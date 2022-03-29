16 вещей, от которых терпение лопается, как мыльный пузырь на солнце

У каждого человека есть свой ограниченный запас терпения. Но иногда происходят бытовые ситуации, которые выводят из себя даже безмятежных людей. И чтобы хоть как-то снизить градус напряжения, они активно публикуют фотографии с этими раздражающими случаями в интернете.

Мы в AdMe.ru всегда за то, чтобы выпустить пар без последствий для окружающих. Может быть, способ, которым воспользовались наши герои, подойдет и вам.

«У моего тостера 6 уровней поджаривания хлеба (6-й — максимальный). Вот что я получил на 2-м уровне»

«Вот как моя 5-летняя дочь ест банан»

Крошечный силиконовый шарик как-то попал в гнездо для наушников у ноутбука. Он идеально влез и крепко застрял

«Моя девушка ест яичницу вот так»

Видимо, производители ошиблись в названии этого набора пазлов. Должно быть «4 999 цветов»

«Налила горячую воду в эту новенькую кружку, и у нее отвалилось дно»

«Я вышла замуж за человека, который отказывается заново наполнять лотки для кубиков льда, но использует при этом по 3 лотка в день»

«Вот что моя жена делает с кексами»

Кто вообще решил, что это отличная идея?

«Угадайте, кто только что открыл коробку с рассортированными бусинами крышкой вниз?»

«Мой мужчина: моет посуду. Раковина после него»

«Душ в моей квартире»

«Это случилось, когда я хотел уйти из офиса»

«Кто-то выбросил много LEGO в мусорный бак. Удалось спасти»

«Сиденью унитаза около 11 месяцев, а я человек средних габаритов»

Это даже не нуждается в описании. С этим безобразием каждый сталкивался