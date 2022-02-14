17 бедолаг, которые просто хотели снять квартиру и даже не представляли, чем это для них обернется

Многие из нас имеют опыт аренды квартир или домов. И тут не нужно говорить, какая из этого может выйти русская рулетка: на вид благополучное место окажется сумасшедшим домом, а показавшаяся «бабушкиной» комната может стать уютнейшим теплым пристанищем. Однако герои нашей сегодняшней подборки чаще сталкивались с первым, чем со вторым.

Мы в AdMe.ru понимаем, как несладко бывает арендовать квартиру у недобросовестных хозяев. Надеемся, что в вашей жизни подобные ситуации бывали только на картинках из интернета.

«Целый месяц меня мучило ОРЗ, а мою собаку — необъяснимый кашель. И вот сегодня я нашла это в шкафу»

«Я астматик, и у меня очень сильная аллергия на плесень. Так что сегодня сплю на диване, потому что это все находится в моей спальне»

«Вышли из дома позавтракать. Вернулись и увидели, что хозяин поставил у нашего дома, который мы арендуем, табличку о продаже»

«Продается».

«Больше 8 лет арендую квартиры без каких-либо проблем. А сейчас только заехал в очередную, и стекло в окне решило треснуть изнутри»

«Снял дом сегодня. Выхожу из него и...»

«Арендовали квартиру на 2 недели. Кондиционер сломался уже на 3-й день»

«Хозяин квартиры заказал новую газовую плиту взамен сломавшейся. А заплатил только за то, чтобы ее привезли. И еще не понимает, почему я не рад»

«Из детектора дыма капает бальзамический уксус. А все потому, что ребенок хозяина квартиры разлил его в вентиляцию. Теперь уксус повсюду»

«Арендодатель решил сэкономить и позвал друга, чтобы тот сделал забор. Очевидно, это было не в его компетенции»

«В туалете на днях случилась небольшая протечка. Я тут же сообщил хозяину. И вот сегодня мой дом затоплен водой из канализации»

«Сказал хозяину квартиры, что с потолка капает. Он не сделал ничего. А сегодня я просыпаюсь и вижу это»

«В квартире завелись мыши. Сообщили хозяевам и уехали на время. Возвращаемся и видим это»

«Переехал в новый дом. Хозяин: „Поливай газон, я оставил шланг“. Тем временем шланг...»

«Заехал в новый дом. Теперь понимаю, почему во время показа дома хозяин задернул шторы»

«Арендодатель забыл починить вечно протекающую стиралку. И в моем шкафу разрослась черная плесень»

«А наш хозяин твердит, что с душем все в полном порядке»

«25 пчел. И это с тех пор, как я проснулся в 8 часов утра. Они атакуют дом, а арендодатель говорит: „Учись жить с ними“»

«Когда я год назад въезжал, хозяин заверил меня в том, что он прилежно менял фильтры. А сейчас я понял, что их не меняли годами»