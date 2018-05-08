16 жизненных моментов, в которых мы все ведем себя как под копирку

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Каждый человек по-своему уникален и своеобразен. Но случаются в жизни такие моменты, когда мы все ведем себя очень похоже. Не верите? Попробуйте посмотреть на эти ситуации, проиллюстрированные смешными фото, и не сказать: «В точности как я!»

AdMe.ru собрал примеры того, как поразительно похожа наша реакция на жизнь в некоторых случаях.

Когда осознал, что снова настал понедельник

Когда заходит начальник, и тебе срочно нужно показать, что трудишься в поте лица

Как поступаю я, когда мой кот делает что-то милое

Ответ на вопрос «Какой самый сумасшедший поступок, на который вы пошли ради денег?»

Когда пиццу обещали доставить к 21:00, а на часах уже 21:01

Когда вытянул билет на экзамене и не можешь ответить ни на один вопрос

«Хозяин, я же слышу, что ты дышишь, значит, живой. Вставай, уже 5 утра, я какать хочу»

Это я в тренажерном зале весной

Это я пытаюсь спорить без слез

Когда все аргументы в споре закончились

Когда мне говорят, что скоро лето и пора худеть

Как выбирают шампунь мужчины и женщины

Когда котенька заснул на любимом платье

Связь между моим образованием и областью, в которой я работаю

Это я собираюсь пойти вечером с друзьями, только потому что давно им пообещала

Когда AliExpress написал, что заказ отправлен

В какой картинке вы узнали себя, признавайтесь?