16 железных доказательств того, что ракурс меняет все
Открывать мир заново каждый день не так сложно, как кажется. Порой достаточно просто изменить угол зрения.
AdMe.ru искренне удивился, посмотрев на некоторые привычные вещи с другого ракурса. Вдохновляйтесь!
Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Вид сзади
Нетипичный ракурс Эйфелевой башни
Лопающийся водяной шар
Сова в дупле
Рок-группа летучих мышей
Прыжок в небо
Улитка
Кадр из фильма ужасов
Цветок
Храм Василия Блаженного
Самолет
Гриб глазами муравья
Вид на землю со стороны Тихого океана
Imagine being stuck in the middle of the Pacific Ocean pic.twitter.com/3XmPeWf7lu— Best of Galaxies 🌌 (@BestGalaxyPics) July 19, 2017
Перевернутая фотография человека
Синхронное плавание
Рассвет
Фото на превью Unknown Author/imgur