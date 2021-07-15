17 бунтарей, которые задают тренды вместо того, чтобы следовать им

В современном мире, куда ни посмотри, везде правила: в банке, в магазине, даже на пляже. И попробуй их все запомнить, а потом еще и придерживаться. Быть всегда правильным нелегко, особенно когда внутреннего ребенка так и тянет проказничать. Вот и герои нашей сегодняшней подборки не боятся идти наперекор системе и даже делают фото на память.

Мы в AdMe.ru хотим признаться, что в глубине души понимаем этих бунтарей. И даже сами изредка не прочь нарушить правила (естественно, в разумных пределах). А в конце вас ждет бонус, который не оставит равнодушным даже самого невозмутимого человека.

«Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит»

«Решил отрезать себе кусочек брауни на семейной вечеринке»

Этому парню просто пофиг

«Успешно пользуюсь им в 7 утра»

«Использовать на ночь».

«Мыло в моей ванной»

«Кухонное».

Хаос и анархия царят в Disney World

«Руками не трогать».

«Дело рук кого-то из моего общежития»

Когда каждый грамотный прохожий превращается в преступника

«Частный знак. Не читать».

Ощутите вкус анархии

«Я против соусной индустрии, которая говорит, куда мне класть мой соус»

«Соус для тако».

Ситуация в лифте

Почему? Потому что ну какая разница?

Ну это уже просто классика

«Не вскрывать ножом».

«Горжусь своей шестилеткой»

Инструкции — это для зануд

«Включаю воду, как хочу»

«Разбавила пищевой краситель на холсте, посадила на него улитку, и вот что вышло»

Бонус: когда получилось перехитрить банк

К нам в банк пришла старушка, чтобы снять $ 10. Я сказал ей, что мелкую сумму нужно снимать в банкомате. Не растерявшись, она попросила снять $ 1 000 купюрами по $ 10. Отсчитав деньги, я никак не мог ожидать, что она заберет $ 10, вернет мне остальные $ 990 и попросит положить обратно на депозит. © rudy_betrayed / Twitter