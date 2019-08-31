17 наглядных доказательств того, что все познается в сравнении

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Порой для того, чтобы понять суть какой-нибудь вещи, вполне достаточно просто сравнить ее с чем-то еще. Такая простая познавательная операция с самых ранних лет помогает нам лучше постигать окружающий мир. А еще сопоставление одного с другим всегда смотрится эффектно на фото, и вот неоспоримые доказательства этого.

AdMe.ru не смог пройти мимо 17 впечатляющих сравнений, которые предложили пользователи сети, показав этот мир с необычного ракурса.

1. «Мы с сестрой полные противоположности. Вот ее дом и мой»

2. Гигантский кальмар, выброшенный на берег пляжа в Новой Зеландии

3. «Как выглядят девушки-геймеры по мнению людей и что мы представляем из себя на самом деле»

4. Это огромный гаечный ключ. Чтобы его взять, необходим грузоподъемник. Он используется при работе с двигателем грузового судна

5. Фото, сделанные с разницей в 2 часа

6. Так выглядит IMAX-проектор

7. «Некоторое время назад я начал увлекаться фотореалистичной живописью. Вот мои лучшие работы за каждый год»

8. Останки мамонта, найденные на заднем дворе фермерского дома

9. Шины, на фоне которых колеса грузовика выглядят смешными

10. Рост парня посередине составляет 193 см, а вес — 121 кг

11. «Приютил эту девочку в 2017 году, с тех пор она заметно похорошела»

12. Дверь нестандартных размеров в номере отеля

13. Полицейский из Талсы ростом 205 см и весом 150 кг и его коллеги

14. Супружеская пара с синдромом Дауна, которой все не рекомендовали жениться, доказала, что советчики ошибались. Второе фото сделано 25 лет спустя

15. Человек и морской слон

16. Несоразмерно большие ягоды черники

17. «Дети выросли, а я вот совсем не изменился»

Есть ли у вас в архиве фотографии, которые прекрасно дополнили бы эту статью? Присылайте свои сравнения в комментариях.