16 женщин показали свой маникюр, за которым скрывается маленькая история

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Иногда девушки могут неделями ломать голову в попытках придумать, в какой цвет покрасить ногти. Но бывает так, что идею нового маникюра подкидывает сама жизнь. Одни вдохновляются любимыми цветами или книгами. Другие — вспоминают о дорогих сердцу людях и таким образом отдают им должное.

Мы в AdMe.ru нашли примеры, когда за простым, казалось бы, маникюром скрывалась целая история.

«На создание этого маникюра меня вдохновил опал моей бабушки»

«Я провожу свой 21-й день рождения за написанием статьи по астрономии, поэтому решила отметить это космическим маникюром!»

«Мой отец раньше рисовал иллюстрации Микки-Мауса для Уолта Диснея. Это моя дань уважения ему... скучаю по тебе, папа»

«Несколько дней назад я подобрала котенка, поэтому мне пришлось подкрасить ногти»

«Cегодня я впервые сделала нейл-арт, чтобы отметить свое новое хобби — уход за растениями!»

«На этот маникюр меня вдохновила серия книг, которую я сейчас читаю»

«Я родилась в 80-е, поэтому ко дню рождения выбрала цвета из той эпохи»

«Через 2 дня мне сделают татуировку с кроликом, так что надо соответствовать»

«Меня вдохновил лучший друг»

«Особый маникюр в честь моей бабушки. Ее любимым цветом был лавандовый, и она выращивала пионы»

«Скоро у меня будет черный котенок, так что я отпраздновала это событие и сделала ногти в тему!»

«Ногти сочетаются с моим любимым растением, которое растет у меня в саду»

«Вот уже 11 лет мы с мужем каждый год отмечаем день нашего первого свидания. К сегодняшней годовщине он сам выбрал цвет лака»

«В начале этого года я потеряла пса. Мастер по маникюру знает, как сильно я его люблю. Она сотворила это волшебство для меня в годовщину его усыновления»

«Я пчеловод-любитель. Вот так отпраздновала международный день медоносных пчел»

«Отмечаю 3-й триместр беременности!»

Ты нанесла на ноготь изображение своего ребеночка? Е-мое, как? © ControlYourPoison / Reddit

Да! Я взяла за основу снимок УЗИ, который мы сделали на 20-й неделе. Крошечной кисточкой нанесла рисунок, приходилось много раз все стирать и делать снова. © Surly_Darkness / Reddit