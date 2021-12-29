16 воодушевляющих примеров того, как люди сами себе создали то самое ощущение праздника

Не у всех уже сложилось ощущение, что главный праздник года близко. А так хочется, чтобы, как в детстве, хватило мимолетного взгляда на снег за окном и на огоньки елки — и ты уже готов к сказочным чудесам. Тем, кто все еще ловит новогоднее настроение, на помощь могут прийти идеи пользователей, которые умеют создать нужную атмосферу буквально из ничего.

Мы в AdMe.ru уже поймали нужный настрой, глядя на то, как готовятся к празднику окружающие. А вот подборка атмосферных фото и для вас. В конце статьи вас ждет бонус — пример того, как украшают дома те, у кого с умелыми руками туговато, зато чувства юмора хватает на десятерых.

«Я победила в конкурсе украшения дверей на работе»

«Моя жена сказала, что в этом году сделает простенький пряничный домик. Она солгала»

«Мои рождественские печеньки»

«Зацените, как я украсил кеды»

Вот оно, то самое новогоднее настроение! © we_attack_at_dawn / Reddit

«Наши новогодние огоньки. И кот, конечно»

«Моя кухня готова к рождественским праздникам»

«Расписал перегоревшие лампочки и превратил их в елочные игрушки»

«Наши рождественские „подарочки“ в этом году»

«Я испекла 33 вида рождественского печенья»

«Приготовила печенье для коллег»

«Мы с мужем впервые за 52 года не поставили елку. Но нарядили вместо нее когтеточку. И наша Милли сверху, как звезда»

«Напечатал на 3D-принтере рождественский венок в стиле Lego»

«Наша миниатюрная рождественская деревенька»

«Наш ежегодный вечер просмотра рождественских фильмов»

«Мама своими руками превратила жилище в настоящий пряничный домик»

«В этом году мы с детьми сделали календарь ожидания Нового года: в каждом конверте — конфеты и задания»

«Каждый из нас написал по одному заданию на каждый день, и по вечерам мы собираемся вместе, чтобы вскрыть конверт и кинуть жребий, кому какое задание достанется. Вот примеры: надень на себя 10 слоев одежды, промяукай песню „В лесу родилась елочка“, съешь конфету как злодей, поцелуй кота в нос, обними всех членов своей семьи».

Бонус: «Я повесила на дверь рождественский венок, и моему соседу он, видимо, понравился»