16 умельцев, которые собственными руками создали такое, что у всего интернета глаза на лоб полезли
Сегодня почти каждый творческий человек может выкладывать свои работы на суд всего интернета, поэтому сильно отличиться действительно трудно. Однако иногда встречаются творцы с такой изощренной фантазией, что диву даешься. Именно их работы мы и включили в эту подборку.
AdMe.ru не ручается, что каждое из этих произведений будет понятно всем читателям, но с тем, что у их авторов отменные навыки, спорить трудно.
«Это мой домашний бисквит с лимонной помадкой и сиропом»
«Я не могу перестать вышивать органы!»
«Готовлю партию кружек для самых жизнерадостных с утра людей. Проснулся — улыбнулся!»
«Я наконец доделала свою скульптуру. Высота примерно 66 см»
«Я создаю забавных существ из шерсти»
«Не всем мои работы придутся по вкусу, но я люблю всякое странное»
«Я делаю всякие кошмарные произведения из отработанных материалов»
«Эту кружку я унаследовала от деда. Его друг был гончаром»
- Безумным гончаром. © dashboarded / Reddit
«Домашний торт из пюре, кукурузного хлеба и курицы»
Парень делает крутые скульптуры из воздушных шаров, но порой слишком уж мрачные
А это морковный пирог в форме халапеньо
«Впервые попробовала лепить из глины»
Художник пишет картины, будто завернутые в пластик. Хочется дотронуться, иначе сложно поверить, что это краска
«Меня попросили выложить эту работу в сообществе „Ужасный вкус, но отличное исполнение“. Это комплимент или нет?»
«Моя страсть — рисовать сюрреалистичные и абстрактные цветы»
Девушка ваяет необычные фигурки из шерсти. Например, «Хлеб и его хлебята»
А вы любите рукодельничать? Покажите нам свои работы.
Фото на превью squeezydoot / Reddit
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