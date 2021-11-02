16 смелых девушек, которых после пластики невозможно узнать на старых снимках
Пластическая хирургия порой творит настоящие чудеса. Например, нос, много раз становившийся причиной слез и обидных прозвищ в детстве, превращается в эталонный, а от второго подбородка не остается ничего, кроме четкого овала лица.
Мы в AdMe.ru решили найти примеры классных преображений во внешности, причиной которых стала рука умелого хирурга. А в бонусе можно посмотреть на парня, который открыл для себя ботокс.
До ринопластики и спустя месяц после нее
Через 7 недель после операции
«Была удивлена тем, насколько хорошо можно дышать после септопластики»
До ринопластики и через 12 дней после нее
- Пластика носа омолодила тебя на 20 лет! @MycologistPutrid7494 / Reddit
«Больше не думаю о том, как мой нос выглядит на фотографиях»
«Я так волновалась, что потрачу деньги впустую!»
До и после 2 мл филлера для подбородка
Через год после ринопластики
«Спустя чуть больше года после ринопластики. Плюс лучшее понимание того, как наносить макияж. Я определенно намного счастливее и чувствую себя в тысячу раз увереннее»
«Просто сделайте липосакцию подбородка»
Септоринопластика до и через 16 месяцев после операции. Плюс микроблейдинг бровей и 0,5 шприца филлера в губы
Ринопластика, увеличение подбородка, удаление жира на щеках, липосакция подбородка, филлеры под глаза и в губы. До и после
До гениопластики и через 2 недели после нее
Ринопластика меняет все лицо
«Мне только что сняли гипс после пластики носа»
- Теперь ты похожа на Лану Дель Рей. @HumanRacehorse / Reddit
Через 4 месяца после операции
Бонус: «Я впервые попробовал ботокс»
А какие пластические операции делали вы или ваши знакомые?
Фото на превью ominalize / Reddit
Поделиться этой статьёй