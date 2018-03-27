16 выразительных вещей, которые явно хотят нам что-то сказать

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Стоит проявить немного воображения, и брокколи в тарелке заговорит с вами, а хлебушек поделится своей печалью. Эти фотографии доказывают, что умение подмечать детали делает жизнь гораздо интереснее.

AdMe.ru собрал лучшие снимки от пользователей, которые смотрят на мир сквозь призму своей фантазии.

«Ты понимаешь, что весна пришла, когда снеговичок стучится в твое окно и просится в холодильник»

Мама: «Ешь брокколи». Я: «Брокколи мерзкая». Брокколи:

Когда очень хочешь, чтобы тебя выиграли

Кажется, этот бургер так просто не сдастся

«А большие машины уже ушли?»

«Сейчас ты будешь плакать как ребенок, чертов подлец»

«Зачем ты оставил меня на солнце, человек?»

«Ты хочешь сказать, что не собираешься нас погладить, перед тем как надеть?»

Мне вдруг стало непонятно, кто кого собирается съесть

Когда даже редис нашел себе пару, а ты все еще одинок

«Куда-то спешишь, красавчик? Как насчет чистого пола?»

Хлебушку немного взгрустнулось

«Даже мой будильник сегодня не выспался»

«Впечатление, что туннель пристально наблюдает за мной»

Кажется, эти кактусы утверждают, что пустыня — лучшее место на Земле

А перчик желает всем хорошего дня и отличного настроения

А у вас есть привычка видеть лица в разных предметах?