16 твитов, после прочтения которых хочется воскликнуть: «Как же скучно я живу!»

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У некоторых людей что ни день, то какое-то новое происшествие. И даже если в их жизни наступает временное затишье, они любое обыденное событие могут так задорно и иронично описать, что оно перестанет казаться заурядным. Такие люди могут превратить в юмористический шедевр что угодно, даже рассказ о покупке детали для сломанного унитаза или описание ссоры с подписчиками паблика про котов. Твиты об этих и многих других ситуациях мы представляем сегодня вашему вниманию. Улучшение настроения после прочтения гарантировано.