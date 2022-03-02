16 уверенных в себе женщин, которые забили на глупые комплексы и поняли, что их изъяны — это изюминки

Есть немало женщин, которые бросают вызов стандартам красоты и учатся принимать свою и чужую внешность со всеми ее несовершенствами. Они не прячут мягкий животик, не стремятся исправить горбинку на носу и даже не переживают из-за полного отсутствия волос. Потому что понимают, что красота может быть разной.

Мы в AdMe.ru отыскали прекрасных девушек и женщин, которые ценят свои изюминки во внешности и научились принимать себя такими, какие они есть.

«Мама сказала, что на этой фотографии я выгляжу толстой, и велела мне убрать ее c моей аватарки»

«Она беспокоилась о том, что мои дальние родственники ее увидят. Но мне нравится это фото. И мне все равно, что думает моя большая семья. Ее негативное мнение для меня не имеет значения».

«Я купила кое-что новенькое в торговом центре. И напоминаю, что твой живот не обязательно должен быть идеально плоским!»

«Меня зовут Тара, мне 25 лет. Я лысая уже 7 лет из-за универсальной алопеции. Такая генетика. Я почти никогда не ношу шляпу. Что тут скрывать? Нечего»

«Я всю жизнь боролась и пыталась принять свое тело»

«Теперь я понимаю, что выгляжу как те древнегреческие статуи женщин. И меня вполне устраивает быть идеальной женщиной Древней Греции».

«Чувствую себя храброй и не делаю ничего, чтобы скрыть прыщи на подбородке»

«Сильно прибавила в весе из-за тяжелых жизненных обстоятельств и долго прятала свое тело»

«Последние 2 месяца я много заботилась о себе и впервые решила не скрывать того, как я выгляжу!»

«Я отменила консультацию по ринопластике»

Лучшее решение. Ты же богиня, без преувеличения. © unknown author / Reddit



«Сегодня мой 30-й день рождения. Обычно я надевала что-нибудь черное и мешковатое и не показывала ноги. Но после года любви к себе я купила первое блестящее и приталенное платье!»

«Я всегда ненавидела свой мужеподобный лоб. Но мне, честно говоря, понравилась эта фотография с первого взгляда»

«Несколько лет назад я бы никогда не вышла на публику в таком наряде. Теперь мне наплевать и я одеваюсь так, как хочу!»

«С октября 2021 года набрала чуть больше 6 кг. Пытаюсь полюбить новую себя»

«Я годами боролась с гормональными прыщами и всегда пользовалась косметикой, чтобы скрыть их»

«Но в конце концов я научилась признавать свои недостатки и все равно делать селфи. Без макияжа, без фильтров. Все, что вам действительно нужно, — это немного естественного солнечного света и улыбка».

«Мне нравится эта мужественность, которую нос придает моему лицу»

«Наконец-то смирилась со своей кожей после долгих лет борьбы с прыщами»

Красотка в розовом

«Учусь принимать свой профиль»