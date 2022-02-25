16 «везунчиков», которые хотели просто поесть в кафе, а не кулинарные ребусы разгадывать

Многие повара — крайне творческие люди. И часто они всеми способами пытаются сделать из подачи блюда настоящее представление. Но иногда эти попытки приводят к таким абсурдным решениям, что гости заведений только руками разводят в недоумении.

Мы в AdMe.ru всегда за креатив, но в разумных пределах. А пока посмотрите на плоды трудов тех кухонных мастеров, которые совсем не следуют нашему принципу.

«Мне в ресторане принесли еду в собачьей миске»

Почти как должно быть, но все-таки нет

Камень с сюрпризом

А как вам еда на лопате для цемента?

«Мне принесли еду на мини-столике для пикника. Его поставили на стол, который на самом деле был телевизором»

Бекон. Висит на поручне. Непонятно зачем

«Нам принесли бумажный пакет с холодным куриным пюре и 3 ломтиками черствого хлеба в качестве закуски»

«Десерт был хорошим, но после него я почувствовал себя грязным»

Тостада с осьминогом на перевернутой корзине

Картошка фри в обуви — это красиво. Наверное

«Я парикмахер и по закону не могу использовать деревянные щетки, потому что их „нельзя дезинфицировать“. А подавать мне еду на бруске можно»

Яблочный десерт в банке для варенья с сахарной пудрой на крышке. Когда открываешь ее, естественно, остаешься весь в пудре

Вроде и тарелка есть, но...

«Друг заказал шведские фрикадельки»

«Заказал коктейль, а вместо него получил научный эксперимент»

Еда в коробке для украшений