16 женщин, которые убедились в том, что беременность — это время не только умильных снимков, но и испытаний на прочность
Беременность — это особое время. Настроение может меняться ежеминутно, порой появляются странные вкусовые пристрастия и желание сделать что-нибудь этакое, например затеять ночью ремонт. В общем, занятные истории из этого периода появляются не только у самой будущей мамы, но и у людей из ее окружения.
Мы в AdMe.ru как следует прошерстили интернет и убедились в том, что беременность — это время уморительных историй и тяжелых испытаний.
«Моя беременная вымотанная жена рано ушла спать. Вот в каком виде я ее нашел»
«Скажи, что ты беременна, не говоря, что ты беременна»
«Вот что моя жена на 9-й неделе беременности попросила меня приготовить для нее»
«Каждое десятилетие мы с сестрой устраиваем соревнование, кто больше пожертвует волос на парики»
«В этом году она была беременна и ее волосы росли как сумасшедшие, так что в этот раз она победила».
«Моя жена беременна, и она подумала, что будет забавно сфотографироваться с собакой вот так»
«Жена беременна первым ребенком, роды через 58 дней, и я должен практиковаться»
«Вот какой снимок мы с женой сделали сегодня вечером»
«Мой сын показывает, что все идет хорошо»
«Во время беременности моя свекровь каждый день ела воздушный рис. Видимо, у ее внука такая же тяга к сладкому»
«Я застал свою жену за смешиванием ванильного йогурта с острыми чипсами Lays»
«Детская за час до отъезда в больницу и через час после возвращения домой»
«Моя новая одержимость»
«А я думала, что это шутка, что беременным всегда дарят детские одеяла»
«У нас есть сад со свежими фруктами и овощами, морозилка, полная первоклассной говядины»
«Но мой беременный мозг жаждет отвратительных буррито из микроволновки».
«Как выглядела наша детская на 39-й неделе беременности»
«Просто хочу поделиться тем, как выглядит живот после родов»
А какие случаи особенно запомнились вам во время вашей беременности?
Фото на превью cloudyonion / Reddit
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