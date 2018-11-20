16 твитов пользователей, которые не в силах скрывать от мира поток своих гениальных мыслей

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Есть разные таланты, но никто бы из нас не отказался от одного — остроумно шутить. Читайте про насморк с блестками, битву с кенгуру и куриную прокрастинацию — у тех, кто все это придумал, этот талант точно есть.

AdMe.ru собрал лучшие твиты от тех, кто никогда не лезет за словом в карман.

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Какой твит показался вам самым смешным? Делитесь в комментариях!

Фото на превью Генрих Коталкин / Twitter

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