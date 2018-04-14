16 жизненных историй о том, что не все соседи — монстры с перфоратором

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы все привыкли, что соседи — это воплощение вселенского зла. Они шумят, кричат и не дают отдыхать по выходным. Но при этом сами забываем, что мы с вами тоже являемся чьими-то соседями, а своими обычными действиями можем приносить кому-то неудобства. Это и вдохновило нас на создание удивительно доброй подборки, которая ломает все стереотипы о людях, живущих рядом с нами.

Мы в AdMe.ru предлагаем окунуться в истории пользователей «Пикабу», а также сообществ «Палата № 6» и «Подслушано», которые еще раз доказывают, что большинство соседей — хорошие люди.

***

Пару недель назад соседи начали делать ремонт. С утра сверлили и разбудили меня. Собирался идти ругаться, выхожу, а у меня на дверной ручке висит кулечек с шоколадкой. Они мне каждое утро в знак компенсации за неудобство оставляли по плитке шоколада. Сегодня нашел вместо шоколадки приглашение на празднование в честь окончания ремонта. Не все соседи плохие.

***

Веду здоровый образ жизни, сегодня ночью втихаря съела полкило пельменей. Мне стало до того обидно, что я разревелась и пошла на беговую дорожку сгонять все, что напихала в себя. Она у меня стоит на балконе. Смотрю, а в окне напротив соседка со слезами на глазах и шоколадом на лице приседает. Помахали друг другу.

***

У кого-то соседи с перфоратором, а у меня есть сосед с караоке. В будни он работает, поздно приходит и его почти не видно. Зато по выходным он расслабляется, а поэтому у нас концерт — караоке. Но! Строго до 23:00! Бывает, сосед звонит мне на мобильный и спрашивает, не мешает ли его пение отдыхать мне и моим детям. Я всегда отвечаю, что нет, его караоке мне не мешает. Спать мы ложимся поздно, а мои дети подпевают ему. Иногда он спрашивает, какие песни мы хотели бы услышать, а также не хочу ли я, что б он спел для меня украинские песни. Ведь я с Украины. Сошлись на творчестве Верки Сердючки. Вот и сейчас у меня снизу музыка по заказу.

***

У нас в доме есть общий открытый балкон. На нем мой сосед и я часто курим, иногда случайно встречаемая, обмениваемся дежурными фразами. В углу на балконе стоит баночка для окурков, которую и поставил сосед. Пару месяцев назад я стала замечать, что если я не вытряхну банку вовремя, то около нее появляется множество бычков. Ладно, я уберу и все вытряхну, мне ведь не сложно. Курю я, кстати, в разы меньше, чем мой сосед. Вчера опять выхожу — банка полная, кругом окурки. Начинаю собирать через пакетик, жутко холодно, все пальто в пепле. Написала соседу записку: «Уважаемый сосед! Пожалуйста, относитесь уважительно к чистоте общего балкона. Спасибо за понимание». Оставила записку в ручке балконной двери. Через некоторое время выхожу покурить, а записки нет. Сегодня меня ждало это.

***

У нас с соседом по комнате безмолвные гонки на тему того, кто заснет первым, потому что мы оба храпим. Как вы считаете, почему я пишу это в 3:00 ночи? Потому что сегодня проиграл я.

***

Выхожу из квартиры. По лестнице поднимается девушка с маленьким мальчиком лет 4. Он останавливается, поворачивается к ней, поднимает голову и говорит: «Мама, я хочу поздороваться». Она: «Ну здоровайся». Он поворачивается ко мне, смотрит робко и неуверенно. Решаю ему помочь. — Привет, — говорю я. — Привет, — отвечает малыш. — Как дела? Мальчик продолжает: — Нормально. Идешь гулять? — Да, пойду погуляю немного. А ты уже погулял? — Да, погулял. Иду спать. Разворачивается и с довольным лицом идет дальше. Спать пошел, устал мужик.

***

Два года назад переехали в тихий двор в центре города. Дом уютный, тишь да гладь. Муж между деревьями натянул веревку, и стали сушить белье. Как-то раз приехали поздно вечером домой, а белье пропало. Расстроились, конечно, но милицию из-за пары простыней вызывать не стали. А утром пришла соседка с нашим сухим и аккуратно сложенным бельем. Говорит, мол, дождик начал накрапывать, решила снять.

***

Снимаем квартиру вместе с подружкой, вернулись домой с праздничного концерта и обнаружили, что двери оказались незапертыми. Заходим домой с самыми плохими мыслями, думая, что нас ограбили. Проходим в гостиную, а на диване спит наш сосед — обычный женатый парень с детьми. На наших лицах застыл немой вопрос, мол, какого фига? Растормошили его, и оказалось, что он поднимался домой и увидел приоткрытые двери нашей квартиры, постучался, а дома никого не оказалось. Решил дождаться нас, но уснул за просмотром телевизора. Благодарили его еще очень долго.

***

У нас в подъезде живет добрый человек. В чьей-то квартире стоит вайфай-роутер без пароля. И скорость хорошая. Называется точка «Пользуйтесь». Сижу в интернете практически бесплатно. Но пару раз в день точка меняет название на что-то типа такого: «Отдохни» или «Извини, дела», «До 22:00». И появляется пароль. О боже, я обожаю этого человека и жду момента, когда название точки сменится на номер мобильного или номер квартиры, чтобы отблагодарить его.

***

Живу в Москве на самой чудесной улице. С соседями не просто здороваемся, а стали дружить. У нас есть чаты соседские, отдаем друг другу вещи, билеты в театры и прочее. Когда делала ремонт, то без проблем взяла через три дома перфоратор. Общаемся и с бабушками, и с молодежью. Бабушкам стараемся помогать чем можем, например одной за выходные обои поклеили в комнате, другой принесли кучу корма для бездомных кошек. Этакий маленький коммунизм, а то это вселенское зло уже достало.

***

Все знают шутку про сына/ дочь маминой подруги. А у нас отец соседки. Отец соседки гуляет с коляской каждый день, отец соседки поднимает и спускает коляску с ребенком по лестнице, отец соседки возится с внучкой. Крутой дед!

***

Как-то рабочие меняли канализационную трубу и раздолбили перекрытие так, что руку можно было просунуть к соседям снизу. Денег на монтажную пену не было, поэтому жили с дырой несколько дней. Как-то сижу в туалете и слышу, сосед снизу тоже зашел, через какое-то время начал тихо ругаться, спросил жену, она сказала, что бумага закончилась — газета в помощь. Думаю, надо выручать, предложила свою, он не отказался. Протолкнула ему полрулона в дыру. Потом стали дружить семьями. Дыру заделали.

***

Когда мне грустно и одиноко, то по дороге домой покупаю воздушный шарик с гелием. И вот я возвращалась с работы с шариком. Перед тем как открыть входную дверь, подумала, что очередной шарик испортится и радости не останется, так пусть хоть кому-нибудь сделаю приятное. Привязала шарик к ручке двери соседа — одинокого пенсионера, которому чудится, что я ему постоянно в стены стучу. Нажала на кнопку звонка и скрылась в тишине своей квартиры. Примерно через час звонок в дверь, я открываю, а там вафельный тортик. Грусть как рукой сняло!

***

Я девушка. Решила заняться собой с начала лета, выходила на вечерние тренировки, всегда придерживаясь графика. На занятия ровно в 18:00, а домой в 19:30. Пришла осень, я заболела и пропустила тренировку. Как-то вечером раздается звонок. Открываю, а там соседи со двора. Говорят, что увидели, как я не вышла на занятия, заволновались и позвонили моей маме узнать, что произошло. Она рассказала им, что я приболела. После этого они отдали мне пакет с таблетками и фруктами. Так приятно. А я теперь точно знаю, что добрые люди еще остались.

***

Живу в старом доме. В подъезде всегда жутко грязно, света не было, не убирались. В соседнюю квартиру въехала девочка лет 23. Вкрутила лампочки во всем подъезде, собрала паутину с потолков, помыла окна, вымела грязь. Как-то иду с работы, а она снова трудится — перила щеткой драит. В подъезде даже посветлело, зайти приятно. Стало стыдно, что мы такие свиньи. Созвал соседей, взялись наводить чистоту во дворе. Убрали мусор, подлатали бордюры, купили цветы в подъезд. А девочке на подарок скинулись.

***

Иду утром домой. На двери подъезда объявление: «Дорогие соседи! Сегодня в 9:20 у проходной двери были утеряны 120 рублей. Если кто нашел, занесите, пожалуйста, Антонине Петровне в 76 квартиру. Пенсия 3 640 рублей». Я откладываю 120 рублей, поднимаюсь, звоню. Открывает бабушка в фартуке. Только увидела меня, протягивающего деньги, сразу обниматься начала, причитать и в слезы счастья. И рассказала: «Пошла за мукой, вернувшись, вынимала ключи у подъезда и так выронила деньги». Но! Деньги брать отказалась наотрез. Оказалось, что за пару часов я уже шестой, кто якобы нашел бабулины деньги! Люди, я вас люблю за то, что вы такие!

***