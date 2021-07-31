17 бунтарей, от которых не стоит ждать обычных поступков

Вряд ли вы знаете людей, которые носят с собой штангу, делают браслеты дружбы котам и мечтают об ужасном фото на водительских правах. А вот герои этой статьи не боятся поступить совсем не так, как ожидают другие, и делают, как велит сердце. Получается и эффектно, и гениально, поэтому авторы фото и историй за ними получают свою заслуженную популярность в сети.

Мы в AdMe.ru считаем, что бунтарские поступки нужны этому миру, но только те, которые никому не вредят и, наоборот, поднимают другим настроение. А в конце вас ждет бонус, который докажет, что не только люди способны на неожиданности.

«Ну да, я качаюсь, а как ты узнала»

Когда нечего возразить

«Брат моего соседа сделал для моей кошки вот это в знак дружбы»

Когда используешь современные тренды по-своему

«Можете поздравить, теперь у меня матчество»

Потому что только сытая девушка — довольная девушка

«Симпл-димпл? Поп-ит? Спасибо, не надо, у меня есть Капитошка»

«Девушка сказала никогда не есть в ванной. И вот что я устроил в ее отсутствие!»

Когда в библиотеке продаются еще и формы для выпечки

Друг должен быть гибким, даже когда это не очень оправдано

«Поспорили с другом, кто сможет сделать самое нелепое фото на документ»

Когда смотришь под другим углом на устойчивые выражения

«У соседа на входной двери есть список людей, которых он не рад видеть у своего дома»

Хозяева расклеили объявления о том, что их кошка нашлась, поверх объявлений, в которых просили помочь ее найти

«Вилма дома! Спасибо за помощь в поисках!»

«Я переделал бывший батут в курятник для своих перепелов»

«Сделала это тату, чтобы у меня под рукой всегда была линейка, так как я работаю швеей»

Бонус: «Мой кот любит добавлять в свою миску с кормом украденные резинки для волос»