16 женщин, которые меняют свой стиль как перчатки и не парятся о том, что думают другие

Порой для поднятия настроения и самооценки женщины решаются на кардинальные или не очень изменения внешности. Взять ножницы или тюбик краски — это же так просто. А уж какие эмоции дает подобное обновление — не передать словами: нужно прочувствовать это самому.

Чтобы в очередной раз убедиться в позитивном влиянии таких экспериментов, мы в AdMe.ru решили обратиться к опыту пользователей сети.

Иногда и кардинальные решения бывают к лицу

«Преображения за последний год. Не могу быть счастливее. Первый раз в жизни покрасила волосы в такой яркий цвет»

«Ушла от начальника, который запрещал красить волосы „неестественно“. Нынешнему все равно, так что я наконец-то позволила себе фиолетовый балаяж, о котором мечтала»

«Сама обрезала, обесцветила и покрасила»

«Я ждала несколько месяцев и сейчас максимально довольна этими цветными акцентами»

«Слева — мои натуральные волосы 10 лет назад, справа — моя прическа сейчас. И вот подумываю попробовать шоколадный оттенок»

«Я сбрила волосы в июле, но они все еще очень короткие. Так что я решила купить парик, чтобы ходить на работу и вообще»

«После нескольких месяцев розового я вернулась к своему любимому желтому»

«Через 5 лет я вернулась к своей любимой длине. Было очень весело. Однозначно рекомендую каждому пройти через такой опыт, чтобы все полностью прочувствовать»

«Просто делюсь своим достижением: осветлила волосы, да еще и сама»

«Почему я раньше не знала, что именно с пикси я наконец-то почувствую себя собой?»

«Решилась сегодня на небольшую перемену»

«Перекрасилась в темный впервые за многие годы. Теперь чувствую себя Шельмой из „Людей Икс“»

«Я не могла решить, какой цвет выбрать. Так что просто окрасила во все»

«Импульсивно покрасила волосы, и мне нравится результат»

«Мое сегодняшнее преображение»