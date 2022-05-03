16 женщин, которые выглядят шикарно после 40 и не стесняются об этом заявить

В современном мире все еще бытует стойкий стереотип, что после 35–40 лет женщина должна уже быть степенной дамой, покупать антивозрастную косметику и желательно посещать косметолога. К тому же одежду и макияж уже подобает подбирать по возрасту, чтобы не было косых взглядов. Но героини этой статьи доказывают, что и после 40, и вообще в любом возрасте женщина прекрасна и без макияжа, и с ним, в одежде и в образе, который нравится именно ей.

Мы в AdMe.ru верим, что каждая женщина в любом возрасте по праву должна ощущать себя шикарно.

«Мне 56 лет, тут я без макияжа. Кажется, постоянный уход за кожей все же окупился»

«Сегодня мне исполнилось 40 лет»

«Завтра мне исполнится 49. Ежегодное селфи, чтобы оценить, как я старею. Люблю касторовое и масло с витамином Е и регулярно пользуюсь солнцезащитой»

«Мне 47, ощущения крутые»

«Мне 42. И это я без макияжа»

«Селфи с прошлого лета, тут мне 44»

«В этом году мне исполняется 42 года, тут моя кожа без макияжа»

«Мне 46»

«Мой новый стиль в 53. Как думаете, волосы слишком длинные для такого возраста?»

«Я не любительница селфи, но захотелось просто поделиться этим фото где-нибудь. Мне исполнилось 40 на позапрошлой неделе»

«Мне 45. Горжусь своей кожей»

«На этом фото мне 41 и я наслаждаюсь летними деньками»

«Мне 46. Сейчас вот начинаю подыскивать работающую косметику для ухода за кожей»

«Мне 40»

«Мне 42. Тут я только вернулась домой с ночной смены»

«Мне 42. Это я без фильтров и со свежим макияжем»