккаунт под «Настройки». Я даже не злюсь, просто расстроен своей наивностью. Я действительно верил, что аккаунт с таким названием — это настоящие настройки Netflix. © imissavdol / Twitter
«Settings» — «Настройки».
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Сестра моего друга встречалась с мужчиной старше нее на 13 лет. И вот однажды, вернувшись домой, она обнаружила там чужие женские трусики. Вместо того чтобы устраивать скандал, она дождалась его прихода, а потом сказала: «Смотри, милый. Я нашла свои старые трусики». Он побелел, а она, лукаво улыбаясь, принесла ему ужин, утверждая, что приготовила его «специально для него», при этом сама за стол не села. Мужчина не рискнул его съесть. Несколько недель она играла идеальную девушку: не спорила, содержала дом в чистоте, но при этом показывала свой интерес к криминальным шоу и книгам на похожую тематику. В результате мужчина стал параноиком, считал, что в доме даже подушка представляет для него опасность, в конце концов во всем признался и переехал в другой город. © Leeza Fedosova / Quora
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Когда узнал, что девушка мне изменила, я расстался с ней. Выждал, пока у нее начнутся новые отношения. После этого отправил ей огромный букет цветов с открыткой, в которой написал о том, какой шикарной была последняя ночь, не уточняя, когда именно. И просто наблюдал. © «Подслушано» / Vk
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Бывший все время играл в «Танки». Как-то раз пригласила его к себе домой, и он все 6 часов просидел у меня за компом. Потом рвался еще прийти, потому что у меня World of Tanks комп на максималках тянул, а у него нет. © «Подслушано» / Ideer
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Бывший оставил жухлую розу в моем почтовом ящике после того, как 100 раз позвонил мне домой. А потом позвонил и спросил, нравится ли мне его подарок. Сказал, что чувствует себя без меня точно так же, как она, — мертвым и увядшим. Почему-то я не захотела возвращаться к нему. © Troll_Flogger / Reddit
«Бывший явился ночью, чтобы сорвать кусты роз, которые мы когда-то сажали вместе».
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Нам было чуть больше 30 лет, когда с нами связалась сумасшедшая бывшая моего мужа, с которой он не встречался со школы. Она хотела взять наших 3 детей на фотосессию, чтобы сделать их портреты для своего дома. Мы, конечно, не согласились, но были в таком шоке от ее предложения, что решили узнать о ней побольше. Так мы выяснили, что ее номер был в телефонном справочнике под фамилией моего мужа. Она зациклилась на своих школьных фантазиях, и это пугало. © FenceGirl / Reddit
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Зазвонил телефон. Поднимаю трубку — бывшая: «Я просто хотела сказать тебе, что сегодня днем я выхожу замуж, и я беременна, так что это твой последний шанс...» 2 года спустя новый звонок: «Эй, я снова беременна и снова выхожу замуж... Теперь это самый последний шанс...» © KylerTopFlight / Reddit
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Сегодня я уезжаю в отпуск на неделю со своей бывшей, потому что мы не смогли найти никого, кто хотел бы купить нашу путевку, когда мы расстались... А как проходит ваш день? © SeanYoung97 / Twitter
Что комичного или странного происходило во время вашего общения с бывшими партнерами?