16 жутковатых фото, на которых нет ничего необъяснимого, а поджилки все равно трясутся

У каждого из нас есть свои страхи: кто-то боится высоты или пауков, а кого-то бросает в холодный пот при виде мышей или змей. Кроме уже знакомых страхов, казалось бы, не так уж и много вещей способно привести в ужас, особенно если вы не часто смотрите ужастики. Но герои этой статьи доказывают, что даже в самых, казалось бы, повседневных ситуациях можно получить мощный выброс адреналина.

Мы в AdMe.ru верим, что пользователи сети, которые настолько хладнокровно выкладывают жутковатые находки в сеть, помогут вам с юмором и без лишних эмоций смотреть на страхи и в своей жизни.

Длинные черные пресноводные угри

«Обнаружил это в школьном туалете»

«Нашла это в квартире, когда жила в Японии. Они жутко быстрые!»

Такую фигурку случайно увидишь — испугаешься

«Каждый раз, когда я хожу в местный торговый центр, этот фонтан приводит меня в ужас»

Вот это поворот!

«В шкафу начало что-то шуршать. Вооружаемся метлой, открываем дверь... И выходит оно, размером с ладонь»

«Мастер по ремонту лифтов заставил меня понервничать этим утром»

«Вот что подали в моем отеле во время континентального завтрака. Это яйца»

Вдоль улицы была выставка пугал. Прикольно, но вечером немного страшновато

«Если кто-то решит взломать мой гараж, то получит бесплатный сердечный приступ»

Жутковатая вставка в книжную полку в тематике «Сияния»

Кажется, будто это дерево научилось бегать

Заброшенное колесо обозрения выглядит одновременно и красиво, и жутковато

«В квартире, которую я снял на Airbnb, прямо из двери в ванной вырос гриб»

Швы между бетонными плитами трескаются, а под ними 2 этажа!