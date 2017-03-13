16 вещей, которые так знакомы девушкам маленького роста
Девушек маленького роста ласково называют миниатюрными, они часто улыбаются и выглядят запредельно мило. Однако есть «маленькие» трудности, с которыми им приходится иметь дело буквально каждый день.
AdMe.ru считает, что все девушки прекрасны независимо от того, какой у них рост. А лучший способ справиться с неловкой ситуацией — подойти к ней с долькой юмора и остроумием.
Та вещь, которая тебе нужна, всегда находится на самой верхней полке
Но ты уже знаешь, что нужно делать
Твое лицо каждый раз, когда кто-то кладет свою руку тебе на голову
Ты редко смотришься в зеркало, потому что оно слишком высоко
Идешь в магазин за новыми джинсами, но все они выглядят примерно так
Зато укороченные вещи созданы специально для тебя
Мой друг спросил меня: «Как ты достаешь вещи из верхних шкафчиков?»
Когда ты носишь пижаму, то постоянно пытаешься не споткнуться
Кстати, джинсы все-таки пришлось купить
Так ты выглядишь, когда пытаешься сделать селфи с друзьями
Показывая совместные фотографии, ты часто говоришь: «Вон там голова торчит, это я»
Фотографироваться вообще нелегко, скажу я вам
Сможете догадаться, какой велосипед мой?
Стирка — нелегкое и даже опасное дело
Когда люди думают, что могут взять тебя на руки, потому что ты «такая маленькая»
И наконец, как выглядит барный стул
Фото на превью janene spencer, V4DER