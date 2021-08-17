16 вещей безумного цвета, которые будто упали не в ту банку с краской

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Природа — величайший художник. Чтобы творить, она использует яркие краски. Герои сегодняшней подборки углядели такие шедевры, казалось бы, в мелочах: кто-то вырастил небывалый цветок, а к кому-то в комнату заглянул мотылек причудливой окраски. Подобными открытиями хочется поскорее поделиться — пользователи Reddit, Imgur, Pikabu и Facebook так и поступили.

AdMe.ru в который раз убедился, что на этой планете есть на что посмотреть.

1. Красивая и редкая алмазная черепаха

2. «Я вырастил фиолетовый перчик»

3. Золотая стрекоза

4. «Нашли рогатого дьявола гикори и выпустили во двор»

5. «Никогда такого не видела. Этот цветок должен быть желтым с розовым центром»

6. «Кладка малиновки на моем дереве»

7. «Нашел этого парня у себя в бассейне. Спасательная операция прошла успешно»

8. «Некоторые грибы настолько яркие, что выглядят как искусственные. Например, этот гриб выделяет ярко-голубое молоко, похожее на акриловую краску»

9. Эта птичка выглядит одновременно как самец и самка

10. Самец палестинской нектарницы красиво переливается на солнце

11. «У собаки моего друга удивительный окрас»

Ха, летом у меня такой же загар! © KEOsoundwave / Reddit

12. «Впервые увидел белого мотылька в Великобритании»

13. «Взгляните, какая я красивая и безобидная»

14. «Отец увидел это на работе и сфотографировал»

15. У кошки Элли витилиго. Раньше она была окраса «смокинг»

16. «Мне 25 лет. Сегодня настало время узнать, что розовые кузнечики существуют. И им определенно нравится моя машина»