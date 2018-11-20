16 твитов пользователей, которые не в силах скрывать от мира поток своих гениальных мыслей
Есть разные таланты, но никто бы из нас не отказался от одного — остроумно шутить. Читайте про насморк с блестками, битву с кенгуру и куриную прокрастинацию — у тех, кто все это придумал, этот талант точно есть.
AdMe.ru собрал лучшие твиты от тех, кто никогда не лезет за словом в карман.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Какой твит показался вам самым смешным? Делитесь в комментариях!
Фото на превью Генрих Коталкин / Twitter