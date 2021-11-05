17 бедолаг, которые оплошали так, что самим себе готовы локти грызть от досады

Как известно, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но некоторые повседневные промахи бывают настолько досадными, что могут выбить из колеи даже тех, кто привык держаться вполне невозмутимо.

Редакция AdMe.ru решила настроить вас на философский взгляд на мир. И приготовила подборку пользовательских фото, которые докажут, что какую бы обидную промашку вы ни допустили, всегда найдется кто-то, кто оплошал не меньше.

«Невестка прислала мне видео из TikTok, где кто-то собирался заменить фильтр в очистителе воздуха, а тот оказался нераспакованным. Проверила свой — и вот что я использую полгода»

«Купила бутыль шоколадного молока для детей объемом почти в 4 литра. Задела ее, пытаясь засунуть в холодильник, и она выпала у меня из рук»

«Оставил свою машину на работе на месяц с хвостиком. Приехал сегодня забирать, а салон весь в плесени»

«Сегодня я сидел на уроке истории, и моя ручка щедро обрызгала меня чернилами. Мое лицо и парта также были в них, причем чернила не стираются»

«Сегодня испекла печенье, а потом заметила, что забыла снять пластиковую пленку до того, как отправить его в духовку»

«Боковое стекло компьютера выскользнуло из моих рук»

«Мама случайно испекла одну из моих пластинок»

«Племянница впервые пробует свои силы в выпечке. Она забыла добавить муку в тесто — и вот результат»

Покупатель случайно уронил около полкило шурупов в коробку с гвоздями

«После вечеринки сестра доехала домой с мамой подруги и думала, что забрала свой клатч. А на самом деле прихватила бортовой журнал автомобиля»

«Муж пытался приготовить дочери торт на день рождения. Сходство видно невооруженным глазом»

«Ожидания и реальность».

«Я потерял равновесие и вдребезги разбил свою игровую приставку»

«Отодвинула муку подальше от ребенка, чтобы он не устроил беспорядок, чтобы потом самой столкнуть ее локтем»

«Никогда не ронял телефон. Но тут получил новый, он упал с высоты чуть больше метра — и вот результат»

«Купил в интернете, как думал, новую куртку. А в кармане нашел это от предыдущего владельца»

Вот почему не стоит забывать выключать утюг

«Я умудрилась не заметить эту пометку на упаковке»

«Датское масло. С чесноком».

Я добавлял соль себе в кофе и сахар в овощи. Но это уже полный отстой. © strychinine / Reddit