17 бедолаг, которые на собственной шкуре узнали, что с некоторыми друзьями и врагов не надо

Ученые провели ряд исследований и доказали, что приятельские связи положительно влияют на нашу жизнь в целом и на психологическое благополучие в частности. Но бывают такие друзья, после чьих поступков впору срочно отправляться к психологу — прорабатывать травмы.

Мы в AdMe.ru не теряем веру в дружбу и надеемся, что героям нашей подборки все же встретился человек, который стал им действительно верным другом.

Дружили лет 10. Часто бывало, что подруга возьмет денег в долг, и ждешь потом месяцами. При этом билеты в путешествие она себе бронирует и заявляет: «Какая тебе разница, куда я еду?» Да никакой — долг верни и поезжай. Но последней каплей стало то, что при наличии грудного ребенка я должна ехать к ней, чтобы подстричь ее же собаку, бесплатно. На мое предложение — привози ко мне, тебе же надо, да и недалеко, — услышала, что у меня в доме блохи. Я профессиональный грумер, и ни один клиент на блох не жаловался. В итоге на мои слова, что я ничего не должна, тем более бесплатно, услышала о себе и муже много интересного. Не общаемся уже лет 5. © Валерия Довнар / AdMe.ru

Старый школьный друг взял в долг и в срок не вернул. Я подождал пару дней и напомнил.

— Извини, завал на работе просто, через неделю, лады?

Ну лады.

Через 10 дней опять сам напоминаю.

— Да все еще плохо, но через неделю все точно верну, обещаю!

Через 2 недели опять сам напоминаю.

— Да ты надоел, у меня тут проблемы, а ты даже о них не спросил. Да на, подавись, как был жадным, так и остался! © Zorg1969 / Pikabu

— Извини, завал на работе просто, через неделю, лады? Ну лады. Через 10 дней опять сам напоминаю. — Да все еще плохо, но через неделю все точно верну, обещаю! Через 2 недели опять сам напоминаю. — Да ты надоел, у меня тут проблемы, а ты даже о них не спросил. Да на, подавись, как был жадным, так и остался! © Zorg1969 / Pikabu Была у меня подруга, почти как сестра. Перед ее днем рождения я накопила денег и купила огромного медведя, о котором она мечтала. Перла игрушку через полрайона, пришла, а там все наши друзья, вечеринка, хотя мне она сказала, что болеет и не будет отмечать. Меня как молнией шарахнуло, отдала ей подарок — подружка его взяла и закрыла дверь. Потом бонусом узнала, что она в это время еще и с моим парнем крутила. © Елизавета Пильгук / Facebook

У меня годовалый ребенок, а у подруги трехлетка — непослушный шилопопый малыш. Живет она достаточно далеко от меня. И вот как-то у нее сложился такой рабочий график, что некому забрать малыша из детского сада. А потом еще час с ним посидеть. Она попросила меня. Я, взвесив все за и против, решила, что тащиться с годовалым ребенком на автобусе в сад за мелким так себе идея, и отказала. Обида была вселенского масштаба — я, такая-сякая, не помогла подруге в беде, а помогать требовалось постоянно 2–3 раза в месяц. Говорю ей, что договариваться надо с начальством о подходящем графике, подключать папашу к заботе о потомстве, да и вообще я рисковать жизнью и здоровьем чужого ребенка не буду. А в ответ услышала, что если бы мне хотелось помочь, то я могла бы попросить своего мужа забирать ее ребенка после работы. Короче, нет у меня больше подруги. © olyshok / Pikabu

Несколько месяцев я ждала новостей о карьерных переменах, которые сулили мне большие возможности. Облегченный выдох и удовлетворение в голосе подруги, когда я сказала ей, что ничего не получилось, дали мне понять, как сильно она хотела, чтобы именно так все и вышло. © chihuahua-mama / Reddit

Лучшая подруга пыталась разрушить мою карьеру. Работали в одной компании, дружили 15 лет, путешествовали вместе, я ухаживала за ней после операции. Однажды опоздала на работу минут на 10, а она успела позвонить начальнице и сказать, что я опаздываю и все меня ищут. © Brenda Boyd / Quora

Дружила с одногруппницами. Вроде все нормально было. Пока случайно не зашла в туалет и не услышала разговор из кабинок: «Хорошо, что малая (они меня так называли) в нашу четверку входит, хоть физику шарит, лабораторки с ней на ура сдавать. А как физика закончится, можно и отсесть». Не учли девочки, что помимо физики есть химия, черчение, сопромат. © Ирина Мельникова / Facebook

У друга банк отобрал машину. Одолжил ему свою, чтобы он, пока не разберется с ситуацией, ездил по городу. Через несколько месяцев я поехал на конференцию в 650 км от дома и увидел свою машину на стоянке. Друг, он тренер, объяснил, что ему не хотелось ехать в автобусе вместе с командой. Когда я наконец-то забрал свою тачку, оказалось, что за полгода товарищ накатал на ней 32 000 км, оборвал тросы от трансмиссии, погнул петли на капоте и так далее. Починка обошлась мне в $ 2,2 тыс. © Brian Volbrecht / Quora

Однажды мне подарили камеру Canon. Суперподарок, я был в восторге. Друг, который «знает о камерах все», тут же прокомментировал, что это далеко не лучший вариант, но для «новичка» пойдет. Дальше он вытащил карту памяти и вставил обратно, сломав маленькие металлические штыри, удерживающие ее на месте. Починить не удалось, но друг отказался хоть как-то компенсировать поломку. © KitchenSwillForPigs / Reddit

Подруга, с которой мы дружили 20 лет, была беременна первенцем. Я устроила для нее по этому поводу праздник, пригласила всех наших коллег. Когда она родила, я решила поехать в больницу, но подружка тогда ответила: «Не хочу посетителей, а то еще ребенок заболеет». А потом она вернулась на работу и хвасталась фотографиями из роддома, где разные люди держат младенца на руках. Мне было так обидно. © Judy House / Quora

Подружка вызвалась спланировать мой девичник. В последний момент несколько моих родственников сказали, что тоже будут. Подруга разозлилась, ведь надо было дозаказывать гостиницу (мероприятие планировалось за городом), экскурсии, еду. Я попросила ее позвонить в ресторан и узнать, можно ли организовать дополнительные места. Подружка позвонила и сообщила, что ей отказали. Но моя будущая свекровь была уверена, что ресторан сможет втиснуть еще 3 места и позвонила туда сама. Знаете, что ей сказали? «Мы уже ответили другой девушке, что вообще без проблем». Мои родственники пришли на ужин пораньше, и у подруги просто отвисла челюсть, когда она их увидела. © Garlic_and_Sapphires / Reddit

Готовилась к Новому году — стол, угощения, напитки, предвкушение праздника. Друзья, семейная пара, позвонили за час до полуночи и сообщили, что не придут — их пригласили в другое место в большую компанию. Больше не дружим, а они недоумевают, с чего это? © Kurare Kas / Facebook

У меня была лучшая подруга, дружили с первого класса. После окончания школы решили компанией на природу с ночевкой выбраться. Пару человек взяли с собой коврики-спальники. Остальные, как и я, просто набрали теплых шмоток. Ночь, возле костра сил сидеть уже нет, пошли укладываться. Только что-то не спится: холод донимает. Пошла искать свитер в рюкзаке, а его нет. Странно, вроде брала. Короче, промучились до утра. Развели костер, греемся. Встает моя «подружка» — она отдельно в спальнике спала — смотрю, а на ней шапка, носки теплые и мой свитер. Оказалось, что они со своим парнем ночью рюкзаки всех прошерстили в поисках теплых вещей. И потешались еще: «Обманули вас, дурачков!» После этого случая как-то дружба сошла на нет. © Инга из Вартейга / AdMe.ru

Подарил другу $ 130, чтобы он купил себе видеоигру, потому что сделать предзаказ за него не мог. Он деньги взял, но прокомментировал: «В следующий раз жду настоящий подарок». © FermentedPickles / Reddit

Ездила в другой город и договорилась с подругой, что ночую у нее. Но с пустыми руками не придешь, каждый раз спрашивала, что купить. Как-то она говорит, мол, давай встретимся в магазине. Прихожу, смотрю в тележку: молоко самое дорогое, тампоны ей, вкусняшки, крупы, овощи и 2 курицы. Спрашиваю: «А две-то зачем?» Ответ сразил: «Это соседка-старушка попросила, она потом мне деньги отдаст». Ну, я заплатила за эту тележку, конечно, но подняла вопрос, сколько будет стоить ночлег. Договорились о конкретной сумме, и я перестала считать себя обязанной загружать ей холодильник. © Александра Жарикова / Facebook

Рассказала своей близкой подруге, что я наконец-то, в 31 год, встретила настоящую любовь. Так она учудила — позвонила в другой город маме этого мужчины. Нашла же номер! Представилась моей секретаршей и наговорила разные гадости про меня. В итоге я замужем, свекровь и свекор меня любят. А с подругой той не общаюсь. Как узнали, что это она звонила? У свекрови на телефонной станции ученица работала. © Victoria Golubovskaya / Facebook

Мы с тогда еще лучшей подругой закончили техникум и устроились вместе работать. Отработали месяц. Мне нужно было уйти на полчаса раньше. В понедельник после выходных встречаемся с ней на работе, и она говорит: «В пятницу зарплату давали, я получила и за тебя тоже. Только я ее почти всю потратила, купила себе обновок, отдам тебе со следующей». Второе действие, герои те же. Подруга просит, уговаривает меня съездить с ней в другой город к ее сестре, потому что очень нужна моя помощь в выборе ботинок. Ехать не горю желанием, денег нет, да и мне ничего не нужно покупать. Подруга уговаривает, умоляет, говорит, что деньги у нее есть. Вздохнула, поехала... Получили следующую зарплату, она мне говорит: с тебя столько-то за поездку плюс половина денег, которые были потрачены, чтобы купить сестре вкусняшек. Вздохнула, отдала, сделала выводы. © Marina Marina / Facebook