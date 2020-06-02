16 знакомых слов, происхождение которых станет сюрпризом даже для истинных гуманитариев
Слова, как и люди, имеют свою судьбу. Причем некоторые отличаются довольно богатой историей, которая меняется с течением времени. Например, раньше слово «зараза» было комплиментом, который говорили женщинам. Дело в том, что это слово было синонимом «сразить», то есть барышни поражали мужчин своей красотой.
Мы в AdMe.ru решили разобраться, откуда в нашем лексиконе возникли популярные сегодня слова, и некоторые истории стали для нас настоящим открытием.
- Мацать. Есть предположение, что это слово происходит от итальянского глагола mozzare, то есть «щипать» или «отрывать». По легенде, итальянские моряки, которые прибывали в порт города Одессы, норовили mozzare, то есть пощупать местных красоток. А в русском варианте осталось адаптированное слово «мацать».
Кстати, название сыра моцарелла тоже связано с этим глаголом. Ведь, чтобы приготовить правильную моцареллу, ее необходимо щипать и отделять слои молочной массы.
- Силуэт. Во Франции в XVIII веке король и вся его свита жили так роскошно, что очень скоро государственная казна стала пустеть. Тогда король Людовик XV назначил нового министра финансов по имени Этьен де Силуэт, который тут же урезал бюджет на веселье, сократил пенсии и значительную часть привилегий для придворных. Поэтому в честь него было названо искусство портрета в виде тени, то есть одноцветного изображения профиля на светлом фоне. Это стало простой и недорогой альтернативой для тех, кто не мог позволить себе богатые и вычурные картины.
- Богема. Слово имеет французское происхождение, где boheme означает «цыганщина», «неурядица». Его ввел в обиход журналист Анри Мюрже. Он жил в так называемом Латинском квартале, где также обитали небогатые художники, актеры и музыканты. Однажды в одном из журналов он опубликовал серию рассказов об обитателях этого района, а потом и роман под названием «Сцены из жизни богемы». С тех пор богемой стали называть представителей творческой интеллигенции, «не имеющих устойчивого материального положения и ведущих довольно беспечный и беспорядочный образ жизни».
- Понт. Раньше этот термин встречался исключительно в азартных играх, где понтерщиком (или понтером) называли человека, который делал ставки против банкующего. А привычное слово «понт» в значении «гонор» появилось лишь в 1984 году.
- Тусовка. Изначально это был жаргонизм, который пришел из жизни полукриминальных сообществ. В общеуголовном арго оно обозначало «сбор преступников для решения организационных вопросов». Но потом тусовками стали называться все сборища людей, объединенных общими интересами. Что касается происхождения слова, то, возможно, оно пошло от французского tous, то есть «все».
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Паразит. Происходит от латинского «сотрапезник, прихлебатель». Широкое распространение слово получило из-за героя древнегреческой комедии по имени Паразит, который вел праздный образ жизни и часто ел за чужой счет.
- Идиот. В Древней Греции это слово вовсе не было оценкой интеллектуальных способностей человека. Идиотом называли гражданина полиса, который жил самостоятельно, в отрыве от общественной жизни и не участвовал в государственном демократическом управлении.
- Гопник. На самом деле термин ГОП — это аббревиатура сочетания «государственное общежитие пролетариата». Впервые такие учреждения были созданы в 1924 году в Санкт-Петербурге, а потом распространились по всей стране. То есть гопники — это жители этих общежитий. Так как чаще всего поведение обитателей этих общежитий было сомнительным и даже антисоциальным, то вскоре гопниками прозвали невоспитанных людей. Кстати, термин «гоп-стоп» значит грабеж жителями ГОПа.
- Жиган. Этот диалектизм изначально был связан со словами «гореть, жечь», то есть характеризовал человека, работающего с огнем. Жиганами называли кочегаров, винокуров, а уж потом это слово перешло на отчаянных, «горячих» людей — плутов и мошенников.
- Пафос. С греческого языка это слово переводится как «страсть» или «возбуждение». То есть изначально пафос — это не высокомерие, а скорее душевный подъем. В искусстве этот термин обозначал наивысшее эмоциональное состояние, достигнутое героем и нашедшее отклик у публики.
- Хипстер. Термин впервые появился в США в примерно в 40-х годах прошлого века и произошел от жаргонного выражения to be hip, то есть «быть модным» или «быть в теме». Тогда модников называли хиппи, а вот в XXI веке слово немного переиначили и появились известные нам хипстеры.
- Пигалица. Пигалкой называли небольшую и неказистую птичку, возможно, чибиса. Вероятно, это звукоподражательное слово, так как крик этой птицы передается как pi-gi, ki-gi.
- Халява. Вероятнее всего, слово пришло в наш лексикон из Польши. У местных мошенников была такая поговорка: «Видно пана по халяве», где халява — это голенище сапога. Воришки специально шили себе сапоги с широкими голенищами и ходили в них по базарам и рынкам. Пока сообщник отвлекал нерадивого торговца, его напарник быстро прятал товар в свой сапог.
- Девушка. Это простое на первый взгляд слово на самом деле не так однозначно. «Девушка» берет свое начало от слова «дева», так вот в праславянских языках «дева» произошло от dhei, что переводится как «кормить грудью». То есть «девушка» — это изначально не невинная барышня, а кормящая мать.
- Хулиган. Изначально это была ирландская фамилия Houlihan, которая произошла от слова uallach («гордый»). Есть версия, что эту фамилию когда-то носил скандалист и дебошир Патрик Хулиган, который доставлял немало проблем жителям и полиции Лондона. Так что вскоре слово «хулиган» стало нарицательным.
- Фраер. Это немецкое слово переводится как «жених». Однако в эпоху царской России жулики называли так солидных и обеспеченных мужчин, которые любили захаживать в публичные дома. Как только гость уединялся с девушкой, в комнату входил ее «муж» и устраивал скандал. Чтобы избежать огласки, незадачливый «фраер» отдавал мошенникам все свои деньги.
Происхождение какого слова вам показалось наиболее необычным? Может быть, у вас на примете есть свои примеры?