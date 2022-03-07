16 заведений, в которых первая реакция клиентов — это сделать фото и выложить в соцсети

Чтобы завоевать внимание потребителей, хорошо делать свою работу уже может быть недостаточно. Лучше всех все равно не сделаешь. Однако в эпоху, когда у каждого есть телефон с камерой и соцсети, можно просто добавить в свой интерьер или продукцию какую-то оригинальную деталь. Впечатлительные клиенты непременно везде о вас растрезвонят.

AdMe.ru обожает творческий подход, поэтому не мог пройти мимо этих фотографий. Уверены, здесь найдутся заведения, в которые и вы были бы не прочь заглянуть.

«Мое лицо, когда я осознала, что скучаю по еде с обычных тарелок. Это просто бинго»

«Нам подали пиццу в стиле мультиков о Гуфи»

«Супермаркет, в котором я работаю, продает хлеб с горизонтальной нарезкой»

Зажимы для листов в прачечной выглядят так, словно их тоже моют и сушат

В детской стоматологии есть мини-дверца для мышонка

Часы над парикмахерским салоном

«Нужно переделать свой дом под эту кафешку. Жаль, что муж такое не потерпит, поэтому ему придется уйти»

В магазине на мясных пирогах изображают животное, чтобы сразу было понятно, с чем они

Парковка для велосипедов перед кабинетом ортодонта

В этом супермаркете есть бесплатная морковка, чтобы угостить оленей

Кошачья банда в «кошачьем кафе»

Как же это мило! Я даже не знала, что у нас открылось такое кафе. Новый пункт списка желаний в 2022 году. © ColorMeJaded / Reddit

Подсветка расписания этой аптеки похожа на шприцы

В этом торговом центре есть «хранилище мужей». Там они могут посидеть в массажных креслах и зарядить телефоны, пока жены выбирают вещи

«Вы не поверите, но это туалет в моем гостиничном номере»

В кулинарии специально поставили котелок с бульоном на плиту, чтобы пахло едой

Туалеты для умных. Остальным может понадобиться помощь

Разделяют посетителей по набору хромосом. XY — мужские, XX — женские.