16 твитов, после прочтения которых хочется воскликнуть: «Как же скучно я живу!»
У некоторых людей что ни день, то какое-то новое происшествие. И даже если в их жизни наступает временное затишье, они любое обыденное событие могут так задорно и иронично описать, что оно перестанет казаться заурядным. Такие люди могут превратить в юмористический шедевр что угодно, даже рассказ о покупке детали для сломанного унитаза или описание ссоры с подписчиками паблика про котов. Твиты об этих и многих других ситуациях мы представляем сегодня вашему вниманию. Улучшение настроения после прочтения гарантировано.
AdMe.ru собрал 16 твитов от людей, у которых не бывает скучных дней, — спасибо их искрометному чувству юмора и умению находить приключения на пятую точку.
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