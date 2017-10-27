16 неоспоримых доказательств того, что друзья делают нашу жизнь веселее
Лучший друг — человек, которого мы принимаем таким, какой он есть. Без прикрас. Иногда это доставляет нам очень много проблем, которые мы готовы моментально забыть ради очередных приключений с душевным соратником.
Мы в AdMe.ru сделали для вас подборку классных примеров того, что дружба — лучшее, что может быть с нами.
Когда лучшие друзья — маркетологи
«Коллега рассказала нам, что ей не очень нравится актер Роберт Паттинсон из „Сумерек“. Вот что она увидела, когда вышла из отпуска»
С такими друзьями не соскучишься
После долгого путешествия парень вернулся домой, а вместо своей комнаты увидел кладовую. Оказывается, у его друзей отличное чувство юмора
«Учителя младшего брата попросили запечатлеть их для школьного ежегодника именно так. У настоящей мужской дружбы нет помех»
Промежуточная стадия между прыжками по гаражам и играми за компьютером
Подколоть подругу — бесценно
Мужчина был арестован за то, что пробрался в тюрьму, чтобы повеселиться там со своими друзьями
«Друзья сочли забавным надеть мне на шею велосипедный замок, а ключ забрать себе. Их нет уже целый день. Через 2 часа у меня запланировано собеседование»
«У друга на телефоне сломался сенсорный экран. Он нашел выход — теперь он использует мышку»
То чувство, когда товарищи обзавелись семьями, а ты еще нет
«Приятель поделился фото. Просто он не самый лучший пожарный»
Когда друзья знают, что ты любишь портить фотографии, поэтому заперли тебя в номере на время свадебной фотосессии
Сообщение от подруги, которая пробыла 3 месяца в коме
Самый «аргументный» аргумент