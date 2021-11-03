17 бедолаг, которые на своей шкуре убедились, что у человеческой жадности нет ни границ, ни пределов
Бывают на свете персонажи, у которых и снега зимой не выпросить. Но если где-то есть какая-то выгода, они сразу же ухватятся за эту возможность обеими руками. И неважно, что для этого нужно и с родней отношения подпортить, и по головам пойти. Но вот просто сэкономить порой пытаются практически все. Правда, потом так может карма настигнуть, что хоть анекдоты рассказывай.
Мы в AdMe.ru надеемся, что вам не придется сталкиваться с настоящими и убежденными скрягами. А в бонусе вас ждет пример настолько сомнительной экономии, что никакой логикой объяснить нельзя.
- Согласилась на свидание со знакомым парнем. Повел меня в свой любимый ресторан, заказал себе все, что душа желает: первое, второе, гарнир и т. д. Я вегетарианка, а там все блюда были с мясом. Он об этом не знал, да я и не стала ничего объяснять. Взяла только чай. Ну посидели, приносят счет. И тут он заявил, что он мне ничего не должен, и предложил оплатить счет пополам. Пополам! Хотел пожрать на халяву. Я кинула на стол деньги (благо работа позволяет) и ушла. © Подслушано / Ideer
- Моя знакомая устроилась работать продавцом в магазин зоотоваров. Магазин новый, только открылся, все чинно и благородно, если бы только не одно «но»: обеда как такового нет, а рабочий день составляет 11 часов (с 9:00 до 20:00). Девушке нужно как-то обедать, поэтому берет обед с собой в контейнере, но разогреть еду нет никакой возможности, поскольку микроволновку работодатель не предоставил. На запрос продавцов (работают посменно 2 через 2) с просьбой купить микроволновую печь работодатель ответил: «Будете хорошо работать — купим вам микроволновку. Это теперь ваша мотивация!» Во как! А ведь крупные корпорации по всему миру бьются над разработкой эффективных систем мотивации персонала! © TaichiOno / Pikabu
- Однажды бабушка купила нам с сестрой нижнее белье на барахолке (да, то есть его раньше кто-то носил). И это был наш подарок на Рождество, кстати. Но самое худшее знаете что? У нее очень много денег. Папа тогда был просто в бешенстве. © mo799 / Reddit
- О, помню, был корпоратив на работе. А потом утром смотрим видео: все пляшут, а одна коллега, пританцовывая, еду себе в сумку со стола собрала и ушла домой, пока мы танцевали. © Анна Богдан / Facebook
- Расстались более 3 лет назад. Бывший тогда повел себя просто отвратно: забрал все, даже сахарницу, даже банку с монетками. Сейчас я замужем, есть сын. И вот случайно столкнулись. Бывший увидел у сына в руках игрушечного зайку и потребовал вернуть. А я на это заявление решила уговорить его и оплатить примерную стоимость игрушки, потому что сын любит этого зайку, не отбирать же. В общем, ₽ 300 он подбирал с земли. © Подслушано / Ideer
- Возвращаюсь вечером домой, встречаю коллегу — приятный молодой человек. Приглашает в кафе. Сидим в кафе, болтаем, и тут он сообщает, что у него с собой только ₽ 1 000, и спрашивает, смогу ли я добавить ему денег для оплаты счета. Я без проблем добавляю, после кафе едем к нему, за такси плачу я, домой тоже уезжаю за свои кровные. На следующий день звонок от него. Просит занять ₽ 1 000, невнятно объясняя, на что. И тут я понимаю, что он хочет вернуть то, что потратил на меня в кафе... © Подслушано / Ideer
- Мой папа подложил в свои ботинки кусок картона, чтобы прикрыть появившуюся в подошве дырку. Чтобы вы понимали: у него была и другая обувь, да и деньги на ремонт тоже были. Причем он еще так гордился своей находчивостью, маме похвастался. А мама-то, естественно, была в ужасе, мол, что люди подумают?! Папа же ответил, что никто не смотрит на подошву его обуви. А если даже посмотрят, то ничего страшного. © Kathleen Alexandrakis / Quora
- Недавно поговорила с бывшим мужем и натурально прибалдела. Он попросил не подавать на алименты, аргументируя: «Ну я же тебя кормил, пока ты была в декретном отпуске». В итоге решила: как же хорошо, что мы развелись. © Подслушано / Ideer
- Был у мамы ухажер, который в свои 40 лет умудрялся жить с родителями, хотя у него и бизнес свой был, и степень докторская. Так вот, на мое 18-летие он подарил мне книгу. И ее — внимание! — нужно было вернуть, потому что он взял ее в библиотеке! © 2Guard / Reddit
- На работе вслух говорю: «Грязь такая на улице, ботинки забрызгала». Коллега, милая девочка, тут же отозвалась, говорит: «У меня салфетки есть влажные! На!» А когда я поблагодарила и вытащила салфеточку, продолжила: «С тебя ₽ 10!» И она не шутила! А я лохушка, да? Всегда всех угощаю и денег не беру. © Надежда Юрьевна / Facebook
- Звонит уже бывшая знакомая, интересуется, почему она с ноута не может отправить электронку. Предлагает послушать звук, который исходит при ошибке. Отвечаю, что я по телефону — просто по звуку — неполадки определять не умею. Далее меня спрашивают, когда я буду в их районе проживания, дабы осмотреть и устранить поломку. Отвечаю, что могу и завтра прибыть при наличии вкусняшек. Недовольным голосом мне говорят, что, может быть, там ерунда какая, не стоящая еды. На что я предлагаю эту ерунду исправить самостоятельно. В ответ слышу: «Ну ладно, разберусь». И гудки. Хорошо быть ленивым и вредным — не надо подрываться завтра и ехать куда-то. © gwozdedir / Pikabu
- Мой отчим творит целую кучу фигни из-за своей просто маниакальной бережливости. Но самое эпичное — это когда он ходит по кафе и спрашивает у посетителей, доели ли они, чтобы забрать себе остатки еды. © modestlymousie / Reddit
- Был случай в молодости, лет 20 назад. Встретилась с подругой в городе, пошли гулять. Она захотела в туалет, а туалеты-то везде платные. Так она полгорода обегала с выпученными глазами, искала туалет подешевле. В итоге нашла дешевле на ₽ 10. Притом что зарабатывала-то подруга очень хорошо. © Ирина Носенко / Facebook
- Работал я как-то на стройбазе, в задачу входило выдавать товар по чеку. Приезжает мужичок на машинке прямо к куче песка и начинает насыпать в мешки лопатой. Я подошел, чтобы помочь (бывают случаи, когда люди себе сами грузят, пока очередь). И вот он держит мешки, я лопатой насыпаю. Спрашиваю: «Вам сколько мешков-то?» Ответ: «Еще, наверное, 3–4». Ну я уточняю, мол, а за сколько вы платить-то будете. А мне прилетает: «А зачем платить? Я вчера тонну взял, мне не хватило, вот приехал еще взять». Я прибалдел от такого поворота, отправил его на кассу. Ну он молча оплатил и уехал. © Smallerbee / Pikabu
- Знаю человека, который постоянно жалуется администраторам заведений на еду и обслуживание (отличные, к слову), чтобы получить бесплатное блюдо, купон, скидку или хоть что-то. Меня просто тошнит от этого. © pumpsandpearls / Reddit
- Я сама сейчас живу с самым настоящим скрягой. Это мой муж. У него приличная зарплата, но живем мы в такой дешевой халупе, что мне каждый раз стыдно, когда кто-то к нам заходит. Даже места для стиралки нет! Кстати, моя зарплата тоже вполне нормальная. Просто большую часть всех доходов муж хранит как «сбережения на будущее». © Unknown author / Quora
- Как-то моя тетя снимала комнату у мужичка, который оказался тем еще жадюгой. Про это можно рассказать кучу интересных историй, но больше всего мне запала в душу та, как он однажды отправился на музыкальный фестиваль. И там он собрал все пластиковые стаканчики, которые остались валяться на земле, принес домой, помыл ну и использовал. © Barbara Villiers / Quora
Бонус: иногда экономия превращается во что-то максимально странное
- Был у меня какое-то время напарник, вместе работали в командировках. Каждый раз в столовой он заказывал солянку. Так вот, употребив с аппетитом суп, он доставал со дна тарелки кусочек лимона и аккуратно перекладывал его... в чай. © Karabir / Pikabu
А вам приходилось сталкиваться с подобными персонажами? Общаетесь с ними или даже знать больше не хотите?
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