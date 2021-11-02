16 смелых девушек, которых после пластики невозможно узнать на старых снимках

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Пластическая хирургия порой творит настоящие чудеса. Например, нос, много раз становившийся причиной слез и обидных прозвищ в детстве, превращается в эталонный, а от второго подбородка не остается ничего, кроме четкого овала лица.

Мы в AdMe.ru решили найти примеры классных преображений во внешности, причиной которых стала рука умелого хирурга. А в бонусе можно посмотреть на парня, который открыл для себя ботокс.

До ринопластики и спустя месяц после нее

Через 7 недель после операции

«Была удивлена тем, насколько хорошо можно дышать после септопластики»

До ринопластики и через 12 дней после нее

Пластика носа омолодила тебя на 20 лет! @MycologistPutrid7494 / Reddit

«Больше не думаю о том, как мой нос выглядит на фотографиях»

«Я так волновалась, что потрачу деньги впустую!»

До и после 2 мл филлера для подбородка

Через год после ринопластики

«Спустя чуть больше года после ринопластики. Плюс лучшее понимание того, как наносить макияж. Я определенно намного счастливее и чувствую себя в тысячу раз увереннее»

«Просто сделайте липосакцию подбородка»

Септоринопластика до и через 16 месяцев после операции. Плюс микроблейдинг бровей и 0,5 шприца филлера в губы

Ринопластика, увеличение подбородка, удаление жира на щеках, липосакция подбородка, филлеры под глаза и в губы. До и после

До гениопластики и через 2 недели после нее

Ринопластика меняет все лицо

«Мне только что сняли гипс после пластики носа»

Теперь ты похожа на Лану Дель Рей. @HumanRacehorse / Reddit

Через 4 месяца после операции

Бонус: «Я впервые попробовал ботокс»