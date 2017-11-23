16 железных доказательств того, что ракурс меняет все

Открывать мир заново каждый день не так сложно, как кажется. Порой достаточно просто изменить угол зрения.

AdMe.ru искренне удивился, посмотрев на некоторые привычные вещи с другого ракурса. Вдохновляйтесь!

Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Вид сзади

Нетипичный ракурс Эйфелевой башни

Лопающийся водяной шар

Сова в дупле

Рок-группа летучих мышей

Прыжок в небо

Улитка

Кадр из фильма ужасов

Цветок

Храм Василия Блаженного

Самолет

Гриб глазами муравья

Вид на землю со стороны Тихого океана

Перевернутая фотография человека

Синхронное плавание

Рассвет

Фото на превью Unknown Author/imgur

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  • 23 ноября 2017
  • 677

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