16 жизненных ситуаций, после которых только и остается, что сказать: «Вот это поворот». И многозначительно хмыкнуть
Жизнь довольно непредсказуемая штука, и странности могут поджидать на каждом шагу. Пользователи сети делятся такими историями, что голливудским сценаристам можно просто брать и записывать — и комедия готова. У некоторых собственный муж исчезает из самолета, а кто-то оббегает весь город в поисках теста на беременность для улитки. Также вы познакомитесь с Энтони — Завистью Богов.
Мы в AdMe.ru докажем, что и в обычной жизни случается такое, от чего глаза на лоб лезут.
- Я собираюсь в отпуск за пару дней. Постепенно и без спешки складываю вещи. Предлагаю мужу присоединиться в сборах. Отказ: «Я устал, я соберусь быстро утром». Ну ок, как скажешь. На море:
— Дорогая! Ты знаешь, что мы забыли?!
— Что же мы забыли?
— Мои трусы!
— Так, стоп. Мы забыли твои трусы?
Это теперь семейный анекдот.
- Я работал в центре по утилизации вторсырья. Люди привозили ненужные вещи и получали деньги. Многие брали с собой питомцев, которым было скучно сидеть дома. Наверное, в каждой третьей машине сидела собака или две. Поэтому мы стали угощать вкусняшками наших пушистых гостей. Но однажды к нам приехал парень на своей Toyota Camry, а у него там — коза. Водитель объяснил: «Моя собака сказала ей, что вы раздаете угощения, поэтому она тоже хотела прийти». Я угостил козу сладкой косточкой, и она съела. © Mark Blanchard / Quora
- Подруга рассказывала: к ним на занятия йогой пришла новая девочка. Заняла место поближе к тренеру и постоянно донимала ее вопросами, правильно ли она делает ту или иную асану. Подругу это очень раздражало, пока она не узнала, что та девочка... слепая. © Наталья Булгакова / Facebook
- Подруга — стюардесса. У нее на рейсе летел чрезвычайно наглый парень. Он был уверен, что ему всё должны дать бесплатно. Достал весь персонал. И вот одна женщина попросила прокладку, парень тоже потребовал прокладку. Он взял ее в руки, отклеил защитный слой и налепил поверх глаз: он думал, это маска для сна. © Katerina Simms / Quora
- Сразу после института я пошла преподавать в школу, уроки были то второй, то третий. Соответственно, в школу приходила к концу первого урока. Когда встречала техничку — здоровалась. И только через пару месяцев она ко мне подошла и призналась, что принимала меня за ученицу, которая приходит в школу когда захочет и еще нагло с улыбочкой здоровается! © Alla Kravcova / Facebook
- В мохнатые времена в ВК в инфе о себе можно было указать номер ICQ. Одна моя знакомая написала там: «Не ниже, чем у других». Я написал ей, что сомневаюсь. Она мне тут же прислала тест на IQ и похвасталась, что у нее там 95 баллов. © Simoro / Pikabu
- Я бортпроводник. Передают стюардессе запасной ремень безопасности для молодой пары с младенцем. Она возвращается и говорит, что у них нет ребенка. Я смотрю в документы: по билету ребенок есть. Какое-то недоразумение. Иду к паре, и тут отец семейства встает с места и открывает верхнюю дверцу для багажа, а там мирно спит красивая девочка! Они летели в первый раз и думали, что это такая люлька. Все 9 часов полета они смеялись. © Adrian Browning / Quora
- Работала в зоомагазине. Чего только за 3 года не наслушалась! Впору книгу написать. Но больше всего запомнилась девушка, которая искала тест на беременность для улитки. © Подслушано / VK
- На дворе стояли 50-е. Бабуле было 15, и она работала в закусочной. Зашел посетитель и выкатил недовольную мину: видите ли, в его кофе было недостаточно сахара. Тогда бабушка высыпала всю сахарницу в его кружку. Она сказала, что всего сахара мира будет мало, чтобы сделать его достаточно сладким для какой-либо женщины. Ну, в итоге они поженились. © schroedingersnewcat / Reddit
- Шла посадка на рейс, я летел рядом с пожилой итальянской парой. Им лет по 80. Мужчина спросил у стюардессы, где туалет, — она указала на переднюю часть кабины. Мужчина сказал «грация» и ушел. Проходит 10 минут полета, итальянка заволновалась: муж-то не возвращается. Обыскали весь салон, а муж пропал! Выясняется, что, когда стюардесса указала мужчине на дверцу санузла, он решил, что она имела в виду аэропорт! Да, он вышел из самолета. Несчастную итальянку успокоили: супруг прилетит следующим же рейсом. Так что все закончилось хорошо, но я до сих пор представляю картину, как этот бедный 80-летний джентльмен выходит из туалета, поправляет брюки, смотрит вверх и видит, что его самолет взлетает. © Jeremy White / Quora
- В Ростове я живу на базе у археологов, там около дома туалет и курятник. Стою на улице, ночь, голос одного из ребят: «Кто?»
Я: «Это я».
Мне из темноты: «Кто-о?»
Я достаю телефон: «Это я!»
Включаю фонарик: я орала на петуха из курятника. Вот так я поняла бесполезность холиваров в интернете. © dunkerklumpen / Twitter
- Коллега № 1: «Надо что-то делать с кругами под глазами».
Коллега № 2: «У меня есть патчи, которые сначала кладут на 15 минут в холодильник, но откуда мне взять 15 минут утром?»
Я: «Думала утром маску налепить».
Коллеги: «И?»
Я: «Но мне позвонила начальница, и я передумала: очень неудобно плакать в тканевой маске». © vnuchka*enina / Twitter
- Мы с мужем взяли с улицы кошку, отмыли, живет с нами. Думали, что беременная: слишком уж толстенький живот. Прошло 2 месяца, а котят все нет. Подруга-ветеринар (только учится) сказала, что никакой беременности нет, кошка просто хорошенечко упитанная. Мы вздохнули с облегчением, что котят не нужно будет пристраивать. Вчера пошли с мужем прогуляться, вернулись домой, а наша «толстушка» крепко спит в компании пятерых котят. © Подслушано / VK
- Я работаю с детьми, которые не знают ответа на вопрос «Куда идем мы с Пятачком?», но знают ответ на «А кто такие фиксики?» Но ответ-то один. © under4ur4_mouse / Twitter
- Наткнулся во «ВКонтакте» на фотографию ребенка, выложенную моим инструктором по вождению. Я учился у него 4 года назад. Я хорошо помню тот день, когда ему позвонила жена и сказала, что беременна. А запомнил я этот день потому, что через 5 минут его набрала любовница и тоже сказала, что в положении. © xartsx / Pikabu
- Я проводил посадку на борт «Боинга-747». Мы ждали нескольких пассажиров. И вот я вижу на взлетно-посадочной полосе погрузчик. Мне пришлось протереть глаза: эти люди взяли с собой стиральную машинку! Я даже попросил коллег ущипнуть меня, чтобы доказать себе, что это не сон. Мы долго им объясняли, что стиральную машину нельзя брать в ручную кладь. По сей день никто не знает, как эти люди протащили стиральную машинку через пропускной пункт. © Adrian Browning / Quora
А с вами случались какие-нибудь истории с неожиданным финалом?
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