17 бунтарей, от которых не стоит ждать обычных поступков
Вряд ли вы знаете людей, которые носят с собой штангу, делают браслеты дружбы котам и мечтают об ужасном фото на водительских правах. А вот герои этой статьи не боятся поступить совсем не так, как ожидают другие, и делают, как велит сердце. Получается и эффектно, и гениально, поэтому авторы фото и историй за ними получают свою заслуженную популярность в сети.
Мы в AdMe.ru считаем, что бунтарские поступки нужны этому миру, но только те, которые никому не вредят и, наоборот, поднимают другим настроение. А в конце вас ждет бонус, который докажет, что не только люди способны на неожиданности.
«Ну да, я качаюсь, а как ты узнала»
Когда нечего возразить
«Брат моего соседа сделал для моей кошки вот это в знак дружбы»
Когда используешь современные тренды по-своему
«Можете поздравить, теперь у меня матчество»
Потому что только сытая девушка — довольная девушка
«Симпл-димпл? Поп-ит? Спасибо, не надо, у меня есть Капитошка»
«Девушка сказала никогда не есть в ванной. И вот что я устроил в ее отсутствие!»
Когда в библиотеке продаются еще и формы для выпечки
Друг должен быть гибким, даже когда это не очень оправдано
«Поспорили с другом, кто сможет сделать самое нелепое фото на документ»
Когда смотришь под другим углом на устойчивые выражения
«У соседа на входной двери есть список людей, которых он не рад видеть у своего дома»
Хозяева расклеили объявления о том, что их кошка нашлась, поверх объявлений, в которых просили помочь ее найти
«Вилма дома! Спасибо за помощь в поисках!»
«Я переделал бывший батут в курятник для своих перепелов»
«Сделала это тату, чтобы у меня под рукой всегда была линейка, так как я работаю швеей»
Бонус: «Мой кот любит добавлять в свою миску с кормом украденные резинки для волос»
А какой самый непредсказуемый поступок вы совершали в своей жизни?
Фото на превью ****ty_seamstress / Reddit
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