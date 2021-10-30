16 девушек, которые просто хотели «почистить перышки», но тут горе-мастер подвернулся
Иногда кажется, что встретить приличного мастера в салоне красоты даже сложнее, чем подыскать достойного супруга. Ведь и правда, можно выложить кругленькую сумму, а в итоге получить маникюр, с которым ребенок точно бы лучше справился. Да еще и за переделку снова деньги отдать. А уж про всякие стрижки и окрашивания мы вообще молчим.
Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем всем тем, кому приходилось сталкиваться с такими горе-мастерами. И надеемся, что вам будут встречаться только настоящие профессионалы, которые точно знают, что делают.
Ожидания этой девушки явно разбились о жестокую реальность
- Эмм, у меня так пол выглядит. © Bibdabob / Reddit
«Так сказать, слегка разочарована»
- В жизни не красил кому-либо ногти, но подозреваю, что у меня все равно получилось бы лучше. © Sumoki_Kuma / Reddit
«На левом фото я же, всегда так красилась. А тут переехала, нашла нового мастера — и все пошло не так»
«Естественно, фотки того, что я хотела, показывала. Но вот... Всю дорогу домой я просто плакала и теперь пытаюсь найти кого-то, чтобы все исправить».
«Я просто в восторге от того, что доверилась профессионалу, показала фотку моих ожиданий и... И получила то, что я сама бы могла сделать с помощью обычной краски из магазина!»
И еще одной девушке с этим фото «до» не повезло. Сколько ни смотрели, но так и смогли найти хоть какое-то сходство с ожидаемой прической
Этот маникюр стоил $ 55
- Это так кошмарно, что даже слов нет. Просто соболезную и ногтям, и растерзанной кутикуле. © wilsontarbuckles / Reddit
«А я хотела хвастаться этими ногтями...»
- Да блин, я бы сделала лучше. © hellisnow666 / Reddit
- Даже ребенок сделал бы лучше. © _Brightstar / Reddit
«За $ 627 я получила вот это и уверения в том, что результат такой же, как на картинке. Эмм, я так не думаю»
«Что ж, спасибо салону за мои волосы, ага»
«Переехала, пришлось искать нового мастера. Нашла одну в интернете, фоточки были ничего такие»
«Ах да, отдала я за это € 45. А потом еще € 65, чтобы все исправить».
«Что ж, у меня теперь самые настоящие когти»
- Прости, но это действительно очень смешно. © sprinklesapple / Reddit
«3 года красилась сама, но вот решила довериться профессионалу. Собственно, ожидание и реальность. Теперь жду выходных, чтобы все это исправить»
«Хотела милую челку и шоколадный цвет. Ага, сейчас»
Спрашивается, зачем вообще показывать фото с ожидаемым результатом, если получаешь вот это все?
И награду за лучшую прическу получает...
- Сначала подумала, что просто хвостики такие, миленько. А потом ка-а-ак поняла! © NurseJoy17314 / Reddit
Ну вот почему нельзя было сделать ногти хотя бы одной длины?
А вы сразу нашли своего мастера? Или пришлось пройти сквозь череду ну очень странных?