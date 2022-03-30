16 женщин, которые меняют свой стиль как перчатки и не парятся о том, что думают другие
Порой для поднятия настроения и самооценки женщины решаются на кардинальные или не очень изменения внешности. Взять ножницы или тюбик краски — это же так просто. А уж какие эмоции дает подобное обновление — не передать словами: нужно прочувствовать это самому.
Чтобы в очередной раз убедиться в позитивном влиянии таких экспериментов, мы в AdMe.ru решили обратиться к опыту пользователей сети.
Иногда и кардинальные решения бывают к лицу
«Преображения за последний год. Не могу быть счастливее. Первый раз в жизни покрасила волосы в такой яркий цвет»
«Ушла от начальника, который запрещал красить волосы „неестественно“. Нынешнему все равно, так что я наконец-то позволила себе фиолетовый балаяж, о котором мечтала»
«Сама обрезала, обесцветила и покрасила»
«Я ждала несколько месяцев и сейчас максимально довольна этими цветными акцентами»
«Слева — мои натуральные волосы 10 лет назад, справа — моя прическа сейчас. И вот подумываю попробовать шоколадный оттенок»
«Я сбрила волосы в июле, но они все еще очень короткие. Так что я решила купить парик, чтобы ходить на работу и вообще»
«После нескольких месяцев розового я вернулась к своему любимому желтому»
«Через 5 лет я вернулась к своей любимой длине. Было очень весело. Однозначно рекомендую каждому пройти через такой опыт, чтобы все полностью прочувствовать»
«Просто делюсь своим достижением: осветлила волосы, да еще и сама»
«Почему я раньше не знала, что именно с пикси я наконец-то почувствую себя собой?»
«Решилась сегодня на небольшую перемену»
«Перекрасилась в темный впервые за многие годы. Теперь чувствую себя Шельмой из „Людей Икс“»
«Я не могла решить, какой цвет выбрать. Так что просто окрасила во все»
«Импульсивно покрасила волосы, и мне нравится результат»
«Мое сегодняшнее преображение»
А как вы относитесь к экспериментам с собственной внешностью? Решились бы на кардинальную стрижку или необычное окрашивание?
Фото на превью merry_forest_nymph / Reddit
AdMe/Народное творчество/16 женщин, которые меняют свой стиль как перчатки и не парятся о том, что думают другие
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