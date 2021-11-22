16 женщин, которые убедились в том, что беременность — это время не только умильных снимков, но и испытаний на прочность

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Беременность — это особое время. Настроение может меняться ежеминутно, порой появляются странные вкусовые пристрастия и желание сделать что-нибудь этакое, например затеять ночью ремонт. В общем, занятные истории из этого периода появляются не только у самой будущей мамы, но и у людей из ее окружения.

Мы в AdMe.ru как следует прошерстили интернет и убедились в том, что беременность — это время уморительных историй и тяжелых испытаний.

«Моя беременная вымотанная жена рано ушла спать. Вот в каком виде я ее нашел»

«Скажи, что ты беременна, не говоря, что ты беременна»

«Вот что моя жена на 9-й неделе беременности попросила меня приготовить для нее»

«Каждое десятилетие мы с сестрой устраиваем соревнование, кто больше пожертвует волос на парики»

«В этом году она была беременна и ее волосы росли как сумасшедшие, так что в этот раз она победила».

«Моя жена беременна, и она подумала, что будет забавно сфотографироваться с собакой вот так»

«Жена беременна первым ребенком, роды через 58 дней, и я должен практиковаться»

«Вот какой снимок мы с женой сделали сегодня вечером»

«Мой сын показывает, что все идет хорошо»

«Во время беременности моя свекровь каждый день ела воздушный рис. Видимо, у ее внука такая же тяга к сладкому»

«Я застал свою жену за смешиванием ванильного йогурта с острыми чипсами Lays»

«Детская за час до отъезда в больницу и через час после возвращения домой»

«Моя новая одержимость»

«А я думала, что это шутка, что беременным всегда дарят детские одеяла»

«У нас есть сад со свежими фруктами и овощами, морозилка, полная первоклассной говядины»

«Но мой беременный мозг жаждет отвратительных буррито из микроволновки».

«Как выглядела наша детская на 39-й неделе беременности»

«Просто хочу поделиться тем, как выглядит живот после родов»