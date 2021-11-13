16 жизненных ситуаций, после которых только и остается, что сказать: «Вот это поворот». И многозначительно хмыкнуть

Жизнь довольно непредсказуемая штука, и странности могут поджидать на каждом шагу. Пользователи сети делятся такими историями, что голливудским сценаристам можно просто брать и записывать — и комедия готова. У некоторых собственный муж исчезает из самолета, а кто-то оббегает весь город в поисках теста на беременность для улитки. Также вы познакомитесь с Энтони — Завистью Богов.