17 жизненных историй о бабушках, которые любому дадут копоти

Шли с бабулей мимо детской площадки, на которой я всегда гуляла в детстве. Я с тоской посмотрела на низенький турничок, на котором эта же бабуля учила меня лет 10 назад кувыркаться. Бабуля мой взгляд заметила и спрашивает с таким подколом: «Слабо сейчас кувыркнуться?» Я киваю, мол, да. Бабуля в ответ: «А мне — нет!» Сумки на землю ставит и бегом несется к турнику. Кувыркнулась, да не единожды! Давно так не смеялась. Люблю бабулю! © «Подслушано» / Vk

Приятель у меня профи во всякой там ботанике. Середина лета, идем мы с ним по рынку, кругом куча торговцев, все пытаются что-то продать. И одна бабка заманивает нас: «Берите мою картошечку, на своем участке выращивала, своими руками, с любовью, для себя ведь».

Приятель, оглядев клубни, говорит: «Надо брать. Так мы хоть немного поможем этой бабуле. У нее участок очень далеко».

Интересуюсь: «Ты знаешь эту бабку?»

Отвечает: «Нет. Я знаю этот картофель, он из Египта». © WotkiDay / Pikabu

Работаю в горгазе. Сегодня на прием пришла бабушка, с каким вопросом — не помню, но решили быстро. Спрашивает:

— А мне больше никуда не надо?

— Нет.

— Ну, может, мне еще куда сходить?

— А зачем?

— Да вот, дети фитнес-браслет подарили, надо 8 тысяч шагов в день проходить, вот я и хожу. © AedGinvael / Pikabu