16 звездных красавиц, которые однажды отрезали челку и здорово изменились

Многие звезды экспериментируют со своей внешностью, примеряя то один образ, то другой. Иногда это игра по-крупному — полная смена прически и цвета волос, а порой всего лишь небольшое изменение в виде челки. Но, как выяснилось, даже такая, казалось бы, незначительная деталь способна круто преобразить.