16 уверенных в себе женщин, которые забили на глупые комплексы и поняли, что их изъяны — это изюминки
Есть немало женщин, которые бросают вызов стандартам красоты и учатся принимать свою и чужую внешность со всеми ее несовершенствами. Они не прячут мягкий животик, не стремятся исправить горбинку на носу и даже не переживают из-за полного отсутствия волос. Потому что понимают, что красота может быть разной.
Мы в AdMe.ru отыскали прекрасных девушек и женщин, которые ценят свои изюминки во внешности и научились принимать себя такими, какие они есть.
«Мама сказала, что на этой фотографии я выгляжу толстой, и велела мне убрать ее c моей аватарки»
«Она беспокоилась о том, что мои дальние родственники ее увидят. Но мне нравится это фото. И мне все равно, что думает моя большая семья. Ее негативное мнение для меня не имеет значения».
«Я купила кое-что новенькое в торговом центре. И напоминаю, что твой живот не обязательно должен быть идеально плоским!»
«Меня зовут Тара, мне 25 лет. Я лысая уже 7 лет из-за универсальной алопеции. Такая генетика. Я почти никогда не ношу шляпу. Что тут скрывать? Нечего»
«Я всю жизнь боролась и пыталась принять свое тело»
«Теперь я понимаю, что выгляжу как те древнегреческие статуи женщин. И меня вполне устраивает быть идеальной женщиной Древней Греции».
«Чувствую себя храброй и не делаю ничего, чтобы скрыть прыщи на подбородке»
«Сильно прибавила в весе из-за тяжелых жизненных обстоятельств и долго прятала свое тело»
«Последние 2 месяца я много заботилась о себе и впервые решила не скрывать того, как я выгляжу!»
«Я отменила консультацию по ринопластике»
- Лучшее решение. Ты же богиня, без преувеличения. © unknown author / Reddit
«Сегодня мой 30-й день рождения. Обычно я надевала что-нибудь черное и мешковатое и не показывала ноги. Но после года любви к себе я купила первое блестящее и приталенное платье!»
«Я всегда ненавидела свой мужеподобный лоб. Но мне, честно говоря, понравилась эта фотография с первого взгляда»
«Несколько лет назад я бы никогда не вышла на публику в таком наряде. Теперь мне наплевать и я одеваюсь так, как хочу!»
«С октября 2021 года набрала чуть больше 6 кг. Пытаюсь полюбить новую себя»
«Я годами боролась с гормональными прыщами и всегда пользовалась косметикой, чтобы скрыть их»
«Но в конце концов я научилась признавать свои недостатки и все равно делать селфи. Без макияжа, без фильтров. Все, что вам действительно нужно, — это немного естественного солнечного света и улыбка».
«Мне нравится эта мужественность, которую нос придает моему лицу»
«Наконец-то смирилась со своей кожей после долгих лет борьбы с прыщами»
Красотка в розовом
«Учусь принимать свой профиль»
А какие черты своей внешности вы раньше терпеть не могли, а потом приняли?