16 ярких историй продавцов, которые от выходок покупателей буквально выпали в осадок

Приходил к нам давеча один товарищ, купил решетку радиатора. Мы уже и забыли про него, а он через месяц-два нарисовался, говорит, не подошла решетка. В принципе, вещь ходовая, продастся, подумала я и, закрыв глаза на то, что все сроки возврата прошли, сказала: «Несите, вернем». Ну он приносит. Молдинг хромированный от решетки. Я: «А остальное где?» Он: «Так мне сама решетка-то не нужна, мне только молдинг, мой-то облез весь». Я: «Я понимаю, но брали вы решетку целиком. Где она?» Он в ответ: «Мне же она не нужна, я ее выкинул сразу». Я: «Извините, но возврат я сделать не могу». Он возмущенно: «Это еще почему?!» Вот что у таких в голове? © KG127 / Pikabu