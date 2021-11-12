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16 юмористов, для которых нет ничего святого — им лишь бы позубоскалить

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Есть на свете персонажи, которых хлебом не корми — дай отколоть пару шуточек. И даже в ответ на вроде бы серьезные события они умудряются отмочить такое, что еще долго вспоминаешь. Но и правда, отмена свадьбы ведь не повод лишаться торта с танцами. А если люди вокруг, наоборот, только и талдычат о том, когда же вы поженитесь, то есть один крутой способ ответить всем сразу.

Мы в AdMe.ru обожаем людей, которые могут быть какими угодно, но только не скучными. И надеемся, что их выкрутасы однозначно поднимут настроение и вам.

«У каждой есть тот самый верный лифчик, которому вообще-то уже давно пора на покой»

«Бывший обманул, свадьбу отменили. А моя родня взяла и устроила мне несвадебную вечеринку»

«Поздравляем с несвадьбой».

«У нас тут дом сносили, и я просто не смог удержаться»

  • Так, подожди. У тебя просто оказалась рука робота из «Терминатора»... э-э-э... под рукой? © OmniaII / Reddit
    «Ну да, у меня целая коллекция». © VotemanXB1 / Reddit

«Я просто хочу, чтобы кто-то смотрел на меня так же, как мой брат смотрит на эту пиццу»

«Только что въехал, купил эту табличку и наконец-то чувствую себя как дома»

«Уходите».

«У нас тут недавно было землетрясение и кто-то в парке соорудил вот это»

«Камень обнаружения землетрясений».

«Мы с приятелем поспорили, и я проиграл. Вот в таком виде собираюсь отдать ему эти $ 20»

  • Пф, я бы на его месте сказал тебе все пересчитать, чтобы точно убедиться, что тут вся сумма. © Jarvs87 / Reddit

«Наш хлеб расплющился по дороге домой. Что ж, теперь у нас есть привидения со вкусом чеснока»

«Моему песелю нужно было подготовиться к завтрашней операции, и я просто не смогла устоять»

«Сделал себе карту»

  • Как вы лодку назовете... Надо было наоборот: вжух-вжух и новые денежки пришли. © ElenaLZ / Pikabu

«Думала, что оделась вполне миленько, пока не наткнулась на эту занавеску для душа»

«С другой стороны, с таким камуфляжем я могу устроить еще какой розыгрыш и кое-кого напугать»

«Папу достало, что на работе все берут его кружку, поэтому он учудил вот это»

«У хозяина этой кружки на губах герпес».

  • Твоего отца так бесила эта ситуация, что он пошел и подцепил герпес? Вот это решимость. © Space_Narwhals / Reddit

«Ребят, спасайте. У меня нет кота»

  • О нет, у кота теперь есть ты. Просто открой дверь. © xohwhyx / Reddit

«Ученик заявил, что раз я усложнила им задачи на контрольной, то он усложнит процесс ее проверки»

  • Тоже мне. Моя училка бы просто написала сверху «Неразборчиво» и завалила всю работу. © Still-Infamous / Reddit

Представьте, что вы сейчас на одном очень серьезном мероприятии, случайно опускаете взгляд и видите вот это

«Только что получил от лучшего друга „непомолвочную“ открытку»

«Мы наконец-то сказали: „Не сейчас“. Мы с восторгом сообщаем, что мы не помолвлены! Повторяем, мы не помолвлены! Не нужно освобождать никакую дату. Пожалуйста, просто живите своей жизнью до следующего объявления».

А у вас в окружении есть отъявленные шутники? Или вы и сами такие?

Фото на превью Mr_Spermraider / Reddit
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