16 звездных красавиц, которые однажды отрезали челку и здорово изменились
Многие звезды экспериментируют со своей внешностью, примеряя то один образ, то другой. Иногда это игра по-крупному — полная смена прически и цвета волос, а порой всего лишь небольшое изменение в виде челки. Но, как выяснилось, даже такая, казалось бы, незначительная деталь способна круто преобразить.
Мы в AdMe.ru решили сравнить, как селебрити выглядят без челки и с ней. Что и говорить, эта маленькая прядь, прикрывающая лоб, здорово меняет внешность.
Анджелина Джоли
Моника Беллуччи
Дженнифер Лопес
Николь Кидман
Джессика Бил
Кэти Перри
Эмма Робертс
Руни Мара
Элизабет Олсен
Зои Дешанель
Меган Фокс
Дженнифер Энистон
Скарлетт Йоханссон
Леди Гага
Лили Коллинз
Зендея
А вам какие образы нравятся больше: с челкой или без?
Фото на превью ANGELA WEISS / AFP / East News, Cyril Pecquenard / KCS / East News
AdMe/Народное творчество/16 звездных красавиц, которые однажды отрезали челку и здорово изменились
Поделиться этой статьёй