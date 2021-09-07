16 умельцев, которые собственными руками создали такое, что у всего интернета глаза на лоб полезли

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Сегодня почти каждый творческий человек может выкладывать свои работы на суд всего интернета, поэтому сильно отличиться действительно трудно. Однако иногда встречаются творцы с такой изощренной фантазией, что диву даешься. Именно их работы мы и включили в эту подборку.

AdMe.ru не ручается, что каждое из этих произведений будет понятно всем читателям, но с тем, что у их авторов отменные навыки, спорить трудно.

«Это мой домашний бисквит с лимонной помадкой и сиропом»

«Я не могу перестать вышивать органы!»

«Готовлю партию кружек для самых жизнерадостных с утра людей. Проснулся — улыбнулся!»

«Я наконец доделала свою скульптуру. Высота примерно 66 см»

«Я создаю забавных существ из шерсти»

«Не всем мои работы придутся по вкусу, но я люблю всякое странное»

«Я делаю всякие кошмарные произведения из отработанных материалов»

«Эту кружку я унаследовала от деда. Его друг был гончаром»

«Домашний торт из пюре, кукурузного хлеба и курицы»

Парень делает крутые скульптуры из воздушных шаров, но порой слишком уж мрачные

А это морковный пирог в форме халапеньо

«Впервые попробовала лепить из глины»

Художник пишет картины, будто завернутые в пластик. Хочется дотронуться, иначе сложно поверить, что это краска

«Меня попросили выложить эту работу в сообществе „Ужасный вкус, но отличное исполнение“. Это комплимент или нет?»

«Моя страсть — рисовать сюрреалистичные и абстрактные цветы»

Девушка ваяет необычные фигурки из шерсти. Например, «Хлеб и его хлебята»