16 вещей, которые оказались настолько живучими, что их можно смело завещать праправнукам

У многих из нас в домах есть вещи, которые принадлежали еще нашим бабушкам и дедушкам. Некоторые предметы уже совсем износились, а некоторые выглядят как новенькие. Но с каждым годом таких вещей становится все меньше, а их ценность — как материальная, так и нематериальная — все выше.

Сегодня мы в AdMe.ru в очередной раз полюбовались на фотографии пользователей, решивших поделиться семейными «реликвиями». Присоединяйтесь и вы.

«Этот подарочный пакет мама использует уже 39 лет»

«3 поколения — одно платье. Бабушка в 1964-м, мама в 1991-м, я в 2017-м»

В дико дорогой медицинской лаборатории установлено новейшее оборудование и это... держатель для ленты 1960–1970-х годов

Этому ремню уже 15 лет. Не деформировался, не потрескался, не растянулся. Производитель дал гарантию на 99 лет

Холодильник 1920–1930-х годов. Уже несколько десятков лет исправно служит

«Пользуюсь этой расческой 20 лет каждый день, и она до сих пор в отличной форме»

«Спустя 40 лет после школы мой калькулятор все еще отлично работает»

«Родители получили этот миксер в 1981 году в подарок на свадьбу. До сих пор готовлю с ним завтраки каждое утро»

«Motorola Razr. Куплена в 2006 году»

«Эта миска в нашей семье с 1850-х годов»

«Кресло бабушки с дедушкой. 1920–1930-е годы»

«Восстанавливал балки основания дома. Нашел это. 1664 год, 15 сентября»

«Мои Rolex Oyster Perpetual сделаны в 1970 году. Все еще прекрасно работают — 50 лет спустя»

«Дедушка подарил мне мандолину. Она была сделана аж в XIX веке»

Вафельница 1920-х годов. Работает безупречно

«Мой 60-летний швейцарский рюкзак»