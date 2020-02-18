16 твитов от тех, кого жизнь поставила перед выбором — поплакать над своими проблемами или посмеяться над ними
Некоторые пользователи умеют точно подметить проблему, которая волнует всех: каждому из нас знакомы и кошачье коварство, и навязчивая реклама, и обманутые ожидания. Но эти шутники формулируют свои наблюдения так, что сказанное заставляет не огорчиться, а прыснуть со смеха.
Цель AdMe.ru — увеличить количество смеха в этой жизни, и мы ни перед чем не остановимся, чтобы достичь ее. Так что эта новая подборка — часть большого плана.
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А у вас бывало такое, что вы не могли сдержаться, прочитав шутку, и громко смеялись на весь автобус или офис? Что это была за шутка?
Фото на превью Sibiryak55 / Pikabu