16 заботливых мам и пап, которые ради счастливых глаз своих детей готовы свернуть горы
В мире есть немало родителей с золотыми руками, которые точно знают, как порадовать своих детей. Одни строят для дочерей и сыновей домики на деревьях и шьют волшебные игрушки, другие же могут испечь торт мечты или сколотить настоящую игровую площадку.
Мы в AdMe.ru не могли наглядеться на эти фотографии, которые доказывают, что родительская любовь и забота не знают преград.
«Смастерил моей девочке костюм воительницы из дерева, латуни, кожи, меха и войлока»
«Моя мама сделала это для меня, 32-летнего мужика, потому что знает, что я люблю пингвинов»
«Моя дочка просто помешана на курицах, поэтому я сделала этот торт ей на день рождения!»
«Построил игровую комнату для своих детей»
«На Рождество я сделал моему ребенку Нимбус-2000»
«Cын уже больше года просит черно-зеленого плюшевого мишку. У меня наконец-то дошли до него руки! Связала не очень хорошо, но, думаю, ему понравится!»
«Смастерил моему 2-летнему ребенку игровой домик из картона»
«Моя взрослая дочь — большая поклонница „Звездных войн“. Во дворе ее дома есть колодец. Я спроектировал крышку так, чтобы колодец был похож на эндорский бункер»
«Дочь увидела что-то подобное в интернете и попросила меня сделать такую же. Она в восторге»
«Собрал сыну стол для Lego»
«Соорудил для дочки домик на дереве»
«Я смастерил этот столярный станок и инструменты для своей 2-летней дочери»
«Cделала куклу для дочери. Жаль, что у меня не было таких игрушек, когда я была маленькой»
«Собрал для сына лампу из старого светофора»
«Связала немного фруктов и овощей для игровой кухни моей дочери»
«Связала платье дочке в подарок на Новый год. Мне кажется, ей очень идет»
А что необычного вы делали для своих детей?
Фото на превью Jostain / Reddit
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