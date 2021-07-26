16 женщин, чья беременность превратилась в приключение похлеще, чем у Беара Гриллса

Вынашивание ребенка — это очень непростая задача, ведь женский организм кидает все силы на создание нового человека. Кто-кто в это время порхает как бабочка и чувствует себя словно в стране фей. А у кого-то этот период проходит не столь радужно, тем более что часто под влиянием беспощадных гормонов женщина может вести себя довольно странно.

Мы в AdMe.ru думаем, что ни одна беременная не застрахована от внезапного чудачества. И герои нашей подборки еще раз доказывают, что создать нового человека — это вам не хихоньки да хахоньки. А в конце вас ждет бонус, доказывающий, что и мужчины могут себя странно вести в этот прекрасный период.

Я постоянно туплю, но в беременность это было что-то! 20 недель, урвала запись к хорошему узисту. Беременность протекала не очень легко, а тут еще и пол скажут. Лежу, волнуюсь. Врач оказался немногословным, никаких сюсюканий. Потом говорит: «Вижу ступни, две, размеры..» И я такая: «Доктор, а это очень плохо — „ступни“?» Он аж подвис: «Ну, у вас тоже они есть, вы же как-то пришли ко мне». И дальше диктует. И потом в самом конце уже смотрит на меня и говорит: «Все нормально у вас, пол женский». И я: «Да, это я, я девочка». Выходила я из кабинета счастливая, конечно, но было чуть-чуть стыдно. © Moskma / Pikabu

Я до последнего не верила в истории про причуды беременных и всегда смеялась над этим.

До тех пор, когда моя беременная подруга заплакала и обещала подать в суд на меня за то, что я отказалась отдирать для нее шпалу. © Подслушано / Ideer

До тех пор, когда моя беременная подруга заплакала и обещала подать в суд на меня за то, что я отказалась отдирать для нее шпалу. Сидим с подругой, пьем чай, вдруг она делает большие глаза: «А! О! Я техосмотр забыла пройти! ТЕХОСМОТР! Как я езжу!» Срывается домой. Через час звонит из дома расслабленным голосом: «Оказывается, я его еще в августе прошла». Беременные такие беременные. © Bash.im

«Моя беременная жена захотела блинов посреди ночи. Я справился с этой задачей».

Когда я лежала на сохранении, то нас, беременных девчонок, отправили на ЭКГ. Мы вообще много всяких процедур проходили, только успевай штаны снимать. В общем, захожу в кабинет, мне медсестра говорит раздеваться по пояс. Раздеваюсь и наблюдаю, как округляются ее глаза. Замираю. И ошалевшая молодая медсестра говорит, что раздеть по пояс надо было верхнюю часть тела. А я что, я лежу в гинекологии, это уже была привычка. Сегодня ходила делать флюорографию. Врач говорит раздеваться по пояс. И я как мантру повторяю про себя: «Снимать только верх, только верх, только верх», чтобы не шокировать еще одного медработника. © OlikAst / Pikabu

Жена беременна, на большом сроке уже. Радовался, что у нее нет всяких беременных загонов. Просыпаюсь ночью, ее нет. Иду в туалет, открываю дверь, она стоит и смывает бачок после набирания. Говорит, что соседский бачок жужжит и мешает ей спать, а когда она смывает, его какое-то время не слышно. Говорит, даже крышку открывала и смотрела, что там внутри в нашем бачке. Теперь думаю, как починить соседям бачок, чтобы нормально спать. © Подслушано / Ideer

При сроке 8 месяцев, весной, с огромным животом однажды рано утром залезла на абрикосовое дерево за мелкими, страшно кислыми абрикосиками. Наелась, слезть не могу. Проснувшийся муж искал везде, увидел меня на дереве — обалдел. Еле сняли с помощью соседей. © Зубалжат Мирзаева / Facebook

«Жена пыталась спрятаться от меня».

До декрета спокойно работала практически по специальности, никто на мои умственные способности не жаловался, я в том числе. Но чем дальше шла беременность, тем больше стало заметно, что мозг стал косячить. И вот мы идем с мужем на третий скрининг, узнать пол ребенка, очень уж мальчика нам хотелось.

Лежу, узист говорит, что все хорошо, я с надеждой в голосе спрашиваю про пол, ответ — мальчик. Я обрадовалась очень-очень сильно, но надо же удостовериться, что не ошибка.

Вместо «Подскажите, пожалуйста, а аппарат не мог ошибиться?» — мозг выдал оригинально и кратко: «Извините, а пол ребенка измениться может?»

Взгляд узиста надо было видеть. Она тоном нянечки из детсада ответила, что нет, все на хромосомном уровне заложено, и раз там светится пацан, то в девочку он уже не переделается. Пока я молча обтекала от собственной тупости, она закончила УЗИ, к мужу я вышла счастливая и немного красная от стыда. © nothing97 / Pikabu

Лежу, узист говорит, что все хорошо, я с надеждой в голосе спрашиваю про пол, ответ — мальчик. Я обрадовалась очень-очень сильно, но надо же удостовериться, что не ошибка. Вместо «Подскажите, пожалуйста, а аппарат не мог ошибиться?» — мозг выдал оригинально и кратко: «Извините, а пол ребенка измениться может?» Взгляд узиста надо было видеть. Она тоном нянечки из детсада ответила, что нет, все на хромосомном уровне заложено, и раз там светится пацан, то в девочку он уже не переделается. Пока я молча обтекала от собственной тупости, она закончила УЗИ, к мужу я вышла счастливая и немного красная от стыда. Проходила мимо школы. Зашла, постучала в дверь класса, попросила срочно кусок мела. На глазах изумленной учительницы запихала весь кусок в рот. Очень вкусно было. © Irina Dudkina / Facebook

/ Facebook Я достала кошелек из сумочки, чтобы оплатить покупку. После оплаты я не могла его найти. Обычно он у меня в руке, но иногда я оставляю его в тележке. Мой мозг пришел к выводу, что кто-то украл его, пока я расплачивалась. Что произошло на самом деле: у меня был новый кошелек, который был у меня на поясе. © mamacora / Reddit

«„Дорогой, я оставила еду в микроволновке“. И они будут говорить, что забывчивость во время беременности — это ерунда?»

Гастрономических заскоков не было. Но вот некоторая особенность присутствовала. Я могла положить куда-то вещи, и мы потом всей семьей их искали. Утюг через 3 дня нашли в холодильнике, пульт от телевизора неделю остывал в морозилке, а телефон я периодически убирала в стиральную машину. И это только малая часть предметов, пропавших в недрах квартиры по моей вине. © Анна Ши / AdMe

Дня за 3 до родов прогуливалась по улице, зашла в магазин обоев просто поглазеть. Купила обои, в тот же день переклеила в прихожей, сама. Муж приехал с работы, был в шоке. © Наталья Рубцова / Facebook

/ Facebook Мне было трудно вспоминать простые слова. Как-то прошу мужа подвинуться, потому что мне нужно воспользоваться «этой штукой». Он говорит: «Какой штукой?» Я ответила: «Ну, знаешь, горячей коробкой». Он посмотрел на меня так, будто у меня выросла лишняя голова. «Ты имеешь в виду духовку?» — сказал он. Я тогда почувствовала себя полной идиоткой. © LadyMeggatron / Reddit

«Я положила такитос не в микроволновку, поэтому я просто „готовила“ воздух в течение 2 минут».

Когда мама была мной беременна, она страшно любила ужастики. И в одну ночь, когда уже нечего было смотреть, она сказала моему папе: «Женя, пойдем в подвал спустимся — побоимся». Бабушка говорит, что моей маме жутко не хватало адреналина. © Подслушано / Ideer

Я в течение первых 3 месяцев пару раз в неделю пила чай с бумагой. С тетрадными листами, другая бумага не подходила. Отрывала маленькие кусочки, жевала, запивала чаем и глотала. Было вкусно. © Алёна Полякова / Facebook

Были у друзей, а подруга на 4-м месяце. Рассказала, что из-за беременности начала немного тупить. Гормональные сбои и все такое. Мы ее спросили, как это проявляется. Она говорит: «Решила я позавтракать. Начинаю делать бутерброд с сыром и тут понимаю, что хлеб-то у меня овальный, а сыр квадратный. Ну, у меня паника, ибо вообще не подходит! Я начинаю реветь, и тут проснулся Паша, заходит на кухню и спросил, чего же я реву. А я ему говорю, что сыр квадратный, а батон овальный — не подходит! Он оценил весь масштаб трагедии, разрезал сыр по диагонали и сдвинул куски. Меня такой вариант устроил на 100 %, ибо теперь углы сыра перестали торчать с овального батона». © FrancoDictador / Pikabu

Бонус: Когда во время беременности чудит не жена, а муж

Мой муж довольно заботливый человек. Помню, когда была беременна, проснулась ночью, так как очень захотелось в туалет. Попыталась выползти из-под руки мужа, но он глаза открыл и такой:

— Ты куда?

— В туалет.

— Лежи, я сам схожу.

И действительно! Встал, ушел в туалет, вернулся, чмокнул и засопел. Я так в легком шоке и пролежала, даже перехотелось. © Подслушано / Ideer