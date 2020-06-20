16 зажигательных историй от тех, кто живет по собственным правилам
Каждый из нас волен выбирать, что сказать и как поступить в любой жизненной ситуации. И выигрывают те, для кого не существует шаблонов. Может, конечно, получиться неловко, а может выйти настоящее приключение, но скучно точно не будет. Как не скучно тем, кто с помощью записки напрашивается к незнакомой соседке на котлеты, знакомится с помощью надписи на заборе или чинит клавиатуру котом.
AdMe.ru уверен, что ярче и интереснее жизнь именно у людей с нестандартным мышлением. Вот вам новая подборка историй, которые это доказывают.
- Звонит мне жена:
— Кот пришел, сел на клавиатуру ноутбука, и тот погас.
Я, понимая, что нажалась комбинация переключения экранов, сначала попытался объяснить, какие значки на клавиатуре надо искать. Потом понял, что это долго, и сказал, что приду вечером, посмотрю. Перезванивает.
— Вечно ты всем помогаешь, а мне не можешь! Сама все починила, без тебя!
— Как? — спрашиваю.
— На клавиатуру опять кота посадила, и все заработало. © bat625 / Pikabu
- Стою на кухне, жарю котлетки. Открыла окно, чтобы проветрить, и вдруг замечаю: на нитке с верхнего этажа спускается записка: «Девушка, можно зайти к вам? Уж больно вкусно жареным пахнет. Дерните 1 раз, если „да“, и 2 раза — если „нет“». Я, вспомнив миловидного парня, который как-то ехал со мной в лифте, дала добро. Кто ж знал, что в квартиру ворвется 5 голодных студентов, которые последнюю неделю питались сухой лапшой. Накормила ребят и дала еще с собой. Помню, как сама жила в общежитии и выпрашивала еду у соседей. © Unknown user / Палата № 6
- Еду в троллейбусе. Напротив меня сидит пожилая пара, мужчина и женщина лет 60. Женщина что-то листает в своем смартофоне. Мужчина рассматривает все вокруг. Неожиданно он принюхивается, смотрит на меня и говорит: «А чем так вкусно пахнет из сумочки прекрасной незнакомки?» Я: «Булочками. Везу своему другу». Мужчина, игриво: «А мы не могли бы стать друзьями?» Женщина, не отрывая взгляда от смартофона: «Нет, ты уже дружишь со мной». © Yuriy8 / Pikabu
- Жена всегда будит меня перед уходом на работу. И, чтобы я не спал дальше, придумала действенный способ поднять меня с кровати. Она ставит сырое яйцо в микроволновку на 30 секунд, чтобы я успел добежать и выключить. После парочки случаев, когда оно взрывалось и мне приходилось чистить микроволновку и проветривать квартиру, я всегда вскакиваю с кровати, когда слышу звук закрывающейся двери. © Unknown user / Палата № 6
- Мои бабушка и дедушка познакомились благодаря тому, что бабушка забыла закрыть окно и разговаривала с котом. Она спросила, кто самый милый мужчина на свете, и неожиданно услышала: «Я». В окно смотрел мой дед. В этот день она влюбилась. © great_knee / Twitter
- Идет, значит, вебинар. Очень серьезный спикер очень серьезно рассказывает о сложных технических штуках, отвечает на вопросы... А потом приходит его мама и устраивает ему выволочку за то, что он днем со светом сидит! © oldValkyrie / Twitter
- У нас в офисе есть традиция: раз в месяц каждый сотрудник, когда чувствует, что внутри закипает, может встать, громко на всех заорать и уйти с работы. Никто не имеет права ему помешать, все должны продолжать заниматься своими делами. Такие дни разрядки случаются у каждого и заменяют походы к психологу из-за выгорания и нервных срывов. © Unknown user / Палата № 6
- Сегодня проснулся раньше кота. Вот прямо на рассвете. Тихонько подошел к его лежбищу и почесал пятку на задней лапе. Вопль «Мя-я-я-я-у», зенки во всю морду, на загривке шерсть дыбом. «Ну что, — говорю, — приятно, да? Весело? Понял, что я чувствую по утрам? А в следующий раз я буду молча смотреть на твою сонную морду сантиметров с 10. И когда ты откроешь глаза, то поймешь, что означает стон „Уйди, я не Наташа“». Кот, конечно, все понял, муркнул и опять уснул, гад... © Efendim / Pikabu
- Отдыхали с мужем в Испании. Последний день отдыха, дождь с самого утра. Мы с мужем собираем чемодан потихоньку. 6-й этаж. Выходим на террасу, а там такой туман, что вообще ничего не видно: ни соседнего отеля, ни бассейна. Как будто стена впереди. И тишина. Мне так грустно стало, что скоро уезжать, и я в туман кричу, как в мультике: «Ёжи-и-ик...» И через секунду, видимо, из отеля напротив, мужской голос: «Медвежо-о-онок!» © 128230 / Подслушано
- Когда-то давно мы с товарищами в юности познакомились с мужиком. Он дал нам ключи от дачи и 5 тысяч и попросил вести себя громко, вызывающе и по возможности досадить соседу, который на целый день заряжал немецкие марши на своих пластинках. Причиной ссоры был захват соседом земли на 2 метра вглубь участка мужика. Что ж, днем мы танцевали с дамами на веранде 2-го этажа под хорошую добрую музыку брутал-дэт-метал-группы Cannibal Corpse, пели песни на языке гномов под аккомпанемент баяна и гитары и стучали молотком по ржавому ведру. На участке играли в активные игры, дрались на мечах, в самодельной кузне изготавливали ламели для игровых доспехов, а ночью молча включали стробоскоп под окнами соседа. Через неделю приехал мужик, заключил мир с соседом на своих условиях и выгнал нас. © SkyPravda1488 / Pikabu
- У одной знакомой мама очень интересно встретила мужа, будущего папу знакомой. Надписи на заборах существовали, кажется, всегда. Обычно это плоды деятельности хулиганья. И вот 45 лет назад молодая женщина шла домой с работы и, проходя мимо стройки, случайно прочитала надпись на заборе: «Приходи в воскресенье к фонтану, я буду в желтой рубашке». Был в их городе такой фонтан, место встреч. Мало ли что на заборах пишут — прочитала и забыла. Но в воскресенье вышла и мысль о надписи вернулась. Она взяла и пошла к этому фонтану. И на удивление увидела там парня в желтой рубашке, не постеснялась, познакомилась. По сей день женаты, вырастили детей. © barakuda1984 / Pikabu
А у вас есть яркие истории с нестандартным сюжетом?
Фото на превью barakuda1984 / Pikabu