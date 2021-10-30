16 девушек, которые просто хотели «почистить перышки», но тут горе-мастер подвернулся

Иногда кажется, что встретить приличного мастера в салоне красоты даже сложнее, чем подыскать достойного супруга. Ведь и правда, можно выложить кругленькую сумму, а в итоге получить маникюр, с которым ребенок точно бы лучше справился. Да еще и за переделку снова деньги отдать. А уж про всякие стрижки и окрашивания мы вообще молчим.

Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем всем тем, кому приходилось сталкиваться с такими горе-мастерами. И надеемся, что вам будут встречаться только настоящие профессионалы, которые точно знают, что делают.

Ожидания этой девушки явно разбились о жестокую реальность

Эмм, у меня так пол выглядит. © Bibdabob / Reddit

«Так сказать, слегка разочарована»

В жизни не красил кому-либо ногти, но подозреваю, что у меня все равно получилось бы лучше. © Sumoki_Kuma / Reddit

«На левом фото я же, всегда так красилась. А тут переехала, нашла нового мастера — и все пошло не так»

«Естественно, фотки того, что я хотела, показывала. Но вот... Всю дорогу домой я просто плакала и теперь пытаюсь найти кого-то, чтобы все исправить».

«Я просто в восторге от того, что доверилась профессионалу, показала фотку моих ожиданий и... И получила то, что я сама бы могла сделать с помощью обычной краски из магазина!»

И еще одной девушке с этим фото «до» не повезло. Сколько ни смотрели, но так и смогли найти хоть какое-то сходство с ожидаемой прической

Этот маникюр стоил $ 55

Это так кошмарно, что даже слов нет. Просто соболезную и ногтям, и растерзанной кутикуле. © wilsontarbuckles / Reddit

«А я хотела хвастаться этими ногтями...»

«За $ 627 я получила вот это и уверения в том, что результат такой же, как на картинке. Эмм, я так не думаю»

«Что ж, спасибо салону за мои волосы, ага»

«Переехала, пришлось искать нового мастера. Нашла одну в интернете, фоточки были ничего такие»

«Ах да, отдала я за это € 45. А потом еще € 65, чтобы все исправить».

«Что ж, у меня теперь самые настоящие когти»

Прости, но это действительно очень смешно. © sprinklesapple / Reddit

«3 года красилась сама, но вот решила довериться профессионалу. Собственно, ожидание и реальность. Теперь жду выходных, чтобы все это исправить»

«Хотела милую челку и шоколадный цвет. Ага, сейчас»

Спрашивается, зачем вообще показывать фото с ожидаемым результатом, если получаешь вот это все?

И награду за лучшую прическу получает...

Сначала подумала, что просто хвостики такие, миленько. А потом ка-а-ак поняла! © NurseJoy17314 / Reddit

Ну вот почему нельзя было сделать ногти хотя бы одной длины?