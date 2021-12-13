16 небанальных доказательств того, что встретить звезду можно вообще где угодно

Как поется в известной песне, звезды не ездят в метро. Но в действительности увидеть знаменитость можно практически где угодно. В конце концов, селебрити тоже люди: они едят в ресторанах, летают на самолетах, а иногда и просто гуляют по улицам. Некоторые из них не прочь побеседовать с фанатами, другие сторонятся незапланированного общения, но несомненно одно: в памяти поклонников такие встречи остаются надолго.

Мы в AdMe.ru любим нетривиальные истории, поэтому с удовольствием почитали рассказы пользователей сети о том, как знаменитые люди стали для них немного ближе.

Начало 2000-х. Мама приезжает вечером домой под впечатлением. Рассказывает, что в метро, на выходе с «Комсомольской-кольцевой» на Ярославский вокзал, пел мужик с шикарнейшим басом, второй скакал с кепкой — предлагал проходящим пожертвовать копеечку. Через пару недель смотрим телевизор: на каком-то канале идет концерт. На звук из кухни приходит мама и говорит: «Вот этот мужик в переходе пел!» На экране — Дмитрий Хворостовский. © Леха Мячдырев / Facebook

Работала управляющей одного приличного ресторана. К нам зачастил Билл Мюррей, он жил в гостинице рядом, пока снимали фильм с Клуни. Долго уговаривал меня потусить с ним. Я тогда была еще на раннем сроке беременности, не было видно живота. Говорю: «Извини, но я немножко беременна». Ресторан маленький, народ, естественно, уши греет. Билл такой: «Я не виноват! Это не моя вина!» Юморист по жизни. Потом еще часто приходил, советы давал, опытом делился. Эх, классный дядька! © M.M / AdMe

Когда мне было лет 6, мы с мамой гостили у родственников в Москве и попали на новогоднее представление в кукольный театр. Рядом с нами сел мужчина с мальчиком моего возраста. Мы с мальчиком быстро нашли общий язык, обменивались впечатлениями о происходящем на сцене. В антракте папа мальчика предложил угостить нас пирожными, и, только выйдя в холл из темного зала, мама поняла, что это был Валерий Сюткин. © kiAInz / Pikabu

«Я встретил Киану Ривза дважды: когда мне было 14 и 17 лет. Как ни странно, оба раза он был одет в одну и ту же футболку».

Коллега ездила в Питер с ребенком на день рождения к лучшей подруге. Подруга живет в коттеджном поселке рядом с городом. Вызвала коллега такси из Пулково. Едут, и она понимает, что водитель неадекватен. Она прервала поездку, высадили их на заправке у магазина. А на улице дождь холодный, чуть ли не со снегом. Вызвала другое такси, но машин с детским креслом, естественно, нет. Тут останавливается черный джип, опускается стекло, пожилой мужчина в очках спрашивает:

— Девушка, а вам куда?

— [Туда-то.]

— Садитесь, я вас подброшу.

Едут, в салоне приятно и тепло. Мужчина с сыном разговаривает: как зовут, кем хочешь быть, каким спортом занимаешься. Коллега потом вспоминала: «Я еще думаю: голос такой глубокий и приятный, будто даже знакомый. Минут через 20 приехали. Я водителя от всей души поблагодарила. Он сказал, что был рад подвезти. Когда сын выходил следом за мной из салона, мужчина повернулся к нему и говорит:

— Ну, Никитка, дай краба!

И вот только тогда я поняла: Розенбаум». © Abraham.Simpson / Pikabu

«Мама сфотографировала меня с актером „Игры престолов“ Джейсоном Момоа, когда мне было 7 лет. Я осознал это только 30 минут назад, а с момента встречи прошло 11 лет».

В 1981 году приехали на Камчатку с подругой после окончания института по распределению. Поселились в гостинице «Авача». О Камчатке знали только одно: здесь живут аборигены-коряки. На второй день после приезда спускаемся на так называемый ресепшен, а там стоит стройный парень в белом кожаном лайковом костюме и, как нам показалось, местный. Я подруге говорю: «Ничего себе, какие здесь коряки!» Немного позже я увидела этого «коряка» по телевизору. Это был Валерий Леонтьев. © Татьяна Попова / Facebook

Муж, находясь в Риме, вышел из ресторана поговорить по телефону. В какой-то момент к этому ресторану подходит мужчина (известный певец в Италии), и мой муж в телефон другу:

— Слушай, здесь двойник [такого-то] рядом со мной, один в один!

Мужчина, услышав фразу, отвечает почти обиженно:

— Почему двойник? Я — оригинал . © Елена Бербер / Facebook

— Слушай, здесь двойник [такого-то] рядом со мной, один в один! Мужчина, услышав фразу, отвечает почти обиженно: — Почему двойник? Я — . © Елена Бербер / Facebook Была в Питере на спектакле в театре имени Ленсовета. Играла Анна Ковальчук. А я «Мастера и Маргариту» каждый год детям показываю на уроках, поэтому отношусь к этой актрисе с особым трепетом. Вышла после спектакля, а на тротуаре с двумя собеседницами стоит Ковальчук. Я сначала мимо прошла, потом думаю: я в Питере уже вряд ли когда-нибудь еще побываю, как и в этом театре. Вернулась, поздоровалась, все, о чем писала выше, литературным языком объяснила и попросила сфотографироваться. Она обрадовалась (или сделала вид), взяла у меня телефон, сказала, что классные селфи делает, и начала нас фоткать. Таким актерам хочется поклоняться. © SimonaSim / Pikabu

«Встретил Мэтта Деймона в Диснейленде. Супердружелюбный парень!»

Приехала в Минск к подруге на игру СКА. Подруга по пути из аэропорта заехала в отель, где ей надо было что-то по своим делам уточнить. Я сидела в лобби, ждала ее, попивая кофеек. И тут мои дети заорали: «Ковальчук! Это Илья Ковальчук!» — и кинулись к нему. Нафоткались, взяли автографы — все как положено. Конечно, у меня есть еще фото с известными хоккеистами, но там все-таки по-другому: после игры, когда вокруг полно фанатов, толком ничего и не скажешь. А тут так хорошо все вышло! © Нара / AdMe

Однажды в Евпатории бродили с девчонками. Видим — толпа скачет, концерт какой-то заканчивается. Я говорю от нечего делать: «Идемте за автографом, потом разберемся». Проходим за кулисы. Подходим к солисту, говорю, мол, автограф бы. И он выводит на моих джинсах, так как билетов у нас не было, «От толстого Дюн». Как потом выяснилось, это был Рыбин со своей «Дюной». © Белая магия / AdMe

В 1988 году пошли с подружкой на концерт Барыкина. В какой-то момент поняли, что сидеть в креслах на концерте скучно, и вышли под сцену. За нами начали подтягиваться другие зрители. Мы протанцевали и проорали весь концерт. В конце Барыкин жестом показал нам пройти за кулисы, поблагодарил и предложил остаться на еще один концерт. Только сидели мы уже в 1-м ряду. © Татьяна Озерова / Facebook



«Тесть прислал это фото из Вегаса. Николас Кейдж».

90-е. Я стюардесса. Выгружаемся возле аэропорта Домодедово. Багажа много: свои вещи, передачки, какие-то товары на продажу. Все нужно делать быстро. Сосредоточенно извлекаем из большой машины чемоданы, коробки, клетчатые тюки. Работаем по принципу «бери больше, кидай дальше». Вокруг снуют люди, подъезжает и уезжает другой транспорт, суета — все как всегда. Вдруг из толпы голос: «Девчонки, вы откуда?» Ну это мы тоже проходили уже много раз — не реагируем. Продолжаем извлекать поклажу. Вопрос повторяется. «Магадан», — сухо бросаю я, чтобы предотвратить дальнейшие расспросы.

Дальнейших расспросов действительно не последовало. Вместо этого некто обратился к кому-то другому: «Леха, давай сюда, тут девчонки из Магадана, помогай грузить сумки». Леха, очевидно, оказался не против. Потому что уже спустя пару минут, получив наше одобрение, и он, и его инициативный товарищ бодро орудовали наравне со всеми.

Так продолжалось какое-то время. За работой помощников особо никто не разглядывал. Но, когда дело было почти сделано, уже знакомый голос вновь обратился к Лехе: «Леха, а полетели в Магадан!» Тот отвечает: «Давай только в другой раз». И в ту же секунду я поняла, что Лехин голос я тоже уже где-то слышала. Посмотрела на самого Леху и не поверила своим глазам: Глызин?! Так и есть. Все это время наравне с нами машину разгружал Алексей Глызин. Вот так вот, не привлекая внимания. Просто, весело и непринужденно. А разгрузив, как ни в чем не бывало удалился по своим делам. Спасибо, Леха! © ex.stuardessa / Pikabu

«Моему другу посчастливилось встретить этого парня в магазине в Исландии — Крис Хемсворт».

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии, 2001 год. Я пришла на премьеру. Заходя в театр, я почти закрыла за собой дверь. Но услышала сзади шаркающие шаги, поняла, что идет пожилой человек, и придержала дверь. Кто-то погладил меня по руке и сказал: «Спасибо, деточка». Тут я решила наконец-то оторвать свой взгляд от рассматривания интерьера театра и увидела Эльдара Александровича Рязанова. А потом мы с ним сидели в одном ряду и на мои аплодисменты он очень одобрительно кивал и улыбался. Пьеса была его авторства, и, как оказалось, даже такому великому человеку была необходима положительная оценка его творения. Воспоминания от встречи остались самые светлые. А еще у него очень умные и добрые глаза, которые смотрели как будто в самую глубину души. © Елена Чернова Фененко / AdMe

Моя мама училась в начальной школе с Татьяной Самойловой. Не могу сказать, что они дружили, но мою маму всегда звали обедать к ним. Таня Самойлова очень плохо ела. А моя мама всегда была полуголодная. И всю жизнь помнила их котлеты. Это были добрые, некичливые люди. Моя мама была простая, открытая, добрая девочка, и, если бы ее там унижали, она ни за что бы туда не ходила. © Галина Старостина / Facebook

«Я встретился с Леди Гага, когда мне было 12 лет (это был 2008 год). Она разрешила поцеловать себя в щечку и сделать совместное фото».

Стою я как-то в Пулково посреди зала и смотрю — идет мимо дядька. Такой высокий, лохматый, в старом пальто. Ну прошел мимо. И тут я такая: «Ой! Это же Эмир Кустурица!» © Черный Кош / AdMe

В 2010 году в Хельсинки увидела Инну Друзь. Смотрю, лицо знакомое, но не могу понять кто. А она совсем низенькая и очень плотная на самом деле — как-то я иначе ее по телеку представляла. Думаю: вспомнила — соседка по даче! Подхожу, говорю: «Вас не Таня зовут?» Она с раздражением: «Нет, меня зовут Инна». Я извинилась и отошла. Подумала, что ошиблась с именем, и пошла на второй заход насчет фамилии, так как девушку помнила точно.

— Простите, — говорю, — а какая у вас фамилия?

— А фамилия моя Друзь!

И вот тут уже мне стало очень неловко. Долго смеялись над этой историей с друзьями. © Bokovushka / Pikabu

— Простите, — говорю, — а какая у вас фамилия? — А фамилия моя Друзь! И вот тут уже мне стало очень неловко. Долго смеялись над этой историей с друзьями. © Bokovushka / Pikabu Гуляла я как-то в одной стране и обратила внимание, что на меня пялится с неподдельным интересом и любопытством черноглазый мужчина испанской внешности. Я удивилась и еще отметила про себя, что лицо до боли знакомое, но никак не могла вспомнить, кто это. И только потом до меня дошло, что это был один из моих любимых писателей — Пауло Коэльо. И мне сразу стал понятен его интерес к моей персоне: на мне была шапка с портретом Че Гевары, а писатель был хиппи и увлекался идеями этого товарища во времена своей бурной молодости. Жалею, что не поговорила с ним, потому что он раза 3 вокруг меня прошелся, а я ушами хлопала в это время. © Katia Jarad / Facebook