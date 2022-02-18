16 везунчиков, которым как снег на голову свалились чужие деньги, а заодно и история на миллион

Те, кто хоть раз находил бесхозные купюры, не понаслышке знают, какие противоречивые чувства возникают внутри и начинают с силой одолевать. Одни с рвением ищут хозяина потерянных денег, чтобы вернуть растеряше его собственность. Другие не спешат трубить о своей находке всему миру.