16 юмористов, для которых нет ничего святого — им лишь бы позубоскалить

Есть на свете персонажи, которых хлебом не корми — дай отколоть пару шуточек. И даже в ответ на вроде бы серьезные события они умудряются отмочить такое, что еще долго вспоминаешь. Но и правда, отмена свадьбы ведь не повод лишаться торта с танцами. А если люди вокруг, наоборот, только и талдычат о том, когда же вы поженитесь, то есть один крутой способ ответить всем сразу.

Мы в AdMe.ru обожаем людей, которые могут быть какими угодно, но только не скучными. И надеемся, что их выкрутасы однозначно поднимут настроение и вам.

«У каждой есть тот самый верный лифчик, которому вообще-то уже давно пора на покой»

Да у этих дынь больше поддержки, чем у меня. © Code_Noob_Noodle / Reddit

«Бывший обманул, свадьбу отменили. А моя родня взяла и устроила мне несвадебную вечеринку»

«Поздравляем с несвадьбой».

«У нас тут дом сносили, и я просто не смог удержаться»

Так, подожди. У тебя просто оказалась рука робота из «Терминатора»... э-э-э... под рукой? © OmniaII / Reddit

«Ну да, у меня целая коллекция». © VotemanXB1 / Reddit

«Я просто хочу, чтобы кто-то смотрел на меня так же, как мой брат смотрит на эту пиццу»

«Только что въехал, купил эту табличку и наконец-то чувствую себя как дома»

«Уходите».

«У нас тут недавно было землетрясение и кто-то в парке соорудил вот это»

«Камень обнаружения землетрясений».

«Мы с приятелем поспорили, и я проиграл. Вот в таком виде собираюсь отдать ему эти $ 20»

Пф, я бы на его месте сказал тебе все пересчитать, чтобы точно убедиться, что тут вся сумма. © Jarvs87 / Reddit

«Наш хлеб расплющился по дороге домой. Что ж, теперь у нас есть привидения со вкусом чеснока»

«Моему песелю нужно было подготовиться к завтрашней операции, и я просто не смогла устоять»

«Сделал себе карту»

Как вы лодку назовете... Надо было наоборот: вжух-вжух и новые денежки пришли. © ElenaLZ / Pikabu

«Думала, что оделась вполне миленько, пока не наткнулась на эту занавеску для душа»

«С другой стороны, с таким камуфляжем я могу устроить еще какой розыгрыш и кое-кого напугать»

«Папу достало, что на работе все берут его кружку, поэтому он учудил вот это»

«У хозяина этой кружки на губах герпес».

Твоего отца так бесила эта ситуация, что он пошел и подцепил герпес? Вот это решимость. © Space_Narwhals / Reddit

«Ребят, спасайте. У меня нет кота»

О нет, у кота теперь есть ты. Просто открой дверь. © xohwhyx / Reddit

«Ученик заявил, что раз я усложнила им задачи на контрольной, то он усложнит процесс ее проверки»

Тоже мне. Моя училка бы просто написала сверху «Неразборчиво» и завалила всю работу. © Still-Infamous / Reddit

Представьте, что вы сейчас на одном очень серьезном мероприятии, случайно опускаете взгляд и видите вот это

«Только что получил от лучшего друга „непомолвочную“ открытку»

«Мы наконец-то сказали: „Не сейчас“. Мы с восторгом сообщаем, что мы не помолвлены! Повторяем, мы не помолвлены! Не нужно освобождать никакую дату. Пожалуйста, просто живите своей жизнью до следующего объявления».