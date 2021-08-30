16 умельцев сделали крутые штуки для дома, и нам теперь срочно надо такие же

Обустройство собственного дома — занятие, конечно, приятное, но мало что может так действовать на нервы, как поиск подходящих для конкретного интерьера вещей. Порой после обхода сотен магазинов и складов остается только взять инструменты и самостоятельно сделать мебель мечты.

Мы в AdMe.ru испытываем настоящую зависть к тем людям, у которых не только руки из нужного места растут, но и фантазия безгранична.

«Эту парящую кровать для своей новой квартиры мой сын сделал сам»

Выглядит так, будто монстр под кроватью устроил вечеринку. © Decent-Lie-3635 / Reddit

«Мой первый столярный проект. Новый органайзер для косметики жены»

«Обновили буфет. Теперь это одна из моих любимых работ»

«Сделала и обила диван с нуля. Никогда. Больше»

«Восстановил эту ржавую и сломанную фару от Chevrolet 1940 года и превратил ее в торшер»

Подставка для ножей «300 спартанцев»

«Из листа фанеры и того, что осталось после ремонта, сделал стол и полки»

«Сделал стойку под комнатные растения для своей девушки и не буду скрывать, что очень этим горжусь»

«Мастерю шкафчики в ванную. Еще не знаю, как получится в итоге, потому что придумываю дизайн на ходу»

«Смастерил шкатулку для бабушки из дубовых ступеней из ее старого дома»

«Кровать для маленькой принцессы»

«Попросила доча новую кроватку. Посмотрели цены и решили сделать сами. Выбор пал на кровать-домик. Вживую смотрится лучше. Доча очень довольна. И теперь вместе с мамой требует от меня столик для макияжа с зеркалом».

«Сам спроектировал и построил этот стеллаж для цветов»

«Изготовил для друга столик и ужасно собой горжусь»

«Когда вы не можете определиться с тем, какой книжный шкаф хотите, вам с мужем приходится самим проектировать и мастерить его»

«В новом доме ужасная кладовая странной формы. Сделал так, чтобы выглядело более-менее прилично»

«Если я сказал, что телевизор будет стоять здесь, то так тому и быть»