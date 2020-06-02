16 знакомых слов, происхождение которых станет сюрпризом даже для истинных гуманитариев

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Слова, как и люди, имеют свою судьбу. Причем некоторые отличаются довольно богатой историей, которая меняется с течением времени. Например, раньше слово «зараза» было комплиментом, который говорили женщинам. Дело в том, что это слово было синонимом «сразить», то есть барышни поражали мужчин своей красотой.