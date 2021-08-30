16 умельцев сделали крутые штуки для дома, и нам теперь срочно надо такие же
Обустройство собственного дома — занятие, конечно, приятное, но мало что может так действовать на нервы, как поиск подходящих для конкретного интерьера вещей. Порой после обхода сотен магазинов и складов остается только взять инструменты и самостоятельно сделать мебель мечты.
Мы в AdMe.ru испытываем настоящую зависть к тем людям, у которых не только руки из нужного места растут, но и фантазия безгранична.
«Эту парящую кровать для своей новой квартиры мой сын сделал сам»
- Выглядит так, будто монстр под кроватью устроил вечеринку. © Decent-Lie-3635 / Reddit
«Мой первый столярный проект. Новый органайзер для косметики жены»
«Обновили буфет. Теперь это одна из моих любимых работ»
«Сделала и обила диван с нуля. Никогда. Больше»
«Восстановил эту ржавую и сломанную фару от Chevrolet 1940 года и превратил ее в торшер»
Подставка для ножей «300 спартанцев»
«Из листа фанеры и того, что осталось после ремонта, сделал стол и полки»
«Сделал стойку под комнатные растения для своей девушки и не буду скрывать, что очень этим горжусь»
«Мастерю шкафчики в ванную. Еще не знаю, как получится в итоге, потому что придумываю дизайн на ходу»
«Смастерил шкатулку для бабушки из дубовых ступеней из ее старого дома»
«Кровать для маленькой принцессы»
«Попросила доча новую кроватку. Посмотрели цены и решили сделать сами. Выбор пал на кровать-домик. Вживую смотрится лучше. Доча очень довольна. И теперь вместе с мамой требует от меня столик для макияжа с зеркалом».
«Сам спроектировал и построил этот стеллаж для цветов»
«Изготовил для друга столик и ужасно собой горжусь»
«Когда вы не можете определиться с тем, какой книжный шкаф хотите, вам с мужем приходится самим проектировать и мастерить его»
«В новом доме ужасная кладовая странной формы. Сделал так, чтобы выглядело более-менее прилично»
«Если я сказал, что телевизор будет стоять здесь, то так тому и быть»
А у вас дома есть вещи, которые вы или члены вашей семьи сделали своими руками? Или вы предпочитаете покупать готовую мебель и предметы декора?