16 зажигательных историй от тех, кто живет по собственным правилам

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Каждый из нас волен выбирать, что сказать и как поступить в любой жизненной ситуации. И выигрывают те, для кого не существует шаблонов. Может, конечно, получиться неловко, а может выйти настоящее приключение, но скучно точно не будет. Как не скучно тем, кто с помощью записки напрашивается к незнакомой соседке на котлеты, знакомится с помощью надписи на заборе или чинит клавиатуру котом.