16 вещей, которые так знакомы девушкам маленького роста

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Девушек маленького роста ласково называют миниатюрными, они часто улыбаются и выглядят запредельно мило. Однако есть «маленькие» трудности, с которыми им приходится иметь дело буквально каждый день. AdMe.ru считает, что все девушки прекрасны независимо от того, какой у них рост. А лучший способ справиться с неловкой ситуацией — подойти к ней с долькой юмора и остроумием.

Та вещь, которая тебе нужна, всегда находится на самой верхней полке

Но ты уже знаешь, что нужно делать

Твое лицо каждый раз, когда кто-то кладет свою руку тебе на голову

Ты редко смотришься в зеркало, потому что оно слишком высоко

Идешь в магазин за новыми джинсами, но все они выглядят примерно так

Зато укороченные вещи созданы специально для тебя

Мой друг спросил меня: «Как ты достаешь вещи из верхних шкафчиков?»

Когда ты носишь пижаму, то постоянно пытаешься не споткнуться

Кстати, джинсы все-таки пришлось купить

Так ты выглядишь, когда пытаешься сделать селфи с друзьями

Показывая совместные фотографии, ты часто говоришь: «Вон там голова торчит, это я»

Фотографироваться вообще нелегко, скажу я вам

Сможете догадаться, какой велосипед мой?

Стирка — нелегкое и даже опасное дело

Когда люди думают, что могут взять тебя на руки, потому что ты «такая маленькая»

И наконец, как выглядит барный стул