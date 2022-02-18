16 везунчиков, которым как снег на голову свалились чужие деньги, а заодно и история на миллион
Те, кто хоть раз находил бесхозные купюры, не понаслышке знают, какие противоречивые чувства возникают внутри и начинают с силой одолевать. Одни с рвением ищут хозяина потерянных денег, чтобы вернуть растеряше его собственность. Другие не спешат трубить о своей находке всему миру.
Мы в AdMe.ru отыскали 16 человек, которые нашли чужие денежные средства и встали перед непростым выбором: закрыть рот на замок или жить по совести.
- Взялись с напарником двушку ремонтировать. Квартира переходила из рук в руки несколько раз, бывших владельцев уже никто и не знал. Дошли руки до вентиляционных каналов. Вуаля, завернутые в целлофан баксы в размере 7 тысяч. Это было в 10 раз больше, чем стоила наша работа. Две дал напарнику, пять себе. Наняли других на работу и свалили в отпуск. А тут еще и обвал рубля произошел. Хорошо, что на этот момент я оказался с кучей баксов на руках. Выручали очень долго. © leonkarp / Pikabu
- Был у меня период после развода, еще и работы лишился. Есть реально нечего было. Дома из еды только мука. Иду как-то поздно вечером, и впереди меня мужчина роняет барсетку. У него еще цветы и пакеты в руках были. Я барсетку подобрал, быстрым шагом догнал мужика, отдал. Он мне: «Етить колотить! Да у меня все тут — и деньги, и документы, и ключи. Спасибо! Давай хоть пару соток дам?» Я, не знаю почему, на автомате отказался. А ночью жарил блины на воде и плакал голодными слезами, идиот. © MikeS63 / Pikabu
- В детстве нашла ₽ 25 одной купюрой. Прекрасно знала, что это немалые деньги, так как в магазин за хлебом, молоком и мороженым бегала. Отдала родителям. Папа с мамой обалдели от такой добычи, посовещались и на следующий день купили в магазине мою мечту — велосипед. © Татьяна Ожилист / AdMe
- Работала в ресторане менеджером. Пришел мужик на завтрак, с виду обычный, поел и ушел. Официант пошел убирать стол. Подходит, а на полу пакет стоит. Он его раскрывает, внутри гора пачек с купюрами, миллионов 10, если не больше. Стоим, глаза вытаращили, не знаем, что делать. Звоним директору, спрашиваем, как быть. Он: «Если не хотите огрести проблем, не трогайте пакет и ждите». Через час возвращается тот мужик и как ни в чем не бывало: «Я тут пакет не оставлял?» Мы пальцами на стол тычем. Взял его, даже не заглянул, поблагодарил и ушел. Мы в шоке. Еще через час возвращается и дарит нам по 100 мл дорогой туалетной воды. © Юлия Филатова / Facebook
- Нашла бумажник со $ 150 на полу в ресторане, в котором тогда работала. Подумала, что деньги будут искать, поэтому отдала бумажник менеджеру. Он сказал, что если никто не заберет его в течение 48 часов, то я могу оставить деньги себе. Никто не пришел, и через пару дней я потратила их на покупки. © Lucia Conlon / Quora
- Нашел $ 100 одной купюрой, когда садился в маршрутное такси. Поднял их и сунул в сумку. Помимо меня ехало еще 2 человека, и сперва я подумал, что деньги принадлежат кому-то из них. Я стал наблюдать, но никто так и не поднял тревогу, поэтому я решил оставить находку себе. Доехав до нужной остановки, я уже собрался было выходить, как вдруг один пассажир начал суетиться. Мол, не может найти свою плату за проезд. Я притворился, что вообще не в курсе и ничего не знаю. Но пока шел до дома, меня мучили угрызения совести. И в конце концов совесть победила. Я достал купюру и выбросил ее на землю. © Ben Jackson / Quora
- Захожу в магазин сегодня, на полу лежит 5-тысячная купюра, а навстречу мне к выходу идет парень. Я испугалась, что он может заметить первый и забрать себе, поэтому с дуру села на шпагат, прям на купюру. Уж из-под меня он точно ее вырывать не будет. На что парень сквозь смех говорит: «Что-то новенькое, в основном люди пытаются отодрать ее от пола руками». Оказалось, это сувенирная, покрытая лаком и приклеенная для таких лохов, как я. © Палата № 6 / VK
- Работаю простым слесарем-сантехником. Недавно ремонтировал одному клиенту унитаз. Под крышкой бачка нашел увесистую пачку долларов, перемотанную скотчем. Был соблазн положить деньги в карман и уйти. Но позвал хозяина и отдал ему «зеленые». Тот молча забрал деньги, расплатился за работу и попрощался. Ни о чем не жалею. © Подслушано / VK
- Работал в продуктовом магазине и как-то нашел бумажник, оставленный в тележке. Даже открывать его не стал, сразу сдал в кассу. На следующий день прихожу на работу, а меня ждут $ 20. Парень оставил их у кассира, чтобы отблагодарить того, кто нашел и вернул бумажник. © Unknown author / Reddit
- Я вечно голодная и бедная студентка. Стою в магазине на кассе. Тут какой-то дедуля дергает меня за рукав и показывает на ₽ 100 на полу: «Девушка, вы обронили». Приличные деньги в то время! Я, хоть ничего не роняла, поднимаю их, стою дальше. Мысленно благодарю небеса и деда. И тут передо мной бабуля начинает голосить: «Ой, куда же я деньги дела, потеряла, что ли?! Вот же ₽ 100 в руках были». В моей голове складывается пазл, в голове деда тоже. И под уничтожающим взором старика, красная как помидор, отдаю бабушке ₽ 100: «Это, наверное, ваши». Этот магазин я потом стороной обходила вплоть до его закрытия. © CarefreeTime / Pikabu
- Как-то заходила в подъезд за девушкой, и у нее из кармана кошелек падает, аккурат на коврик. Пошла за ней к лифту, отдаю со словами: «Вы потеряли». Эта малолетка, лет 25 ей, его открывает и бросается на меня со словами: «Ах ты, гадина, у меня тут больше было! Отдавай или тебе несдобровать». Пришлось девушку успокоить — потащила ее в ближайший участок, там предъявили запись с камер. А также объяснили, что она попала за хулиганство и попытку помахать кулаками. Результат — слезы, сопли и слова: «Простите, я больше не буду». © Inga Urgant / Facebook
- Работал в ночную смену в магазине. Когда закончил смену и уже собирался закрывать магазин, обнаружил чей-то кошелек Louis Vuitton. Внутри было $ 410, визитка и удостоверение личности. Было около часа ночи, я не стал дожидаться утра и позвонил по указанному номеру. Владелец кошелька оказался работником фабрики по производству носков, он поблагодарил меня и подарил пару носочков. © getexp27 / Reddit
- Стояли всей семьей в очереди за билетами на ярмарку. Смотрю на землю, вижу $ 20 под ногами одной дамы. Велю дочери поднять их и отдать женщине, видимо, она обронила. Эта дама изумленно посмотрела на дочку, затем молча взяла $ 20 и удалилась. «Хм, странно», — подумал я. Подхожу к кассе, начинаю вытаскивать свои деньги. Черт, это были мои $ 20. © sschering / Reddit
- Еще будучи подростком, шел ночью домой от друга через парк. Вдруг слышу шум. Мимо меня пробегает парень со свертком в руках, а за ним бегут полицейские. Тут парень спотыкается и роняет свой пакет. Сверток укатился в траву на обочину тропинки. Полицейские догнали беглеца, а мне приказали убираться вон. Пару дней спустя я шел по парку и увидел тот самый сверток, все еще лежащий на обочине. Захотел посмотреть, что в нем, но испугался и ушел. Я каждый день проходил той дорогой в школу и каждый раз просто смотрел на свою находку. Наконец, примерно через неделю я решился и забрал его. Внутри оказалось $ 3 000. Я спрятал деньги от родителей и потратил их на приставку и на первоначальный взнос за первую машину. © Unknown author / Reddit
- Как правило, я довольно честный человек. Но однажды, еще будучи учеником, я нашел кошелек с мелочью в школьном коридоре и положил его в свой шкафчик. Мое плохое «я» и хорошее долго спорили, что с ним делать, но в итоге победила плохая сторона. Я решил оставить деньги себе. Хотите посмеяться? Монеты, которые, как мне показалось, я нащупал, оказались четками. © Ken Erickson / Quora
- Знакомые делали ремонт в квартире. Заказчик — большая шишка. Отодвинули шкаф, а там пачка евро. Долго думали, что делать. А вдруг проверяют, а может, хозяин квартиры давно их потерял. В городе его нет, по телефону такое не спросишь. Решили, что лучше отдать. Позвали его сына лет 19. Поднесли деньги, как каравай почетному гостю. А парниша возьми да ляпни: «А-а-а, батя, наверное, потерял». В карман положил, развернулся и ушел. © comcom / Pikabu
А с вами случались подобные ситуации? Как вы распорядились находкой?
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