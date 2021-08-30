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16 умельцев сделали крутые штуки для дома, и нам теперь срочно надо такие же

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Обустройство собственного дома — занятие, конечно, приятное, но мало что может так действовать на нервы, как поиск подходящих для конкретного интерьера вещей. Порой после обхода сотен магазинов и складов остается только взять инструменты и самостоятельно сделать мебель мечты.

Мы в AdMe.ru испытываем настоящую зависть к тем людям, у которых не только руки из нужного места растут, но и фантазия безгранична.

«Эту парящую кровать для своей новой квартиры мой сын сделал сам»

«Мой первый столярный проект. Новый органайзер для косметики жены»

«Обновили буфет. Теперь это одна из моих любимых работ»

«Сделала и обила диван с нуля. Никогда. Больше»

«Восстановил эту ржавую и сломанную фару от Chevrolet 1940 года и превратил ее в торшер»

Подставка для ножей «300 спартанцев»

«Из листа фанеры и того, что осталось после ремонта, сделал стол и полки»

«Сделал стойку под комнатные растения для своей девушки и не буду скрывать, что очень этим горжусь»

«Мастерю шкафчики в ванную. Еще не знаю, как получится в итоге, потому что придумываю дизайн на ходу»

«Смастерил шкатулку для бабушки из дубовых ступеней из ее старого дома»

«Кровать для маленькой принцессы»

«Попросила доча новую кроватку. Посмотрели цены и решили сделать сами. Выбор пал на кровать-домик. Вживую смотрится лучше. Доча очень довольна. И теперь вместе с мамой требует от меня столик для макияжа с зеркалом».

«Сам спроектировал и построил этот стеллаж для цветов»

«Изготовил для друга столик и ужасно собой горжусь»

«Когда вы не можете определиться с тем, какой книжный шкаф хотите, вам с мужем приходится самим проектировать и мастерить его»

«В новом доме ужасная кладовая странной формы. Сделал так, чтобы выглядело более-менее прилично»

«Если я сказал, что телевизор будет стоять здесь, то так тому и быть»

А у вас дома есть вещи, которые вы или члены вашей семьи сделали своими руками? Или вы предпочитаете покупать готовую мебель и предметы декора?

Фото на превью Nabatych / Pikabu
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