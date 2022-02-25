16 взрослых дядь и теть, которые знают, что в воспитании детей юмор ценится на вес золота

Многим родителям знакома ситуация, когда дети выдумывают такие небылицы, что диву даешься. И все ради того, чтобы не признаваться, кто разбил бутылочку шампуня. Или когда чадо пытается нас передразнивать и так точно подмечает наши недостатки, что хочется схватиться за голову. В таких случаях остается только набраться терпения и отнестись ко всему с юмором.

Мы в AdMe.ru знаем, что воспитание детей — это не менее трудозатратный процесс, чем работа на полный день, поэтому без шуток никак не обойтись. Мы подслушали уморительные рассказы пользователей Twitter, которые познали всю тяжесть родительства на себе.

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