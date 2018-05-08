16 жизненных моментов, в которых мы все ведем себя как под копирку
Каждый человек по-своему уникален и своеобразен. Но случаются в жизни такие моменты, когда мы все ведем себя очень похоже. Не верите? Попробуйте посмотреть на эти ситуации, проиллюстрированные смешными фото, и не сказать: «В точности как я!»
AdMe.ru собрал примеры того, как поразительно похожа наша реакция на жизнь в некоторых случаях.
Когда осознал, что снова настал понедельник
Когда заходит начальник, и тебе срочно нужно показать, что трудишься в поте лица
Как поступаю я, когда мой кот делает что-то милое
Ответ на вопрос «Какой самый сумасшедший поступок, на который вы пошли ради денег?»
Когда пиццу обещали доставить к 21:00, а на часах уже 21:01
Когда вытянул билет на экзамене и не можешь ответить ни на один вопрос
«Хозяин, я же слышу, что ты дышишь, значит, живой. Вставай, уже 5 утра, я какать хочу»
Это я в тренажерном зале весной
Это я пытаюсь спорить без слез
Когда все аргументы в споре закончились
Когда мне говорят, что скоро лето и пора худеть
Как выбирают шампунь мужчины и женщины
Когда котенька заснул на любимом платье
Связь между моим образованием и областью, в которой я работаю
Это я собираюсь пойти вечером с друзьями, только потому что давно им пообещала
Когда AliExpress написал, что заказ отправлен
В какой картинке вы узнали себя, признавайтесь?
Фото на превью GeneReddit123/reddit