16 неоспоримых доказательств того, что друзья делают нашу жизнь веселее

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Лучший друг — человек, которого мы принимаем таким, какой он есть. Без прикрас. Иногда это доставляет нам очень много проблем, которые мы готовы моментально забыть ради очередных приключений с душевным соратником. Мы в AdMe.ru сделали для вас подборку классных примеров того, что дружба — лучшее, что может быть с нами.

Когда лучшие друзья — маркетологи

«Коллега рассказала нам, что ей не очень нравится актер Роберт Паттинсон из „Сумерек“. Вот что она увидела, когда вышла из отпуска»

С такими друзьями не соскучишься

После долгого путешествия парень вернулся домой, а вместо своей комнаты увидел кладовую. Оказывается, у его друзей отличное чувство юмора

«Учителя младшего брата попросили запечатлеть их для школьного ежегодника именно так. У настоящей мужской дружбы нет помех»

Промежуточная стадия между прыжками по гаражам и играми за компьютером

Подколоть подругу — бесценно

Мужчина был арестован за то, что пробрался в тюрьму, чтобы повеселиться там со своими друзьями

«Друзья сочли забавным надеть мне на шею велосипедный замок, а ключ забрать себе. Их нет уже целый день. Через 2 часа у меня запланировано собеседование»

«У друга на телефоне сломался сенсорный экран. Он нашел выход — теперь он использует мышку»

То чувство, когда товарищи обзавелись семьями, а ты еще нет

«Приятель поделился фото. Просто он не самый лучший пожарный»

Когда друзья знают, что ты любишь портить фотографии, поэтому заперли тебя в номере на время свадебной фотосессии

Сообщение от подруги, которая пробыла 3 месяца в коме