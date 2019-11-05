16 жизненных твитов, которые мог написать каждый из нас

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В фейсбуке все хотят казаться умными, в инстаграме — красивыми, а в твиттере не принято притворяться кем-то другим. В этой социальной сети смело делятся провалами, искренне шутят и ценят настоящее. Наверное, именно поэтому в коротких твитах мы так часто узнаем себя.

Мы в AdMe.ru не сомневаемся, что как минимум под половиной утверждений из нашей подборки вы бы подписались.

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У вас есть любимая страничка в твиттере? Расскажите, почему она вам нравится.

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