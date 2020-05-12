17 жизненных историй о бабушках, которые любому дадут копоти
Ученые предполагают, что существование бабушек в нашем мире заложено природой. Они положительно влияют на развитие внуков и их эмоциональную стабильность, помогают матерям воспитывать детей и продлевают им жизнь. Лишь у немногих представителей животного мира есть свои бабули, а значит, нам несказанно повезло. Ведь помимо прочего старушки делают наше детство ярче, а мир добрее.
Мы в AdMe.ru любим наших бабушек за находчивость, смекалку и чувство юмора. А некоторые истории, связанные с ними, определенно запомним на всю жизнь.
- Веду прием (я травматолог). Заходит бабушка, годков так 85, далее следует такой диалог:
— На что жалуемся?
— Да что-то коленки побаливают, милок.
— Давайте свой рентген, глянем.
Протягивает ранее сделанный рентген.
— Для вашего возраста неплохие суставы. Сейчас мази пропишу, таблеточки, и вам полегчает.
— Не, милок. Мне надо, чтобы совсем не болело. Я экстрим люблю. С трамплинов прыгать на лыжах зимой.
— Наверное, вы хотели сказать «прыгали»?
— Не-не, в прошлом я спортивной гимнастикой занималась, с парашютом прыгала, с 10 метров с тросом сигала, из винтовок любила стрелять! А вот сейчас я зимой люблю с небольших трамплинов на лыжах прыгать. © HINHHHIL / Pikabu
- Бабуля поет в церковном хоре. Звонит и рассказывает: «Сегодня был трудный день. Аж 5 концертов на могилах. Мы так хорошо пели, что кладбище буквально ожило! Хотели танцевать, но кто бы это увидел? У мертвых же нет глаз». Соревнование криповых историй: Стивен Кинг — 0, бабуля — 1. © Wizard_Severus / Twitter
- Бабуля: «Наконец-то выходной, можно накатить наливки!»
Я: «Сегодня вообще-то вторник, бабуля».
Бабушка, меланхолично, с легким чпоком открывая запотевшую бутыль: «Выходной моей души». © Dominastya / Twitter
- Прекрасное солнечное утро, стою на остановке. Не одна стою, бабушке тоже с утра в воскресенье куда-то приспичило. Звонит у нее телефон. «Да. Ой, внучек, как хорошо, что позвонил. Ой, да как же это, да что же это? Сашенька, конечно, переведу, ты же знаешь, у меня есть на черный день. Как же это ты так-то? Это ты, значит, на новой машине, которую тебе мать с отцом на день рождения в мае подарили? А это не ты виноват. Да, конечно, все сделаю, вот сейчас до кассы дойду и отправлю. Ты мне скажи, как там Машка? Замуж не вышла? А дядя Федя все пьет и Любку гоняет? Вот паразит. А? Что, вызывают тебя? Ну перезвони, перезвони». И пришла мне мысль, что разводят бабушку на деньги. Подошла я, конечно, сказала про возможный развод и посоветовала, чтобы она внуку перезвонила сначала. А она мне: «Милая, так у меня нет внуков и никогда не было». © greensvet / Pikabu
- У моей бабули в прошлом году обнаружили проблемы с сердцем, врач попросил ограничить нагрузки и исключить (о ужас!) работу в огороде. Бабуля прошла курс лечения, стало лучше. И что она сделала? Посадила рассаду. Когда мама на днях к ней приехала, бабуля рассаду спрятала за диван. © svetachalova / Twitter
- У меня старенькая и капризная бабушка. Жалуется на здоровье: давление, сердце, ноги, слух, зрение, одышка. Просит привозить ей еду. Мы живем за 30 километров и приезжаем только по выходным. Она лежит, плачет, что все плохо, а мы моем полы, готовим и развлекаем ее. Тут как-то мужу дали отгул, и мы приехали в будни. Днем. Встретили ее на улице: она спокойно гуляла. Издалека нас заметив, попыталась удрать. На 4-й этаж она поднялась быстрее меня и без одышки. Никогда Штирлиц еще не был так близок к провалу. © Mr.Svet / Pikabu
- Шли с бабулей мимо детской площадки, на которой я всегда гуляла в детстве. Я с тоской посмотрела на низенький турничок, на котором эта же бабуля учила меня лет 10 назад кувыркаться. Бабуля мой взгляд заметила и спрашивает с таким подколом: «Слабо сейчас кувыркнуться?» Я киваю, мол, да. Бабуля в ответ: «А мне — нет!» Сумки на землю ставит и бегом несется к турнику. Кувыркнулась, да не единожды! Давно так не смеялась. Люблю бабулю! © «Подслушано» / Vk
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Приятель у меня профи во всякой там ботанике. Середина лета, идем мы с ним по рынку, кругом куча торговцев, все пытаются что-то продать. И одна бабка заманивает нас: «Берите мою картошечку, на своем участке выращивала, своими руками, с любовью, для себя ведь».
Приятель, оглядев клубни, говорит: «Надо брать. Так мы хоть немного поможем этой бабуле. У нее участок очень далеко».
Интересуюсь: «Ты знаешь эту бабку?»
Отвечает: «Нет. Я знаю этот картофель, он из Египта». © WotkiDay / Pikabu
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Работаю в горгазе. Сегодня на прием пришла бабушка, с каким вопросом — не помню, но решили быстро. Спрашивает:
— А мне больше никуда не надо?
— Нет.
— Ну, может, мне еще куда сходить?
— А зачем?
— Да вот, дети фитнес-браслет подарили, надо 8 тысяч шагов в день проходить, вот я и хожу. © AedGinvael / Pikabu
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Моя 72-летняя бабушка всегда взволнованно встречает новые эпизоды «Ходячих мертвецов» по понедельникам. А потом шлет мне жутковатые сообщения типа «Способен ли ты рассмотреть луч света в кромешной тьме?» © macbeezy_ / Reddit
- Зашла после пар к бабушке. Бабушка мне: «Кать, попробуй-ка кашу. Вкусная?» Я: «Вкусная» Бабушка: «Ну и хорошо. Это я собаке сварила». © kate_ne_smeshno / Twitter
- Жена сегодня в больнице показала на бабушку-медсестру и сказала: «Вот эта бабуля ставит уколы в вену, зажмурив глаза. И шепчет при этом: „Кто не спрятался, я не виновата!“». © Bash.im
- Шел сегодня мимо детской площадки, а там игровая зона с горками, лесенками и т. п. Совсем лайтовая, не высоко и не страшно. По ней вяло бродил мальчишка, которому года 3–4, а за ним по пятам следовала согнутая мамка.
Рядом на лавочке сидела бабушка.
— Алка, а Алка? — позвала она.
— Что, мам? — женщина на горке остановилась и придержала ребенка за капюшон.
— Ты мне скажи, кем станет Андрюша, когда вырастет?
— Странный вопрос. Вырастет и сам решит.
Бабушка звонко посмеялась:
— Как же он решит-то, если ты ему шагу самому сделать не даешь?
Мать зависла немного и с неохотой отпустила ребенка играть. © Zeppilin / Pikabu
- Пару лет назад жду мужа с работы. Лето, гуляем с ребенком. Долго нет его, звоню, а он бабушку-потеряшку до дома провожает. Не помнит она, в каком доме живет. Он с ней в отдел милиции, там руками разводят, типа быстрее будет ему найти ее дом. 2 часа ищут, обошли весь микрорайон. Я уже начинаю злиться, хотя понимаю, что дело доброе. В итоге они пришли к тому дому, у которого он ее встретил, и она приглашает мужа в гости. Оказалось, у нее внучка одинокая, а он парень хороший! Вот сводница, блин! © «Подслушано» / Vk
А какие истории с бабушками помнятся вам?