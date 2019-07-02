16 женщин, чей день превратился в грустный анекдот

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Мелкие обыденные проблемы окружают нас каждый день, но есть особая категория фейлов, на которую «везет» чаще всего женщинам: испорченная в салоне прическа, модный макияж, который легко спутать с потным лицом, не особо эффективный консилер.

Мы в AdMe.ru посочувствовали каждой героине этой статьи, но не смогли не поделиться с вами хоть и не самыми позитивными, но точно запоминающимися ситуациями.

И это не единственная проблема с прической, которая расстраивает женщин

Когда жизнь подкидывает «киношные» сюрпризы

«12-летняя я, когда узнала, что в город приедет Дима Билан, и надела свой самый лучший наряд, чтобы сразить его наповал»

«Мой мастер маникюра: „Какой цвет вы хотите?“ Я: „Да“»

«Я перебрала с алкоголем на вечеринке. Дома после того, как я сняла ресницы, мой парень аккуратно переложил их на салфетку и подписал каждую»

Начинаешь понимать, что такое слава

«Давайте угадаем, какую „сториз“ посмотрел бывший, а какую нет»

«Я без консилера vs. Я с 5 слоями консилера»

Чего не хватает идеальной косметике

«Когда вы уже помирились, а ты все еще лежишь и думаешь, что надо было сказать в той ссоре»

Сборная США по баскетболу среди женщин до 16 лет стоит рядом с командой Сальвадора до 16 лет. Счет был 114:19

Проблема одинаковых нарядов обрела новый вид

Современные косметические тренды в глазах мужчин

«Когда мы с подругами выходим из клуба и пытаемся понять, как выглядит „Ниссан-Хонда“»

«Полгода назад приняла решение приседать, когда что-то идет не так, и, кажется, это было лучшим решением за всю мою жизнь»

«Хотел романтично взять жену на руки после свадебной церемонии и не удержал ее. Хорошо, что она уже сказала „да“»

А у вас бывали такие фейлы, которыми даже хотелось поделиться с интернетом?