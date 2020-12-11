17 бывших, которые играют по таким суровым правилам, что демоны плачут от зависти

Сестра моего друга встречалась с мужчиной старше нее на 13 лет. И вот однажды, вернувшись домой, она обнаружила там чужие женские трусики. Вместо того чтобы устраивать скандал, она дождалась его прихода, а потом сказала: «Смотри, милый. Я нашла свои старые трусики». Он побелел, а она, лукаво улыбаясь, принесла ему ужин, утверждая, что приготовила его «специально для него», при этом сама за стол не села. Мужчина не рискнул его съесть. Несколько недель она играла идеальную девушку: не спорила, содержала дом в чистоте, но при этом показывала свой интерес к криминальным шоу и книгам на похожую тематику. В результате мужчина стал параноиком, считал, что в доме даже подушка представляет для него опасность, в конце концов во всем признался и переехал в другой город. © Leeza Fedosova / Quora

Когда узнал, что девушка мне изменила, я расстался с ней. Выждал, пока у нее начнутся новые отношения. После этого отправил ей огромный букет цветов с открыткой, в которой написал о том, какой шикарной была последняя ночь, не уточняя, когда именно. И просто наблюдал. © «Подслушано» / Vk

Бывший все время играл в «Танки». Как-то раз пригласила его к себе домой, и он все 6 часов просидел у меня за компом. Потом рвался еще прийти, потому что у меня World of Tanks комп на максималках тянул, а у него нет. © «Подслушано» / Ideer