16 юмористов, для которых нет ничего святого — им лишь бы позубоскалить
Есть на свете персонажи, которых хлебом не корми — дай отколоть пару шуточек. И даже в ответ на вроде бы серьезные события они умудряются отмочить такое, что еще долго вспоминаешь. Но и правда, отмена свадьбы ведь не повод лишаться торта с танцами. А если люди вокруг, наоборот, только и талдычат о том, когда же вы поженитесь, то есть один крутой способ ответить всем сразу.
Мы в AdMe.ru обожаем людей, которые могут быть какими угодно, но только не скучными. И надеемся, что их выкрутасы однозначно поднимут настроение и вам.
«У каждой есть тот самый верный лифчик, которому вообще-то уже давно пора на покой»
- Да у этих дынь больше поддержки, чем у меня. © Code_Noob_Noodle / Reddit
«Бывший обманул, свадьбу отменили. А моя родня взяла и устроила мне несвадебную вечеринку»
«Поздравляем с несвадьбой».
«У нас тут дом сносили, и я просто не смог удержаться»
- Так, подожди. У тебя просто оказалась рука робота из «Терминатора»... э-э-э... под рукой? © OmniaII / Reddit
«Ну да, у меня целая коллекция». © VotemanXB1 / Reddit
«Я просто хочу, чтобы кто-то смотрел на меня так же, как мой брат смотрит на эту пиццу»
«Только что въехал, купил эту табличку и наконец-то чувствую себя как дома»
«Уходите».
«У нас тут недавно было землетрясение и кто-то в парке соорудил вот это»
«Камень обнаружения землетрясений».
«Мы с приятелем поспорили, и я проиграл. Вот в таком виде собираюсь отдать ему эти $ 20»
- Пф, я бы на его месте сказал тебе все пересчитать, чтобы точно убедиться, что тут вся сумма. © Jarvs87 / Reddit
«Наш хлеб расплющился по дороге домой. Что ж, теперь у нас есть привидения со вкусом чеснока»
«Моему песелю нужно было подготовиться к завтрашней операции, и я просто не смогла устоять»
- Так, тебе нужно научить его ходить задом наперед. © dezso-loshonczy / Reddit
- Неистово плюсую! © Quit_your_dayjob / Reddit
«Сделал себе карту»
- Как вы лодку назовете... Надо было наоборот: вжух-вжух и новые денежки пришли. © ElenaLZ / Pikabu
«Думала, что оделась вполне миленько, пока не наткнулась на эту занавеску для душа»
«С другой стороны, с таким камуфляжем я могу устроить еще какой розыгрыш и кое-кого напугать»
«Папу достало, что на работе все берут его кружку, поэтому он учудил вот это»
«У хозяина этой кружки на губах герпес».
- Твоего отца так бесила эта ситуация, что он пошел и подцепил герпес? Вот это решимость. © Space_Narwhals / Reddit
«Ребят, спасайте. У меня нет кота»
- О нет, у кота теперь есть ты. Просто открой дверь. © xohwhyx / Reddit
«Ученик заявил, что раз я усложнила им задачи на контрольной, то он усложнит процесс ее проверки»
- Тоже мне. Моя училка бы просто написала сверху «Неразборчиво» и завалила всю работу. © Still-Infamous / Reddit
Представьте, что вы сейчас на одном очень серьезном мероприятии, случайно опускаете взгляд и видите вот это
- Ты про джинсы? Да, кошмар просто. © D_Livs / Reddit
«Только что получил от лучшего друга „непомолвочную“ открытку»
«Мы наконец-то сказали: „Не сейчас“. Мы с восторгом сообщаем, что мы не помолвлены! Повторяем, мы не помолвлены! Не нужно освобождать никакую дату. Пожалуйста, просто живите своей жизнью до следующего объявления».
А у вас в окружении есть отъявленные шутники? Или вы и сами такие?