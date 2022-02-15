16 вещей, которые оказались настолько живучими, что их можно смело завещать праправнукам
У многих из нас в домах есть вещи, которые принадлежали еще нашим бабушкам и дедушкам. Некоторые предметы уже совсем износились, а некоторые выглядят как новенькие. Но с каждым годом таких вещей становится все меньше, а их ценность — как материальная, так и нематериальная — все выше.
Сегодня мы в AdMe.ru в очередной раз полюбовались на фотографии пользователей, решивших поделиться семейными «реликвиями». Присоединяйтесь и вы.
«Этот подарочный пакет мама использует уже 39 лет»
«3 поколения — одно платье. Бабушка в 1964-м, мама в 1991-м, я в 2017-м»
В дико дорогой медицинской лаборатории установлено новейшее оборудование и это... держатель для ленты 1960–1970-х годов
Этому ремню уже 15 лет. Не деформировался, не потрескался, не растянулся. Производитель дал гарантию на 99 лет
Холодильник 1920–1930-х годов. Уже несколько десятков лет исправно служит
«Пользуюсь этой расческой 20 лет каждый день, и она до сих пор в отличной форме»
«Спустя 40 лет после школы мой калькулятор все еще отлично работает»
«Родители получили этот миксер в 1981 году в подарок на свадьбу. До сих пор готовлю с ним завтраки каждое утро»
«Motorola Razr. Куплена в 2006 году»
«Эта миска в нашей семье с 1850-х годов»
«Кресло бабушки с дедушкой. 1920–1930-е годы»
«Восстанавливал балки основания дома. Нашел это. 1664 год, 15 сентября»
«Мои Rolex Oyster Perpetual сделаны в 1970 году. Все еще прекрасно работают — 50 лет спустя»
«Дедушка подарил мне мандолину. Она была сделана аж в XIX веке»
Вафельница 1920-х годов. Работает безупречно
«Мой 60-летний швейцарский рюкзак»
А в вашем доме сохранились сделанные на совесть вещи из прошлого?
Фото на превью Ironthumb / Reddit
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