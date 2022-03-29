16 вещей, от которых терпение лопается, как мыльный пузырь на солнце
У каждого человека есть свой ограниченный запас терпения. Но иногда происходят бытовые ситуации, которые выводят из себя даже безмятежных людей. И чтобы хоть как-то снизить градус напряжения, они активно публикуют фотографии с этими раздражающими случаями в интернете.
Мы в AdMe.ru всегда за то, чтобы выпустить пар без последствий для окружающих. Может быть, способ, которым воспользовались наши герои, подойдет и вам.
«У моего тостера 6 уровней поджаривания хлеба (6-й — максимальный). Вот что я получил на 2-м уровне»
«Вот как моя 5-летняя дочь ест банан»
Крошечный силиконовый шарик как-то попал в гнездо для наушников у ноутбука. Он идеально влез и крепко застрял
«Моя девушка ест яичницу вот так»
Видимо, производители ошиблись в названии этого набора пазлов. Должно быть «4 999 цветов»
«Налила горячую воду в эту новенькую кружку, и у нее отвалилось дно»
«Я вышла замуж за человека, который отказывается заново наполнять лотки для кубиков льда, но использует при этом по 3 лотка в день»
«Вот что моя жена делает с кексами»
Кто вообще решил, что это отличная идея?
«Угадайте, кто только что открыл коробку с рассортированными бусинами крышкой вниз?»
«Мой мужчина: моет посуду. Раковина после него»
«Душ в моей квартире»
«Это случилось, когда я хотел уйти из офиса»
«Кто-то выбросил много LEGO в мусорный бак. Удалось спасти»
«Сиденью унитаза около 11 месяцев, а я человек средних габаритов»
Это даже не нуждается в описании. С этим безобразием каждый сталкивался
А какие бытовые проблемы выводят из себя вас?
Фото на превью RelentlesslyCrooked / Reddit
AdMe/Народное творчество/16 вещей, от которых терпение лопается, как мыльный пузырь на солнце
Поделиться этой статьёй