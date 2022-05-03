16 женщин, которые выглядят шикарно после 40 и не стесняются об этом заявить
В современном мире все еще бытует стойкий стереотип, что после 35–40 лет женщина должна уже быть степенной дамой, покупать антивозрастную косметику и желательно посещать косметолога. К тому же одежду и макияж уже подобает подбирать по возрасту, чтобы не было косых взглядов. Но героини этой статьи доказывают, что и после 40, и вообще в любом возрасте женщина прекрасна и без макияжа, и с ним, в одежде и в образе, который нравится именно ей.
Мы в AdMe.ru верим, что каждая женщина в любом возрасте по праву должна ощущать себя шикарно.
«Мне 56 лет, тут я без макияжа. Кажется, постоянный уход за кожей все же окупился»
«Сегодня мне исполнилось 40 лет»
«Завтра мне исполнится 49. Ежегодное селфи, чтобы оценить, как я старею. Люблю касторовое и масло с витамином Е и регулярно пользуюсь солнцезащитой»
«Мне 47, ощущения крутые»
«Мне 42. И это я без макияжа»
«Селфи с прошлого лета, тут мне 44»
«В этом году мне исполняется 42 года, тут моя кожа без макияжа»
«Мне 46»
«Мой новый стиль в 53. Как думаете, волосы слишком длинные для такого возраста?»
«Я не любительница селфи, но захотелось просто поделиться этим фото где-нибудь. Мне исполнилось 40 на позапрошлой неделе»
«Мне 45. Горжусь своей кожей»
«На этом фото мне 41 и я наслаждаюсь летними деньками»
«Мне 46. Сейчас вот начинаю подыскивать работающую косметику для ухода за кожей»
«Мне 40»
«Мне 42. Тут я только вернулась домой с ночной смены»
«Мне 42. Это я без фильтров и со свежим макияжем»
А вы давно делали селфи? Покажите нам свое!
Фото на превью Gethighridebikes / Reddit, Particular_Ad_635 / Reddit
AdMe/Народное творчество/16 женщин, которые выглядят шикарно после 40 и не стесняются об этом заявить
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